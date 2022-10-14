Китай остается в системе Си. Власти КНР определяются с вектором развития страны и мира, - С.Строкань

08:57 16.10.2022

14.10.2022,



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В Пекине в воскресенье откроется ХХ съезд китайской Компартии, который утвердит ключевые направления развития второй после США мировой сверхдержавы. Форум китайских коммунистов пройдет в условиях замедления роста экономики, войны санкций и угрозы прямого военного конфликта с США из-за Тайваня. Ответами Пекина станут укрепление единоличной власти председателя КНР Си Цзиньпина, опора на внутреннее развитие и цементирование общества на основе официальной идеологии КПК. Продолжая спор с Западом, Китай стремится предстать лидером нового мира, построенного на концепции "единой судьбы человечества".



Участники ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) подведут итоги первого десятилетия правления ее нынешнего генсека, председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, они определят новые задачи внутренней, внешней и оборонной политики, а также одобрят перестановки в высших эшелонах власти. После завершения съезда пройдет первый пленум нового состава ЦК КПК, в ходе которого состоятся выборы генсека (на третий пятилетний срок будет переизбран Си Цзиньпин), а также будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.



Посещая за две недели до ХХ съезда выставку на тему достижений Китая за последнее десятилетие, Си Цзиньпин назвал таковыми "преодоление многих политических, экономических, идеологических и природных рисков, вызовов и испытаний". Между тем испытаний хватает и сейчас. "Руководство страны столкнулось с самыми жесткими вызовами за последние четыре десятилетия. Это резкое замедление роста ВВП, увеличение внутреннего долга, демографические и экологические проблемы, блокада китайских технологий в ряде западных стран, полный дисбаланс интересов с США и невозможность быстро решить тайваньский вопрос,- заявил "Ъ" директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.- А тут еще и сложная ситуация у северного соседа - России. С Москвой "отношения лучше, чем когда бы то ни было", но уж больно непредсказуемое у нее для Пекина поведение, которое вынуждает Китай аккуратно уходить от прямых ответов". По мнению эксперта, "в этой ситуации для Си Цзиньпина в последние месяцы идеология стала даже важнее экономики - надо цементировать общество в современных условиях". "И как следствие - предлагать новые решения, причем не только для Китая, но и для всей планеты, так как Китай смотрит на себя как на идеолога нового мира с концепцией "единой судьбы человечества"",- резюмировал Алексей Маслов.



На этом фоне Китай, среди прочего, неизбежно будет развивать свой военный потенциал, что доказало недавнее выступление Си Цзиньпина на семинаре по национальной обороне.



"Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества",- заявил он. Не уточнив, с кем именно у Китая может произойти вооруженный конфликт, Си Цзиньпин напомнил, что за десять лет его правления военная реформа продвинулась далеко вперед и теперь китайские вооруженные силы имеют "новую систему, структуру, модель и облик". В частности, после начала реформ были созданы ракетные войска стратегического назначения.



Впрочем, чьи именно действия представляют угрозу для Китая, в Пекине особо не скрывают.



"Заигравшись в войну, США стали все более активно проводить экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась… Конфликт на Украине говорит о том, что первобытная природа западной цивилизации на изменилась, а империализм по-прежнему остается источником мировых потрясений",- написал декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье, опубликованной в газете "Хуаньцю шибао". Напомним, что в обнародованной на этой неделе новой Стратегии национальной безопасности США главными противостоящими им силами названы именно Пекин и Москва.



Как родился и был опровергнут слух о свержении Си Цзиньпина

"Многие западные аналитики утверждают, что ухудшение отношений Пекина с Западом - результат политических просчетов Си, и если бы он шел на уступки, то у Китая не возникло бы конфликтов и споров с США и их союзниками,- напомнил "Ъ" замдиректора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александр Ломанов.- Однако проблема намного сложнее. Именно с приходом Си Цзиньпина Китай заявил о своих амбициях стать не только экономическим, но и политическим лидером современного мира". По мнению эксперта, начатая еще предыдущим президентом США Дональдом Трампом политика сдерживания Китая заставляет Пекин адаптироваться к новой реальности - снижать зависимость от экспорта, добиваться технологической самостоятельности, искать новых партнеров.



Китайская элита, как отмечает господин Ломанов, сплачивается вокруг Си Цзиньпина именно потому, что он взял на себя всю полноту ответственности за разработку нового курса развития Китая, в котором страна будет максимально защищена от внешних вызовов.



"Третий срок Си Цзиньпина становится твердой гарантией преемственности внутреннего и внешнего курса КПК. Для Запада это скорее неприятная перспектива. А вот для России продление полномочий Си - это позитивное событие. Москве важно быть уверенной в том, что позиция Китая в ближайшее десятилетие будет устойчивой и последовательной",- подводит итог собеседник "Ъ".



Сергей Строкань