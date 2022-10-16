Нашествие. Новая волна. Возможности Европы по размещению беженцев достигли предела

07:23 16.10.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 16.10.2022

На 70% увеличилось количество нелегальных въездов в страны Евросоюза с января по сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила 13 октября немецкая газета Welt со ссылкой на доклад Frontex – агентства Европейского союза по контролю границ. Как отмечает агентство, количество нелегальных мигрантов, въехавших на территорию ЕС за первые три квартала текущего года, является самым большим после катастрофического для Европы нашествия толп выходцев из стран Африки и азиатского Востока в 2015-2016 годах.



Однако эти данные Frontex не учитывают беженцев с Украины. По данным ООН, с конца февраля оттуда уехали свыше 10,3 млн человек, из них в Европе остаются как минимум 6,3 млн человек.



Особенно тяжелое положение складывается в "прифронтовых" странах Евросоюза – Италии и Греции, где на морское побережье непрерывно высаживаются толпы чужаков. Как пишет итальянская газета Giornale, с начала года на Апеннины прибыло более 71 000 непрошенных гостей, или 31,25% от общего числа мигрантов, проникших за этот период в Европу. "Наша страна является одной из тех, кто испытывает наибольшее давление со стороны миграционных потоков", – отмечает Giornale. В Италии возможности по размещению мигрантов достигли предела.



После громких скандалов в Милане, где во время новогодних праздников молодежные банды мигрантов насиловала девушек прямо на центральной площади города, власти обещали принять строгие меры, но насилия продолжаются. Когда в Пьяченце приезжий из Гвинеи изнасиловал на улице средь бела дня приезжую украинку, лидер победившей на парламентских партии "Братья Италии" Джорджия Мелони выложила это видео на своем сайте и заявила: "Я сделаю все возможное, чтобы восстановить безопасность в наших городах". Эта ее решительность и стала одной из причин ее победы на выборах.



Напряженная ситуация на границах Греции, где с турецкой стороны скопился караван из 100 тыс. мигрантов, который турки назвали "Конвоем света". Объявлено, что скоро начнется штурм греческой границы. Перейдя границу, орда мигрантов двинется на север через Балканы, чтобы достичь Германии, Франции, Швеции, Нидерландов, Великобритании. Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция, опасается, что Турция перед переходом границы может вооружить мигрантов.



Пожар в 2020 году на острове Лесбос в крупнейшем лагере для беженцев Мория заставил греков усилить пограничную охрану. Летом 2021 года Греция возвела 40-километровую стену на границе с Турцией, но это мало помогает: мигранты высаживаются с моря.



Только в сентябре агентство Frontex зарегистрировало около 33 380 случаев незаконного пересечения границы, более половины инцидентов произошли на балканском маршруте. Большинство нелегалов – из Сирии, Афганистана и Турции. Существенно возросло количество нелегальных въездов в Великобританию из ЕС через Ла-Манш. С января по сентябрь Frontex зарегистрировало более 52 700 таких случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



11 октября министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн сообщил, что возможности Германии по размещению беженцев находятся на пределе, мест для размещения вновь прибывающих людей в ФРГ хватит лишь до ноября, максимум до декабря. "Нам требуется поддержка", – заявил баварский политик. Как отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, Берлин инициировал комплекс мер, направленных на усиление контроля за границей с Австрией. Она также призвала правительство Сербии отменить безвизовый режим со странами, не входящими в Евросоюз. Во многих крупных немецких городах сложилась критическая ситуация. В Лейпциге возведены палаточные городки, в Дрездене власти использовали выставочный зал, чтобы обеспечить жильем новоприбывших.



"Частичное чрезвычайное положение" из-за увеличения потока беженцев/иммигрантов на ее границе с Турцией в районе Хасково объявила Болгария. Болгары возвели на границе с Турцией забор из колючей проволоки длиной 200 км.



"Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент. Я спрашиваю, признают ли в Еврокомиссии суверенное право стран-членов Евросоюза защищать свои границы?" – писал в августе французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в обращении к Еврокомиссии. Сейчас октябрь, Брюсселю сказать нечего, а мигранты продолжают штурмовать границы Старого Света



Можно ожидать, что самый сильный удар по Европе нанесет в ближайшее время "Конвой света", который двинется через греческую границу из Турции.