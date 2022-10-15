 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.10.2022
19:33  Два возможных варианта развития миропорядка, - Е.Сатановский
19:05  Казахстан откорректировал свою Военную доктрину. Учли кибер-угрозы
19:03  Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана
14:27  Конкуренция в Средней Азии за эмигрантов из России
14:23  Президент Туркменистана прибыл в Казахстан
14:19  Проект газового хаба в Турции - дорого и бессмысленно, - СП
13:58  Кыргызстанка Ванесса Толкунбек кызы выиграла международный конкурс красоты Face of Asia 2022

13:51  России пора "запустить ежа в штаны американцам", - СП
13:50  Ради собственного спасения британский премьер Лиз Трасс позорно сдала соратника
13:46  Sabah: Конец долларовой системы: санкции против России лишь ускорили ее крах
13:43  Что закончится раньше – Украина или западная военная помощь? - Александр Ростовцев
12:58  "Пограничный" курултай кыргызов в Узгене. Депутат Мадумаров заявил, что без Кемпир-Абада ему жизнь не нужна
10:12  Невидимый фронт: какие виды вооружений обкатывают США на Украине, - МК
09:48  Оно того стоит? Зачем Путин цацкается с Турцией? - И.Алкснис
09:29  Герой обороны Славянска Игорь Стрелков вернулся на фронт
08:31  В турецкой Амасре погибли в шахте более 40 горняков
08:04  "Центральная Азия плюс": новый формат переговоров, - Иван Арбышев
07:55  Русских в Балтии в час икс готовы утилизировать быстро, - А.Паулаускас
07:38  Южный склон китайской громады. Самое шумное боевое командование Поднебесной, - Александр Храмчихин
00:47  Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново, - Эрдоган
00:32  Возможен ли мир в Украине? - Тед Снайдер
00:07  Битва технологий. Смогут ли США сохранить свою научно-технологическую гегемонию, - Н.Петров
Пятница, 14.10.2022
23:00  Конкурируя с Россией, отодвигая Америку. Китай наращивает экспорт вооружений, - НГ
22:24  Путин заявил об отсутствии необходимости массированных ударов по Украине!?
22:10  Путин пытается миротворить Рахмона с Жапаровым. Получается весьма кисло
19:24  Индийское правительство решает конфликт в Кашмире при помощи демографии, - В.Скосырев
19:22  По итогам Совета глав СНГ подписан пакет свежих бумажек
19:12  Зерновая сделка может быть расторгнута из-за теракта на Крымском мосту, - невнятные угрозы Путина
19:06  Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным создать в Турции газовый хаб
14:07  Новым президентом Казахстана может стать футболист
14:05  20-летняя Диами Алмазбекова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2022"
13:54  Кыргызстан. Ремонт Дома правительства. В Бишкеке продолжают уродовать историческое здание
12:08  Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане, - Марс Сариев
11:53  Сергей Лебедев отныне - председатель исполкома - Исполнительный и генеральный секретарь СНГ
11:50  6-й cаммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
11:42  Чем закончится демарш Кыргызстана? - Рамзия Мирзобекова
10:48  Все страны ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях, кроме Казахстана
10:09  Скончалась бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина
10:03  Вышла в свет новая игра о Монгольской империи
09:58  "Консервативная революция" Путина. Новый антиколониализм против "диктатуры избранных", - Владимир Можегов
09:56  Подрыв. Война на фоне мирового кризиса, - Сергей Переслегин
09:24  Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане
09:04  Ректора РАНХиГС Владимира Мау отмазали от мошеннической статьи
08:41  62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - вычислил кырдепутат Нуржигит Кадырбеков
08:28  Чучело ООН и реинкарнация Вавилона, - Юрий Борисов
08:25  Персидскому заливу выгоднее сотрудничать с Россией, чем с США, - Махмуд Аллуш
08:20  New York Times: США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно
08:13  Казахстан демпингует сталью рынок России, - Kъ
07:59  Пришло время Азии, - репортаж А.Колесникова с саммитов в Астане
07:50  Протестные акции стали стресс-тестом для элиты Ирана, - И.Субботин
00:52  Энергетическая война. Утечка на нефтепроводе "Дружба": случайность, диверсия или провокация?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Два возможных варианта развития миропорядка, - Е.Сатановский
19:33 15.10.2022

15.10.2022
Два возможных варианта развития миропорядка | Русская весна
Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" поделился мнением о том, какое устройство мира ждет нас в будущем по итогу противостояния России с Западом.

"Интересный мир, судя по всему, на подходе. Точнее - два возможных варианта развития миропорядка. Прямо-таки по старому анекдоту: два мира, два Шапиро.

Один пытаются отстроить американцы: Обама, Трамп, Байден - неважно. Все они из одного лукошка. В этом мире Америка превыше всего, ее интересы глобальны, власть над планетой абсолютна, а всех остальных она строит как хочет и использует исключительно в своих интересах. Кто с этим не согласен, тому не жить, и чего он хочет никого в Вашингтоне интересовать ни разу не должно. Американцы, какого угодно цвета кожи и вероисповедания - высшая раса и нечего всяким туземцам у них под ногами мельтешить, попискивая о чем-то своем, туземном. Кого бы их желания в Вашингтоне интересовали! Будут тут еще хозяева жизни и смерти считаться со всякими ничтожными унтерменшами…

Второй сценарий последовательно и неуклонно отрабатывает Путин и у него, судя по динамике происходящего, все больше сторонников и многое получается более чем успешно.

В этом мире все имеют право на свои собственные интересы и реализуют их, договариваясь друг с другом и находя взаимоприемлемые компромиссы, даже если эти интересы прямо противоположны, как у России с Турцией или у Турции с Ираном по целому ряду вопросов. Никакого единого гегемона или мирового жандарма в принципе не существует. Никто не играет по собственным правилам, меняя их в ходе игры как ему удобно. Договорились - не конфликтуют. Не договорились - извини, подвинься: честная борьба за реализацию обозначенных интересов в рамках имеющихся у сторон возможностей. Никто никого не учит жить и не заставляет жить по своим правилам. Отличное предложение, между прочим!

Путин обрушивает американскую гегемонию не для того, чтобы Россия заменила собой Соединенные Штаты в качестве гегемона - на это он как раз не претендует, а для того, чтобы все те, кого Америка давит и душит, подмяв под себя, смогли наконец свободно вздохнуть и их не высосали, не выжали досуха, не обескровили и не разорили дотла, как сейчас происходит с Европой.

Отличный заход! Индии, Китаю, государствам Ближнего Востока, постсоветского пространства, Африки, Азии и Латинской Америки он подходит идеально. Кроме тех, понятно, кого подмяли под себя американцы и их ближайшие союзники. Именно поэтому те, кому американский подход близок, отчаянно сопротивляются России и люто ненавидят ее президента. Есть за что! Да и в словах и методах борьбы с Москвой они себя ни в чем не ограничивают, ведя с Россией войну на уничтожение.

Поймем для самих себя, что это как раз совершенно нормально. Не было такого в истории и не будет, чтобы рабовладельцы и их слуги-надсмотрщики взяли да ни с того ни с сего поотпускали на волю рабов. Бороться за то, чтобы хозяева и слуги жили в господском доме с колоннами, а рабы вкалывали до смерти в шахтах и на рудниках, в кузницах и на заводах, на хлопковом поле или на плантации - табачной или с сахарным тростником, на кукурузном или подсолнечниковом поле, а то и просто на грядках с помидорами или на скотном дворе и в птичнике, они будут до конца. Именно это сейчас на Украине и происходит.

НАТО бьется не за Киев, а за собственное выживание и привилегии лидеров входящих в него стран, в первую очередь американцев, и этого не скрывает. Обыкновенный нацизм неоколониального типа. Легко узнаваем, но от этого не менее подл и бесчеловечен…"

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665851580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов
- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан
- О кандидатах в президенты
- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!
- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
- О пресечении канала сбыта поддельных денег
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  