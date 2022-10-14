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Ссора Байдена с саудитами дает шанс Путину
14:19 16.10.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вашингтон резко меняет курс в отношениях с ключевым союзником, обвиняя Эр-Рияд в решении переметнуться на сторону Москвы.

"Разочарование" Джо Байдена решением ОПЕК+ резко снизить добычу нефти, которым президент США поделился на прошлой неделе, оказалось более серьезным, чем простая эмоция - оно вылилось в решение наказать Саудовскую Аравию, играющей ведущую роль в нефтяном картеле.

"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату отношений с Саудовской Аравией. Мы проведем оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Если в Китае и России Вашингтон традиционно видел для себя соперников, то Саудовская Аравия считалась ключевым партнером США на Ближнем Востоке (если вообще не главным союзником после Израиля). Однако теперь Эр-Рияд в открытую обвиняют в желании переметнуться на сторону Москвы. "Мы полагаем, что на фоне решения, принятого ОПЕК+ на прошлой неделе, они (саудовцы) определенно сближаются с Россией. Сейчас неподходящее время, чтобы сближаться с Россией", - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

После этого журналисты CNN попытались выяснить напрямую у Байдена, что теперь грозит Саудовской Аравии, но тот ушел от прямого ответа. "Я не собираюсь вдаваться в подробности того, какие варианты я рассматриваю. Но будут, будут последствия", - пообещал президент.

Тем не менее, ясность в этом вопросе уже появилась, поскольку на Капитолийском холме информационного тумана куда меньше, чем в Белом доме. И вот, судя по заявлениям американских законодателей, главным ударом по Саудовской Аравии станет прекращение военно-технического сотрудничества.

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь решение Эр-Рияда "встать на сторону России в этот исторический момент" назвал "глубоко оскорбительной и разрушительной ошибкой" и сообщил, что представил законопроект, предполагающий приостановку на один год продажи Вашингтоном вооружений Саудовской Аравии.

Это удар в крайне чувствительное место - саудовцы, которые видят своим главным противником хорошо вооруженный Иран, сделали ставку на покупку наиболее современных видов американской военной техники. Достаточно напомнить, что в 2017 году президент США Дональд Трамп и саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заключили историческое соглашение, согласно которому Вашингтон должен был продать Эр-Рияду оружие на 110 миллиардов долларов немедленно и еще на 350 миллиардов долларов в течение десяти лет. Речь шла про танки, боевые корабли, системы противоракетной обороны, а также радары, средства связи и технологии кибербезопасности.

По идее Блюменталя, после введения оружейных санкций саудовские власти должны изменить решение о сокращении добычи нефти, которое, как выразился сенатор, не только содействует военной активности России, но и "ставит под угрозу мировую экономику и создает риск роста цен на бензин в США". Аналогичный законопроект будет внесен и в Палату представителей - предполагается, что это сделает конгрессмен-демократ Ро Ханна. А глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес призвал пойти еще дальше и полностью приостановить сотрудничество США с Саудовской Аравией.

Здесь возникает два вопроса - что на самом деле сподвигло Вашингтон на столь резкую смену курса в отношениях с давним партнером на Ближнем Востоке и почему саудовцы не постеснялись "ударить в спину" администрацию Байдена перед важными (и все более сложными) для нее ноябрьскими выборами в Конгресс? Попробуем разобраться по порядку.

Вот как видят сложившуюся ситуацию в Вашингтоне: на протяжении десятилетий президенты США сталкивались с политическими последствиями действий Саудовской Аравии и ее союзников, которые контролировали цены на нефть. Последние месяцы, после того как Россия начала военную операцию на Украине, администрация Байдена поощряет экспорт энергоносителей в европейские страны. Однако, в отличие от нефтяного кризиса 1970-х годов, Саудовская Аравия и другие богатые нефтью страны объединились с Москвой, сформировав картель ОПЕК+, чтобы еще более эффективно ограничивать уровни добычи и влиять на нефтяные цены.

Вместе с тем, как пишет Politico, у Джо Байдена "может оказаться меньше инструментов", чем у его предшественников, чтобы смягчить удар, нанесенный ОПЕК+ перед выборами в Конгресс. "США истощили запасы нефти, дизельного топлива и бензина, чтобы поддержать союзников в Европе, и Байден никак не может сделать что-то продуктивное по этому поводу, по крайней мере, за то количество времени, которого осталось до выборов, чтобы смягчить удар", - цитирует издание эксперта Хьюстонского университета энергетики Эда Хирса.

В свою очередь, в Эр-Рияде тоже накапливалось раздражение в адрес Вашингтона из-за его постоянной агитации действовать против Москвы. "Американцы считают, ну, как же так, мы поставляем оружие, одобряем реформы наследного принца Мухаммеда бен Салмана, а он не принимает того, что мы просим от него в отношении России", - отмечал в апреле этого года в интервью "Росбалту" востоковед Алексей Малашенко. "Для принца это некое унижение. И он, и его окружение, и Объединенные Арабские Эмираты говорят, что, дескать, нечего нас учить, мы разберемся без вас и никакие покровители нам не нужны. При этом Россия для них - фактор самостоятельности", - добавил эксперт.

Для Москвы возможный конфликт США и Саудовской Аравии открывает новое окно возможностей как в борьбе за влияние на мировом энергетическом рынке, так и в глобальном противостоянии с Западом в целом. Ну а если американцы и правда перестанут продавать боевую технику своим прежним лучшим друзьям, то вряд ли кого удивит, если саудовцы освободившиеся миллиарды потратят на российском оружейном рынке.

Владимир Путин накануне подчеркнул, что решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти направлено на создание стабильности на мировых энергетических рынках, а не на то, чтобы создать кому-то проблемы. Стоит отметить, что такое заявление он сделал в ходе переговоров в Санкт-Петербурге с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. При этом, как стало известно в среду, у российского лидера запланирована встреча в Астане с главой еще одной ключевой монархии Персидского залива - эмиром Катара Тамимом Аль Тани, с которым также будет обсуждаться сотрудничество на энергетических рынках.

Одновременно Россия переходит в наступление и на газовом фронте. В тот же день Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил о планах создания в Турции крупнейшего газового хаба, что позволит переместить в регион Черного моря объем транзита, утраченный в связи с остановкой "Северных потоков".

Остается добавить, что помимо выгод от изменения баланса сил и конфигурации союзов между ведущими странами-экспортерами углеводородов, России достанется еще и прямая прибыль от роста цен на энергоносители. После демарша ОПЕК+ аналитики Citigroup существенно повысили краткосрочные и среднесрочные прогнозы по марке Brent - в среднем с 85 до 97 долларов за баррель в четвертом квартале текущего года и с 75 до 88 долларов в 2023 году.

Михаил Макаров

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665919140


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