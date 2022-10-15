Премьером Британии де-факто становится Джереми Хант

00:18 16.10.2022

Лиз Трасс больше не премьер? У Британии появился спаситель?

15 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Аннотация

Британцы обсудили в Twitter первое заявление нового канцлера казначейства Джереми Ханта о планах проведения экономической политики.

ДЖЕЙН СПАЙ, 15 октября 2022,



В свой первый день на посту канцлера казначейства Великобритании Джереми Хант, назначенный после провала Квази Квартенга, объяснил населению, что уже сделал и что планируется сделать.



Хант отметил, что в целом согласен с тем, что нужно вытащить страну из экономического кризиса и снизить налоги. Он признал, что предыдущий канцлер вместе с премьер-министром Лиз Трасс совершили две большие ошибки: во-первых, сократили налоги для тех, кто зарабатывает больше всего, когда все должны идти на какие-то жертвы, во-вторых, ни с кем не посоветовались при введении в действие своего мини-бюджета.



"Пост-пандемия. Кризис стоимости жизни. Конфликт на территории бывш. УССР. Мы должны принимать сложные решения в этих условиях. Мы должны будем попросить все ведомства о большей результативности. И мы не сможем сокращать налоги так быстро, как мы этого хотели. Некоторые налоги придется поднять. Это очень сложное послание, но мы должны быть честными с населением", - добавил новый канцлер.



Некоторые пользователи заподозрили, что Хант не собирается спасать страну и поднимать британскую экономику с колен. Они предположили, что он также, как и все остальные, добрался до министерского портфеля, чтобы положить туда побольше фунтов.



"Вы собираетесь снизить государственные расходы и при этом поднять налоги. Так на что вы будете тратить полученное от налогоплательщиков? Карманы консервативных доноров уже готовы?" - поинтересовался @Weather_WatchUK.



Часть пользователей осталась в замешательстве после новости о том, что некоторые налоги вновь поднимут. Они не понимают, относительно чего будет повышение, будет ли учитываться то, что часть налогов просто отменили в мини-бюджете, или они станут еще выше, чем были раньше.



"Некоторые налоги будут повышены. В последнее время так много всего изменилось в сфере налогов. Кто-то может объяснить, что именно имеется в виду под повышением, сокращением? Или может быть все просто вернется на свои места?" - спросил @Thejpbee.



В комментариях посоветовали новому канцлеру поискать деньги в парламенте и отменить ряд привилегий для депутатов. Пользователи считают, что таким образом получится не только сэкономить миллионы фунтов в год, но и направить их туда, где эти деньги действительно нужны.



"Он может начать с отмены субсидированного питания для депутатов. Пока обычному населению советуют выкручиваться и готовить еду за копейки, у них почему-то высокая кухня по цене Макдональдса продается. Это все неправильно", - прокомментировала @angiemj07.



"Но этот шаг будет бессмысленным, если не отменят возможность возмещать расходы за счет налогоплательщиков", - добавил @bubbachan.



"Пусть начнет с депутатских привилегий. У них не должно быть возможности заявлять о возмещении расходов на топливо, проезд, обеды и все остальное. Почему они могут это делать, а остальные работники нет?" - написал @judithannhaslam.



Ряд комментаторов предложили ввести жесткое регулирование в сфере экономики. Они считают, что без него бедные продолжат страдать, а богачи продолжать грести деньги лопатами.



"Говорят, что скоро мы вернемся к суровой экономии, но на самом деле она никогда нас и не покидала. Общественным службам по-прежнему не хватает финансирования, система пособий несправедлива. Супер богатые люди и их компании практически не платят налоги, при этом зарплаты в госучреждениях ниже пособий по безработице", - написал @Pete_Salisbury.



Пользователи отметили, что методы Ханта практически полностью противоположны тому, что говорит Трасс. У некоторых появилась надежда на то, что он действительно сможет взять все в свои руки и решить ряд экономических проблем. При этом доверия к Лиз Трасс остается все меньше.



"Замечательно. Мне кажется, еще вчера Лиз Трасс говорила, что хочет высокие зарплаты и низкие налоги в Великобритании. Прошел всего один день, а на столе уже повышение налогов. Такое не выдумаешь!" - написал @Hereyeson94.



"То есть премьер-министр у нас будет только номинальный", - прокомментировал @philipthomas63.



"Джереми полностью меняет политику правительства Трасс, так что считайте, что он на время фактически стал премьер-министром", - добавил @RoyPounsford.



"Как можно доверять Лиз Трасс, если все ее обещания, сделанные в парламенте, не длятся и недели?" - поинтересовался @ejdb_UK.



15 октября 2022