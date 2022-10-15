Два возможных варианта развития миропорядка, - Е.Сатановский

19:33 15.10.2022

15.10.2022

Два возможных варианта развития миропорядка | Русская весна

Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" поделился мнением о том, какое устройство мира ждет нас в будущем по итогу противостояния России с Западом.



"Интересный мир, судя по всему, на подходе. Точнее - два возможных варианта развития миропорядка. Прямо-таки по старому анекдоту: два мира, два Шапиро.



Один пытаются отстроить американцы: Обама, Трамп, Байден - неважно. Все они из одного лукошка. В этом мире Америка превыше всего, ее интересы глобальны, власть над планетой абсолютна, а всех остальных она строит как хочет и использует исключительно в своих интересах. Кто с этим не согласен, тому не жить, и чего он хочет никого в Вашингтоне интересовать ни разу не должно. Американцы, какого угодно цвета кожи и вероисповедания - высшая раса и нечего всяким туземцам у них под ногами мельтешить, попискивая о чем-то своем, туземном. Кого бы их желания в Вашингтоне интересовали! Будут тут еще хозяева жизни и смерти считаться со всякими ничтожными унтерменшами…



Второй сценарий последовательно и неуклонно отрабатывает Путин и у него, судя по динамике происходящего, все больше сторонников и многое получается более чем успешно.



В этом мире все имеют право на свои собственные интересы и реализуют их, договариваясь друг с другом и находя взаимоприемлемые компромиссы, даже если эти интересы прямо противоположны, как у России с Турцией или у Турции с Ираном по целому ряду вопросов. Никакого единого гегемона или мирового жандарма в принципе не существует. Никто не играет по собственным правилам, меняя их в ходе игры как ему удобно. Договорились - не конфликтуют. Не договорились - извини, подвинься: честная борьба за реализацию обозначенных интересов в рамках имеющихся у сторон возможностей. Никто никого не учит жить и не заставляет жить по своим правилам. Отличное предложение, между прочим!



Путин обрушивает американскую гегемонию не для того, чтобы Россия заменила собой Соединенные Штаты в качестве гегемона - на это он как раз не претендует, а для того, чтобы все те, кого Америка давит и душит, подмяв под себя, смогли наконец свободно вздохнуть и их не высосали, не выжали досуха, не обескровили и не разорили дотла, как сейчас происходит с Европой.



Отличный заход! Индии, Китаю, государствам Ближнего Востока, постсоветского пространства, Африки, Азии и Латинской Америки он подходит идеально. Кроме тех, понятно, кого подмяли под себя американцы и их ближайшие союзники. Именно поэтому те, кому американский подход близок, отчаянно сопротивляются России и люто ненавидят ее президента. Есть за что! Да и в словах и методах борьбы с Москвой они себя ни в чем не ограничивают, ведя с Россией войну на уничтожение.



Поймем для самих себя, что это как раз совершенно нормально. Не было такого в истории и не будет, чтобы рабовладельцы и их слуги-надсмотрщики взяли да ни с того ни с сего поотпускали на волю рабов. Бороться за то, чтобы хозяева и слуги жили в господском доме с колоннами, а рабы вкалывали до смерти в шахтах и на рудниках, в кузницах и на заводах, на хлопковом поле или на плантации - табачной или с сахарным тростником, на кукурузном или подсолнечниковом поле, а то и просто на грядках с помидорами или на скотном дворе и в птичнике, они будут до конца. Именно это сейчас на Украине и происходит.



НАТО бьется не за Киев, а за собственное выживание и привилегии лидеров входящих в него стран, в первую очередь американцев, и этого не скрывает. Обыкновенный нацизм неоколониального типа. Легко узнаваем, но от этого не менее подл и бесчеловечен…"