 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Два среднеазиата совершили теракт на военном полигоне в России - 11 погибших, 15 - ранено
07:36 16.10.2022

Погибшие в результате теракта на полигоне - добровольцы из Брянской области, - Mash | Русская весна
Погибшие в результате террористического акта на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области - добровольцы из Брянской области.

Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники.

"По имеющимся данным, двое граждан среднеазиатской республики открыли огонь из автоматического оружия на территории полигона в селе Солоти", - отметили авторы канала.

Как сообщала "Русская Весна", на полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт с участием двух граждан одной из стран СНГ. По информации Минобороны, во время занятий с добровольцами преступники обстреляли личный состав подразделения. Они были уничтожены ответным огнем. Сейчас на месте теракта работают правоохранительные органы.

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11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы.

погибшие были бойцами 138-ой гвардейской мотострелковой бригады, которая располагается в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Источник - rusvesna.su
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