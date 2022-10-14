В Китае обнаружили новый вид вкусных грибов - cantharellus albopileatus

17:58 16.10.2022

Как пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн", новый вид нашли в провинциях Чжэцзян и Хайнань. Речь идет о лисичке обыкновенной с белой шапочкой (cantharellus albopileatus).



Отмечается, что ученые впервые обнаружили cantharellus albopileatus в 2017 году в районе горной цепи Ингэ провинции Хайнань, затем в 2020 году на горе Тяньму провинции Чжэцзян.



После чего в результате генетического секвенирования они были идентифицированы в качестве нового вида.



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