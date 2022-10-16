Технологическое разъединение США и КНР необратимо

07:21 16.10.2022

США всеми силами пытаются сдержать технологический прогресс в Китае. Недавно Вашингтон объявил о широком наборе ограничительных мер в отношении экспорта в КНР полупроводниковых технологий и готовых микросхем. Эти меры предполагают, в частности, вторичные санкции против любых компаний, которые будут сотрудничать с китайскими изготовителями передовых микросхем. Сейчас китайские эксперты согласны в том, что технологическое разъединение США и КНР, скорее всего, прошло точку невозврата.



Американские санкции предполагают, что отныне полупроводниковым компаниям из США требуются разрешения на экспорт в Китай высокопроизводительных микросхем, предназначенных для приложений искусственного интеллекта. Даже микросхемы неамериканского производства, связанные с искусственным интеллектом и суперкомпьютерами, потребуют разрешения властей США для экспорта в Китай.



Американским компаниям необходимо будет получать разрешения на поставку оборудования китайским производителям, если их заводы выпускают микросхемы памяти или процессоры размером 16 нанометров и ниже. Также любые "лица из США" должны получить разрешение американских властей, если они хотят участвовать в разработке или производстве полупроводников на определенных производственных площадках в Китае.



В дополнение к этому США добавили ведущего китайского производителя микросхем памяти YMTC и 30 других китайских компаний в список "непроверенных".



Хан Сяоминь, генеральный управляющий пекинской инвесткомпании в области полупроводников Jiwei Insights, считает, что строгое соблюдение объявленных США мер поставит под угрозу до 30% дохода гигантов полупроводниковой индустрии в США и в мире, чьи доходы на китайском рынке составляют треть их общего дохода.



Из крупнейших компаний наиболее пострадавшими будут известные мировые производители полупроводникового оборудования и микросхем из Южной Кореи и Японии, этих ближайших азиатских союзников США. Они же являются участницами созданного американцами альянса "Чип 4". Компании этих стран имеют тесные связи с рынком полупроводников на материковой части Китая, поэтому они заняли сдержанную позицию в отношении новых правил администрации Байдена.



Южнокорейская SK Hynix заявила, что добилась от Минторговли США одобрения поставок оборудования и изделий, необходимых для разработки и производства полупроводниковых устройств DRAM (динамической оперативной памяти) на китайских предприятиях без дополнительных разрешений. Микросхемы DRAM – это компоненты флеш-памяти, используемые в смартфонах, персональных компьютерах и серверах. У SK Hynix есть заводы по производству микросхем в КНР в городе Уси (провинция Цзянсу).



Пока не ясна ситуация с южнокорейской Samsung Electronics. По предварительным данным, она также получила от правительства США согласие на импорт оборудования для производства микросхем сроком на год для своих заводов в Китае без дополнительного разрешения от Вашингтона.



Эти послабления, к которым вынуждены прибегать США сразу после объявления антикитайских санкций, означают, что администрации Байдена чрезвычайно сложно исключить Китай из мировых цепочек производства и поставок микросхем: приходится считаться с существующим разделением труда и условиями рентабельности производства в отрасли.



Согласно данным отраслевой ассоциации SEMI, КНР уже длительное время является крупнейшим в мире рынком для оборудования по производству полупроводников. Объем продаж такого оборудования в материковой части Китая в прошлом году достиг 29,62 млрд. долл. (почти 29% мирового рынка данного типа оборудования).



Иностранные поставщики обеспокоены тем, что импортозамещение Китаем микросхем на своем внутреннем рынке будет означать для них критическое падение доходов и риск вытеснения с китайского рынка. Это касается, например, тайваньской TSMC (Тайвань – также участник альянса "Чип 4"). Южная Корея и Япония конкурируют с Тайванем в цепочке поставок полупроводниковой промышленности на китайском рынке. Если TSMC будет вынуждена сократить присутствие на материковом Китае, это обеспечит более крупный рынок для ее южнокорейских конкурентов.



Достаточно высокий уровень развития микроэлектроники в КНР в сочетании с емким и привлекательным рынком позволят китайским компаниям сохранить региональные цепочки поставок и преодолеть последствия санкций, несмотря на трудности. Гао Шиванг, директор Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронных товаров, говорит, что последнее ограничение США может замедлить, но не задушить технологический рост Китая. Сейчас в КНР создается китайско-южнокорейский биржевой фонд, который будет инвестировать в ведущие китайские и корейские полупроводниковые компании, включая Samsung Electronics.



Китайские компании активно переходят на новые технологии укладки транзисторов в микросхемах, пытаясь добиться более высокой производительности процессоров в относительно зрелых технологических процессах. Крупнейший китайский контрактный производитель микросхем SMIC начал поставки микросхем, произведенных по нормам 7-нм на литографическом оборудовании предыдущего поколения. Перед Китаем стоит задача повысить уровень локализации ключевого оборудования для производства микросхем (сейчас он составляет менее 10%), в частности литографических станков, за счет запуска в производство китайских комплектующих.



Несмотря на усиление американских репрессий, SMIC во втором квартале года увеличила выручку. Оценки китайских экспертов сходятся на том, что американские компании вряд ли увеличат отдачу без экспорта микросхем в Китай и вряд ли смогут реинвестировать достаточное количество средств в исследования и разработки, необходимые для восстановления их лидерства в отрасли.



ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 16.10.2022