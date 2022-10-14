Экономика России выдерживает удар и адаптируется к санкциям, - Asharq Al-Awsat

07:55 16.10.2022

Экономика России выдерживает удар и адаптируется к санкциям

Asharq Al-Awsat: МВФ ожидает, что падение ВВП в России составит всего 3,4%



Российская экономика показала отличную устойчивость в западным санкциям, пишет Asharq Al-Awsat. Путин заявил, что самое страшное уже позади. Конечно, еще не все экономические вопросы решены, однако благодаря энергетике Москва преодолеет любые препятствия. В отличие от Европы.

Сокращение безработицы и уровня инфляции, а также более низкие, чем ожидалось, показатели дефляции - российская экономика демонстрирует отличную устойчивость к западным санкциям. Все благодаря энергетическим ресурсам, но в долгосрочной перспективе Москве все же предстоит решить некоторые проблемы.

По словам ее властей, инфляция снижается и все рабочие места заняты, что противоречит прогнозам многих финансовых экспертов о грядущем крахе российской экономики.

Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) поддержал точку зрения России, отметив, что рецессия будет менее масштабной, чем ожидалось, благодаря экспорту нефти и относительно стабильному внутреннему спросу.



МВФ прогнозирует, что падение ВВП в России составит всего 3,4% в течение всего года, что далеко от катастрофического прогноза, сделанного в марте после начала военной операции на Украине.

Кроме того, МВФ указывает на устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса при усилении поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановлении доверия к российской финансовой системе.

В сентябре Владимир Путин подчеркнул: "Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден".

По его словам, это нашло отражение в снижении уровня безработицы до самого низкого показателя в 3,8% и инфляции до 13,7% в течение одного года. Как известно, уровень безработицы и инфляции достигли рекордно высоких значений весной после первого пакета международных санкций.

"Можно сказать, что влияние первых санкций прошло, особенно в финансовом секторе, - говорит заместитель главного экономиста Института международных финансов Елена Рыбакова. - России удалось подготовиться и адаптироваться к санкциям".



Дипломатическое и экономическое расхождение с Западом ускорило сближение Москвы с Пекином, ее энергоемким соседом, с которым страна имеет общую границу протяженностью более 4000 километров.

"Перед лицом практически недостижимого европейского рынка компании вынуждены искать альтернативы в других регионах, особенно в Азии и Турции", - говорит профессор Московского государственного университета Наталья Зубаревич.

Москва и Пекин заявили о желании оплачивать газовые контракты в рублях и юанях, что является победой России по снижению зависимости ее экономики от доллара.

Кроме того, Москва высоко оценила заявление альянса ОПЕК+ на прошлой неделе о намерении резко сократить добычу нефти, что вызвало гнев Вашингтона. Российская сторона может извлечь большую выгоду из повышения цен на черное золото.



Трудности, с которыми столкнулись европейцы и "Большая семерка" при определении цен на российскую нефть, способны помочь российской экономике преодолеть все препятствия.



Однако структурно она окажется в зависимости от непредвиденных энергетических доходов, а сектора с более высокой добавленной стоимостью ожидает дальнейший спад.

Усиление изоляции, вероятно, обременит тех, кто зависит от зарубежных стран с технологической точки зрения, тем более что обещания относительно создания альтернативных российских продуктов пока не претворены в жизнь.



В частности, Россия сталкивается с нехваткой деталей, необходимых для сборки автомобилей. В середине сентября, например, японская компания Toyota закрыла сборочный завод в Санкт-Петербурге из-за дефицита ключевых материалов.



Еще одной проблемой является европейское эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря. Оно будет предшествовать запрету на нефтепродукты, запланированному на февраль 2023 года, когда российская экономика особенно зависит от энергоносителей.

Отметим, что по данным Минфина России, в период с января по август 2022 года более 40% федеральных доходов приходилось на продажу газа и нефти.