Страны Туркестана хотят восполнить свой энергодефицит за чужой счет

08:28 16.10.2022

15 октября 2022 | Время чтения 2 мин



События последнего года показали, что надежда на скорое торжество зеленой энергетики оказались пустышкой, при этом сам регион уже сталкивается с дефицитом энергии.

На фоне растущего энергетического дефицита в странах Туркестана предложение России о восстановлении объединенной энергосистемы региона может быть весьма привлекательно. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности в Туркестане на условиях анонимности.



Напомним, президент России Владимир Путин выступил на первом саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане 14 октября. Российский лидер отметил углубление сотрудничества шести стран в области энергетической безопасности и выразил готовность "содействовать восстановлению объединенной энергосистемы региона" для повышения энергетической безопасности всех стран Туркестана.



ИА REGNUM: Со стороны России подобная инициатива - это вопрос политики или экономики?



И то, и другое. Как говорил Ленин: "Политика - это концентрированное выражение экономики". В данном случае участие России в широкомасштабном проекте восстановления частично разрушенной поле распада СССР региональной энергетической системы, а также в ее модернизации и развитии позволит РФ сохранять роль одного из ключевых игроков в регионе.



Что касается экономики - восстановление энергосистемы региона, думаю, подразумевает среди прочего создание в регионе новых генерирующих мощностей. События последнего года показали, что надежда на скорое торжество зеленой энергетики оказались пустышкой, при этом сам регион уже сталкивается с дефицитом энергии. Вероятно, речь может вновь пойти о постройке АЭС в Казахстане, а также ремонте и модернизации ряда ТЭЦ и ГЭС в Средней Азии.



Странам региона такое предложение может быть интересно, особенно с учетом блэкаута в январе этого года?



Без сомнения. Если говорить о генерации, то Россия входит в весьма короткий список стран, сохранивших компетенции по строительству АЭС. С постройкой ГЭС, например, в Киргизии и Таджикистане Россия также может помочь - технические и кадровые возможности у нее есть. Вопрос лишь в финансах - возвратности инвестиций и связанной с этой темой тарифной политике ряда государств региона.



Ключевой вопрос - кто будет финансировать этот глобальный проект?



Все страны региона надеются, что это за них сделает кто-нибудь другой. Проект масштабный, дорогостоящий, долгий. Сильно сомневаюсь, что РФ возьмет на себя подобную нагрузку. Зачем? России есть куда потратить деньги и без этого. С другой стороны, если страны региона найдут средства, сотрудничество друг с другом и с РФ может получиться взаимовыгодным.



15 октября 2022

Евгения Ким