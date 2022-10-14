Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

00:08 16.10.2022 США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть

14 октября 2022, Ольга Самофалова

Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?



Запад впервые озвучил потолок цены на российскую нефть. Ограничение должно быть на уровне 60 долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Такой потолок цен на нефть из России, объяснила она, позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, однако не помешает при этом получать прибыль за продажу нефти. В последние пять-семь лет Россия была готова продавать нефть по средней цене в районе 60 долларов за баррель, добавила американский министр финансов.



США действительно предложили довольно высокую цену за российскую нефть. Однако действуют они, конечно, исключительно в своих собственных интересах. США сами не хотят, чтобы российская нефть ушла с рынка. Сама нефть их мало интересует, американское эмбарго действует еще с весны, и там были небольшие объемы. Но Вашингтон беспокоит мировая цена на нефть. Он уже и так недоволен последними действиями членов ОПЕК+, которые обеспечили ценам на нефть уровень не ниже 90 долларов за баррель. А уход с рынка российского игрока мгновенно приведет к небывалому взлету цен на нефть на мировых рынках. Вашингтон это не устраивает, потому что стоимость бензина в самих Штатах растет прямо пропорционально росту цен на мировых рынках, а на носу в стране – выборы. Американские избиратели традиционно очень щепетильно относятся к ценам на топливо, это крайне болезненная для них тема, из-за которой рушатся политические карьеры.



Соответственно, США хотят усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не хочется признавать бредовой собственную идею введения потолка цен, с другой – не хочется обвалить мировой рынок и сделать хуже своим же гражданам. Вопрос в том, как отреагирует на такой "реверанс" Россия?



Ответ Москвы никак не изменился. Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, подтвердил прежнюю позицию вице-премьер Александр Новак.



С одной стороны, ограничение цены в 60 долларов за баррель выглядит довольно неплохо.



"Предложенный потолок цены на нефть значительно выше себестоимости добычи нефти в России, которая варьируется от семи до 20 долларов в зависимости от месторождения. И даже почти приближается к той цене, по которой мы реально сейчас продаем нефть на мировом рынке. При дисконте в 20 долларов и цене на нефть в 90 долларов, мы реализуем нефть по 70 долларов за баррель",



– говорит Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.



С другой стороны, соглашаться в принципе на потолок цен вне зависимости от цены опасно. И это опасно не только для России, но и для других производителей нефти.



"Размер предельной цены не так важен, как сам прецедент установления потолка цены. Если мы на него согласимся, то это, в принципе, означает конец мирового нефтяного рынка с точки зрения рыночного ценообразования. Если этот прецедент будет признан успешным, то он создает опасность, что США и ЕС захотят в будущем применить этот инструмент не только против России, но и против, например, Саудовской Аравии или других стран. Поэтому позиция России носит принципиальный характер – она выступает против нерыночного регулирования цен на нефть", – объясняет Алексей Громов.



Новак посоветовал США установить предельную цену на собственные ресурсы, которые они поставляют в Европу по завышенным в четыре раза ценам. Речь, конечно, об американском СПГ, на который на днях пожаловался французский Минфин.



Производители нефти и члены ОПЕК+ прекрасно понимают опасность всей этой истории, затеянной США. И вероятно, это одна из важнейших причин, почему на недавнем заседании члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией единогласно приняли решение сократить добычу. Хотя США очень просили саудитов об обратном и были крайне недовольны случившимся.



"Любопытно, как западные страны, которые сами создали рыночные механизмы по нефти, теперь всячески хотят подорвать их основы.



Между эмбарго и установлением лимита цен есть огромная и принципиальная разница. Когда страна вводит эмбарго, она добровольно отказывается от покупки нефти из той или иной страны, но принципы работы остального рынка не нарушаются. Лимит цен нарушает принципы работы всей мировой системы нефтяного рынка. Это опасный прецедент,



который может существенно дестабилизировать экономику", – считает Громов.



anumis.ru

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Россия официально заявила, что не будет продавать нефть тем, кто введет ограничение цены, и вряд ли сойдет с намеченного пути. Это значит, что с начала декабря 2022 года, когда заработает нефтяное эмбарго в ЕС и одновременно потолок цен на российскую нефть, Россия прекратит поставки черного золота на европейский рынок морским путем. Останутся лишь поставки по трубопроводам, получившие исключение из этих ограничений.



Это приведет к сокращению добычи нефти внутри страны и ее экспорта примерно на 1-1,5 млн баррелей в сутки, оценивает Громов. Однако постепенно этот объем должен снижаться за счет переориентации поставок на другие рынки, считает эксперт. "Пока сокращение экспорта российской нефти незначительно. Мы сократили экспорт в Европу, но при этом увеличили экспорт в Азию, компенсировав потери на европейском рынке", – отмечает собеседник.



Главными покупателями нашей нефти в Азии являются Китай и Индия. Последняя с весны активно нарастила закупку российского черного золота с дисконтом.



"Чем могут пригрозить западные страны? Они могут отказать в услугах страхования, фрахта танкеров и в доступе к портовой инфраструктуре. С мая нашу нефть уже и так никто не страхует, мы сами себя страхуем. Помочь с арендой танкеров для перевозки нашей нефти могут индийские и китайские партнеры", – говорит Громов. Ограничить доступ судов в индийские и китайские порты США и ЕС вряд ли смогут, это уже за пределами их возможностей.



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Возможно, Россия сможет найти лазейки для обхода потолка цен. "Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Например, страховые и судоходные компании, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогают перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70", – предполагает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

"Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. И свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, если мы сами будем страховать собственные танкеры", – добавляет собеседник.



Здесь возникает важный вопрос: на чью сторону в вопросе потолка цен встанут два важных покупателя российских энергоресурсов – Индия и Китай? Предложение США в первую очередь направлено именно к ним (с Европой и так все понятно, они соглашаются со всем, что предлагает Вашингтон по России).



"Китай определился со своей позицией уже давно, и он категорически отвергает любые лимиты цен. А Индия заняла более осторожную позицию. На последней встрече с представителями американского высшего руководства Индия предлагала дождаться конкретных цифр по потолку цен. Поэтому предстоит дождаться решения индийских властей", – говорит Громов.



Как это развидеть!?

Для Индии возможность покупать более дешевую российскую нефть – это огромное благо для небогатой экономики, не выдерживающей роста цен на все энергоресурсы. Отказ от России не только лишит ее возможности покупать нефть с дисконтом в 20 долларов, но и может привести к дефициту ресурса и необходимости покупать ее не по 70 долларов, и даже не по 90, а значительно дороже.



"Если Индия выпадет из пула стран, куда мы направляем нефть, то нам придется более значимо сократить наш экспорт и добычу", – говорит Громов. В этом случае цены на нефть уйдут резко вверх. Как работает рынок, когда с него уходит крупный игрок, видно по ценам на газ в Европе.



Сомнений в том, что американское предложение в 60 долларов за баррель для российской нефти поддержат сначала страны G7, а потом ЕС – немного. В ЕС, конечно, есть ряд стран типа Венгрии, которые одним своим голосом могут запороть принятие потолка цен на российскую нефть. Но так как Брюссель сделал исключение для нефти, идущей по трубопроводам, а Венгрия получает нефть по ним, то шансы на выступление венгров против невелики. По нефтяному эмбарго их удалось уговорить – значит, и по потолку цены это будет сделать несложно. Источник - vz.ru

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