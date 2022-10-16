Россия и б. СССР: Закавказье и Туркестан. Второй и третий фронт, - Модест Колеров

13:10 16.10.2022

МОСКВА, 16 октября 2022, 12:57 - REGNUM ***



1. Влияние России на эти регионы стремительно движется к нулю. Пики этого влияния - в Карабахе и Казахстане - пройдены быстро и уже остались в прошлом.



2. Эксплуатация ресурсов (включая транзит, рынок, безопасность) России странами этих регионов остается очень высокой. Альтернативы ресурсам России у этих стран нет.



3. Геополитическая судьба этих регионов в тени России решена. Она все больше будет переходить в зону влияния Турции, Ирана и Китая. Их заигрывание с Западом лживо и тщетно.



4. Вопиющая требовательность и наглость стран этих регионов в отношении России - главный признак их неадекватности и скорой политической гибели.



5. Политическая смерть стран этих регионов немедленно получит свое развитие в их демографическом опустошении (Грузия, Армения, Киргизия), инфильтрации афганского фактора, транзита туркестанского терроризма в Россию.



6. России придется радикально отгородиться от этих регионов новым "железным занавесом", как только это позволит ситуация в б. УССР. Иначе Россию ждет в них второй и третий фронт.



16 октября 2022

Модест Колеров