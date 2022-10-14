Казахстан откорректировал свою Военную доктрину. Учли кибер-угрозы

19:05 15.10.2022

Касым-Жомарт Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана

Военная доктрина РК Фото: Минобороны РК

Основная масса изменений коснулась фундаментальных формулировок доктрины: боевого потенциала войск, кибератак и военного взаимодействия, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в указ от 29 сентября 2017 года № 554 "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан".



В изменениях говорится, что Казахстану могут угрожать "наращивание объемов оружия массового поражения в мире, а также создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах".



Кроме этого, в изменениях указывается влияние кибератак на информационные системы военной организации государства, системы обеспечения жизнедеятельности страны с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциалов.



В измененной доктрине также говорится об увеличении боевого потенциала сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонентов военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.



В ВС также будут созданы подразделения для противодействия информационно-психологическому и кибервоздействию.



Для повышения мобильности войск и адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности последовательно и планомерно проводятся меры по совершенствованию структуры, усилению состава и развитию инфраструктуры Нацгвардии РК.



Часть изменений коснулась замены слова "заголовок" на "раздел".



Данияр Кунафин