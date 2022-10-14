Молдавская оппозиция готова атаковать Санду: она уже всем надоела, - МК

18:28 16.10.2022 "Это будет очень тяжелая, холодная и голодная зима"



Сегодня, 16 октября, в Кишиневе проходит очередная акция протеста. Неделю назад массовый митинг в центре молдавской столицы принял резолюцию с требованиями к властям компенсировать рост тарифов на газ и свет и дал на выполнение неделю. Неделя прошла бурно: полиция громила палатки протестующих, задерживала активистов. Акции протеста, организованные партией Шор, длятся уже месяц. На них звучат и политические требования: отставка президента и новые выборы. "МК" разбирался в подоплеке протеста.



Союз нерушимый республик холодных



На фоне трагических, странных и страшных новостей последних дней эта выглядела даже забавной: "Румыния предоставит Республике Молдова помощь дровами в размере 130 тысяч кубометров". Об этом в начале октября сообщил румынский премьер Николае Чукэ. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица поблагодарила правительство братской страны со словами: "Как всегда, друзья познаются в беде". Вскоре выяснилось, что г-жа Гаврилица немного погорячилась. "Братская помощь" предоставляется на платной основе. За дрова нужно будет заплатить - по 200 румынских леев за кубометр. Общая стоимость дров составит 26 миллионов румынских леев, то есть около пяти миллионов долларов (или около ста миллионов молдавских леев). Примерно такую же дружбу и братство в отношении соседней Молдавии проявляет Бухарест и в сфере электроэнергетики. 13 октября президент Майя Санду объявила, что Молдавия будет закупать 30% необходимой электроэнергии в Румынии – по цене 90 евро за МВт/ч (450 леев). Ранее 30% потребностей страны в электричестве покрывалось за счет поставок из Украины, однако последние события привели к тому, что Киев остановил экспорт электроэнергии, в том числе и в Молдавию. Поэтому пришлось искать дополнительные источники. Можно было бы, конечно, увеличить поставки с Молдавской ГРЭС, откуда Кишинев сейчас получает 70% электроэнергии, но "империалистическому" электричеству (Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, владеет российская компания) предпочли "братское" румынское. А цену за "братство" опять оплатит молдавский потребитель: румынское электричество обойдется дороже, чем украинское, и на треть дороже, чем плохое империалистическое. Молдова сейчас закупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС по $62,5 за 1 МВт/ч, украинское стоило $77. С 1 октября тарифы для потребителей выросли сразу на 1,43 лея – до 4,67 лея (около 15 рублей) за 1 кВт-час, включая НДС. Это уже третье повышение за год. Власти призывают население экономить электричество и как можно реже включать стиралки и телевизоры.



"Мосгаз" - молдавский детективный сериал



Но главная боль Молдавии сегодня – это, конечно, газ. Вернее, его возможное отключение. В начале текущего месяца "Газпром" предупредил, что может полностью остановить поставки газа в Молдавию, если Кишинев до 20 октября не выполнит свои обязательства по его оплате. В октябре поставки газа уже сократились на 30% - с 8 до 5,7 млн кубометров в сутки.



- Речь идет о том, что до 1 октября мы должны были провести аудит по "историческому долгу". – пояснил "МК" депутат молдавского парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя. – На самом деле мы должны были еще в сентябре прошлого года начать переговоры по газу, потому что истекал контракт с "Газпромом". Однако Санду, вместо того чтобы идти на эти переговоры, участвовала в "Крымской платформе", тем самым не признавая территориальную целостность РФ. Выступала с антироссийскими заявлениями. Тем же занималась и премьер Наталья Гаврилица. Никто никаких переговоров с "Газпромом" не вел. И когда уже подходил срок, они заметались, отправили на переговоры вице-премьера Андрея Спыну. Тот предложил свою формулу расчета стоимости газа для Молдавии. Новый контракт был подписан. В результате цена на газ взлетела.



Как рассказал депутат, цена на газ только за текущий год выросла на 395%.



start.ru

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- Представляете, какая это катастрофа для рядового гражданина – крестьянина, фермера, бизнесмена. Цена на газ для потребителей выросла с 4 леев (0,2 доллара) при президенте Игоре Додоне до 30 леев (1,54 доллара) за кубометр. В РФ цена на газ - 2 лея (0,1 доллар) по нашим деньгам. На Украине 8 гривен – то есть меньше 5 леев (0,25 долларов). Даже в соседней Румынии - 12 леев (0,6 долларов). А у нас, в самой бедной стране Европы, такие цены. Понятно, что это порождает протестные настроения.



Проблема усугубляется тем, что руководство Молдовы не признает исторический долг перед "Газпромом", который уже достиг 709 миллионов долларов. Кишинев настоял на аудите этой задолженности, который должен был провести до 1 мая. После срыва этих сроков был назначен новый – до 1 октября 2022 года. Но и он был сорван.



- Аудит так и не был проведен. – говорит Цырдя. - Долги мы не возвращаем. Ежедневно мы осуждаем РФ. А потом просим скидку на газ. Такое поведение, мне кажется, должны изучать психиатры, а не политологи. В этой ситуации "Газпром" дает нам газ с 1 октября со скидкой. Скидка серьезная – с 1860 долларов за 1000 кубометров до 1050 долларов. Но он дает нам не весь объем, а только 70%. При этом обвиняя в уменьшении объемов не только Молдову, которая не выполнила условия контракта, но и Украину, которая создает проблемы в транзите газа. Причем у нас еще есть проблемы с оплатой текущего потребления газа. Потому что "Газпром" начал требовать платить за газ авансом, за месяц вперед. А у наших ребят нет денег. Граждане и предприятия в сентябре уменьшили потребление газа на 30%, частично из-за того, что многие стали просто разоряться. И в этой ситуации Молдова взяла кредит в размере 300 миллионов евро у Европейского банка по реконструкции и развитию и на эти деньги закупит газ у европейских посредников. А те, в свою очередь, закупят его, наверно, у того же "Газпрома" или у Азербайджана, который продаст нам все тот же российский газ, но в 2-3 раза дороже. Причем понятно, что этого газа нам хватит на пару недель. Так что в Молдове крепнут подозрения, что правящая партия не только продвигает интересы США на энергетическом рынке, но и реализует свои коррупционные схемы.



Откуда дровишки?



Около 60% населения Молдавии живет в селах. Дома там большие – в среднем 150-200 квадратных метров, а зимы холодные и длинные. Отопительный сезон длится с октября по март-апрель. При этом средняя пенсия в Молдове - 100 долларов, а средняя зарплата - около 400 долларов. Но это официальные данные, большинство получает меньше. Согласно данным, опубликованным экспертом Вячеславом Ионицэ, в 2019-2020 годах газовое отопление обходилось молдавской семье ежемесячно в 750 леев (38,6 доллара) в среднем, централизованное стоило 1400 леев (72 доллара), если же топили дровами и углем, то тратили на это 230 леев (11,8 доллара). Прогноз на 2022-2023 годы следующий: за отопление газом придется заплатить 4800 леев (247 долларов), за централизованное отопление - 3700 леев (190,5 доллара), а дрова и уголь будут стоить 1160 леев (59,74). Плюс электричество, вода и другие коммунальные услуги.



Кто же сможет оплачивать такие счета? Как заявил министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь, оплачивать счета за отопление и электроэнергию по новым тарифам сможет только 1% населения. Остальным придется надеяться на помощь от государства. И переходить на более дешевые виды отопления. Но сделать это не так-то просто. Дрова стали в Молдавии дефицитным товаром, достать их непросто. И Румыния не поможет.



- У Румынии самой нет дров. – рассказывает Богдан Цырдя. - Румыния нам поможет мазутом. Она может отправить мазут для молдавской ТЭЦ, которая производит тепло для Кишинева. Но это не решает проблему, так как с 1 октября тарифы на отопление в Кишиневе выросли еще на 30%. Те, у кого были деньги и кто успел, запаслись дровами. Сейчас дров в Молдове практически нет. Они стоят 1700-1800 лей за кубометр, (87-92 доллара). Полгода назад они продавались за 35 долларов. Проблема в том, что уже и за такие деньги не купить. Правительство создало специальный сайт по поиску дров, но толку от этого мало. Поэтому во многих селах Молдовы начали запасаться кизяком. Мы вернулись в феодализм, в 19 век. Страна, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС, отапливает дома кизяком. Ирония судьбы в том, что в последние годы, особенно при Додоне, многие села были газифицированы и люди перешли на газовое отопление. Предстоящая зима будет для молдаван очень тяжелой, холодной и голодной. Многие с ужасом ожидают наступления холодов.



Волшебная прививка доктора Лебедя



На фоне приближающейся гуманитарной катастрофы перед руководством Молдовы стоит крайне сложная задача: усидеть на елке с вкусной рыбкой в руках. То есть, оставаясь протекторатом Запада, получая от него все плюшки в виде кредитов, грантов, безвиза для населения и гарантий для правящей верхушки, все же не дать втянуть страну непосредственно в боевые действия против РФ. Такая попытка может закончиться свержением правящего режима, потому что военная тема крайне непопулярна у населения: прививка генерала Лебедя, сделанная во время войны в Приднестровье, все еще действует. Майе Санду приходится лавировать. На словах она всей душой с Украиной, но "второй фронт" не открывает. И не откроет, несмотря на все старания и провокации Киева.



Но как поведет себя Кишинев в том случае, если ВСУ атакуют пророссийское и де-факто независимое Приднестровье? Вероятность этого сейчас высока как никогда. Один из сценариев возможного развития событий описывает телеграм-канал "Молдавский Vагон". Как считают авторы канала, Киев может начать обстрел Приднестровья в порядке мести за ракетные удары российских войск по украинской инфраструктуре. "Взорвать российские склады в Колбасной, обстрелять через лиман Молдавскую ГРЭС, да просто начать "кошмарить" Приднестровье", - так, по мнению канала, могут развиваться события. "Эскалация будет только нарастать, война все ближе к Молдавии",- заключает "Молдавский Vагон".



- Приднестровье действительно может стать одной из ближайших целей ВСУ, – сказал в разговоре с "МК" молдавский политолог Владимир Букарский. - Об этом неоднократно говорили официальные лица и Украины, и Запада. Думаю, это вполне реальный сценарий.



- Какой в этом случае может быть реакция Кишинева?



- В Кишиневе такого развития событий не хотели бы. Причем в этом вопросе и политический класс, и граждане солидарны: все хотели бы себя максимально абстрагировать от военных действий на территории Украины. Никто не хочет, чтобы Молдова стала следующей целью для ВКС РФ. Но дело в том, что руководство Молдовы является подневольным. Это выращенные западом марионетки, и они будут делать все, что им прикажут их западные хозяева. Поэтому я не исключаю, что Украина все-таки решится реализовать подобный сценарий. При этом западные хозяева дадут молдавским властям команду или сидеть ровно на месте, или даже обратиться к Украине с просьбой посодействовать в восстановлении территориальной целостности. Несмотря на все заявления молдавского руководства, что урегулирование приднестровского конфликта должно произойти исключительно мирным путем, окончательное решение будет приниматься не в Кишиневе, а на Западе.



Напомним, что минувшей весной регион уже пережил одну "военную тревогу". Тогда эксперты со дня на день ожидали румынского вторжения в Приднестровье, а в Тирасполе произошли теракты, в которых местные власти обвинили Украину. Из Киева неслись призывы атаковать Приднестровье и захватить арсеналы в селе Колбасна. Этот крупнейший военный склад в Восточной Европе находится вблизи границы с Украиной. Там хранились боеприпасы после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других стран Варшавского договора. В настоящее время там осталось около 20 тысяч тонн боеприпасов, в основном с истекшим сроком годности. По расчетам специалистов Академии наук Молдовы, взрыв этих боеприпасов вызовет разрушения, как при землетрясении силой в 7-7,5 балла. В радиусе 4,5 км от эпицентра будут полностью разрушены дома с кирпичными и бетонными стенами. При этом ударная волна накроет не только населенные пункты Приднестровья, но и украинские Балту и Подольск, а также дойдет до молдавского Оргеева. Ну а возможное отключение Молдавской ГРЭС погрузит всю Молдову во тьму.



Президент Молдавии призвала "сурово наказать" участников протестов



В бой ведет тезка Остапа Бендера



В финале "Золотого теленка", как известно, Остап Бендер пытается прорваться через румынскую границу и его грабят пограничники. Происходит это недалеко от Тирасполя – ныне столицы непризнанной ПМР. У великого комбинатора был вполне реальный прототип, который жил неподалеку – в Одессе. Звали его Осип Шор.



Неизвестно, приходится ли ему родственником Илан Шор – глава одноименной партии, предприниматель и лидер нынешних протестов в Молдавии. Но чем-то они явно похожи. Илан Шор родился в Тель-Авиве, женился на певице Жасмин и имеет проблемы с законом. Его, на минуточку, обвиняют в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Афера в духе Остапа Бендера. Шора даже приговорили к тюремному заключению на срок более семи лет, однако ему удалось бежать в Израиль. Разумеется, все обвинения он отрицает.



Партии "Шор" удалось организовать самые масштабные за последнее время протесты против действующей власти.



- Массовые митинги в столице идут уже более месяца. – рассказывает Богдан Цырдя. - Шор, который находится в Израиле, сумел поднять десятки тысяч граждан. По разным подсчетам, в акциях принимают участие 20-30 тысяч протестующих. Они требуют отставки президента Майи Санду, роспуска парламента, досрочных выборов. Хотя в резолюции митинга от 9 октября фигурировали только социальные требования: компенсации тарифов на газ, электричество, воду и т.д. Эти митинги поддержали оппозиционный политик Георгий Кавкалюк, лидер партии PACE, почетный председатель платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (это правоцентристский, проевропейский политик), а также почетный председатель Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон, экс-президент страны, который сегодня находится под домашним арестом. Но другие партии, и в том числе ПСРМ, к протестам не присоединились по разным мотивам. Правые боятся скомпрометировать себя связями с Шором, который фигурировал в расследованиях о краже миллиарда. А социалисты считают, что надо создавать общенациональную платформу, в которую войдут все партии, и только тогда протестовать. Иначе, как подозревают социалисты, между партией власти и Шором могут быть заключены какие-то закулисные договоренности. Протесты носят и социальный, и политический характер. Президента Санду многие граждане считают марионеткой США. У нее румынское гражданство, она была членом сената фонда Сороса. 80% депутатов от ее партии - это "соросята", представители западных фондов, НКО. Они идут напролом. Они повысили пенсионный возраст, запретили российские новости и аналитические программы, запретили георгиевскую ленту. Кстати, последнее они сделали аккурат в день рождения Гитлера. Они идут бульдозером по вере молдаван, по их ценностям. Наверно, это даже страшнее, чем цена на газ.



Протестующие разбили в центре Кишинева палаточный лагерь и назвали его "городком перемен". Популярный лозунг – "Банду Санду на баланду!" Полиция уже неоднократно предпринимала попытки его ликвидировать. Напомним, что сама Санду пришла к власти на волне уличных протестов.



- Палаточный городок был установлен сначала перед парламентом, там было 30-40 палаток. – рассказывает Цырдя. - Потом палатки были установлены перед зданием администрации президента Майи Санду. 9 октября палатки поставили уже прямо на центральном бульваре столицы, на бывшей улице Ленина, которая сегодня носит имя Штефана чел Маре (молдавский господарь Стефан Великий – М.П.). Протестующие установили более сотни палаток, в которых они находились в режиме нон-стоп. Эти палатки были установлены с целью перекрытия движения по улице Штефана чел Маре, по центру столицы. Кишинев был на грани транспортного коллапса, образовались километровые пробки, что и вынудило полицию 10 октября разогнать не весь палаточный городок, а только те палатки, которые перекрывали движение по центральной улице. Сам палаточный городок перед парламентом и президентурой до сих пор функционирует.



Владимир Букарский оценивает реальное количество протестующих в 10-15 тысяч:



- Полиция обычно склонна преуменьшать число протестующих, она дает 4-6 тысяч. Организаторы протестов говорят о 40-50 тысячах. Думаю, истина где-то посередине. Ясно одно: из всех протестов последних месяцев нынешние - самые массовые. Протесты действительно организовал и проплачивает Илан Шор. Но очень многие давно уже изголодались по возможности принять участие в таких массовых протестах. На эти протесты выходят люди, которые ранее совсем не симпатизировали Шору и его партии, люди разных взглядов и убеждений. Их объединяет общая ненависть к действующей власти, к президенту Санду и правительству.



При этом эксперт полагает, что протестующим вряд ли удастся добиться ухода действующей власти на данном этапе:



- Дело в том, что все рычаги власти и влияния, силовые структуры, СМИ - все сконцентрировано в руках у Санду и ее партии. И они могут пойти на все - могут запретить партию "Шор" и решиться на полный разгром палаточного лагеря. Но я думаю, что все эти меры еще больше ожесточат население против этой власти. Шансов честно победить на любых следующих выборах у Санду становится все меньше и меньше.



Действительно, демократия, свобода митингов и уличных шествий нужна ставленникам США только на этапе захвата власти. Потом все это отбрасывается как ненужный пережиток прошлого, и учителем этой публики становится старый добрый дядюшка Пиночет. Мы видели, как расправлялся с протестующими Саакашвили, а на Украине Пиночета давно уже превзошли. Санду пока в самом начале пути. В минувший четверг Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила новые правила проведения протестов: введен запрет на блокирование дорог, а время проведения митингов в выходные дни ограничено 4 часами.



Но почему люди пошли за человеком со столь неоднозначной репутацией, как Илан Шор? Неужели именно на него сегодня делает ставку Россия?



- Я не знаю, на кого делает ставку РФ, – отвечает Букарский. - Но как бы ни относиться к Шору и его достаточно спорному бэкграунду, для подавляющего большинства протестующих вопрос его репутации находится далеко не на первом месте. Люди просто хотят ухода нынешней власти, которая надоела всем. И ради этого они выйдут на протест, кто бы его ни организовал: хоть Чикатило, хоть дьявол.



- Протестные настроения в стране очень велики. – говорит Богдан Цырдя. - Рейтинги Санду и партии власти находятся в обвале. Инфляция в Молдавии сегодня самая высокая в Европе – 34%. Мы на сей день самая бедная страна в Европе. В СНГ мы конкурируем за первое место по бедности с Киргизией, а теперь уже и с Украиной.



- Как вы оцениваете фигуру Илана Шора?



- Фигура неоднозначная. Его отец был миллионером, владел многими крупными бизнесами, был во Всемирном еврейском конгрессе. Потом умер. Илан Шор унаследовал бизнес отца. Он создал партию в 2018 году. Партия вначале имела определенную протекцию от олигарха Влада Плахотнюка. В 2019 году она прошла в парламент, набрав около 8%. В 2021 году она опять прошла в парламент, у нее 8 депутатов. Начиная с июля партия Шора начала уличные протесты, связанные с арестом Марины Таубер, вице-председателя партии. Надо отдать должное Шору: он сумел вывести на протест большое количество граждан. У него огромный финансовый ресурс, появился и ресурс медийный.. Появилась информационная поддержка в РФ. У депутатов от партии Шор и коммунистов была встреча с председателем комитета Госдумы Леонидом Слуцким. Протесты Шора активно освещаются на российском ТВ. Его называют в РФ лидером молдавской оппозиции. Шор показал неожиданные результаты на местных выборах. Он "взял" мэрию Оргеева, а это румынский, проевропейский город. Марина Таубер победила в самом крупном после Кишинева городе - Бельцах, но у нее отняли победу "по беспределу". Деятельность партии Шора вызывает подозрения и зависть у других партий. А у кого-то и опасения, что это может быть такая игра Шора с Майей Санду. Да, есть разные гипотезы и домыслы. Но понятно, что Шор показывает определенную политическую эффективность в плане мобилизации людей. Власть обвиняет его в том, что он платит людям. Безусловно, он оплачивает подвоз людей из районов, оплачивает им питание. Но невозможно оплатить участие всех 20-30 тысяч человек.



- Не станет ли поддержка Россией Шора такой же ошибкой, как поддержка Януковича?



- С одной стороны, ставка на Шора – это, возможно, ошибка. С другой - США поддерживали у нас более чем неоднозначные фигуры и не заморачивались по поводу их имиджа. Плахотнюка, Влада Филата, униониста Михая Гимпу. Их быстро отмывали, делали из них почти святых. Пример - Майя Санду, которая участвовала в голосовании по законам, которые помогли в краже миллиарда, которая путешествовала в Доху на самолете Шора, которая, будучи министром образования, закрыла 119 школ. И которая подписывалась под приватизацией участков земли некоторых молдавских вузов в пользу некоторых молдавских олигархов. И ничего. Сделали из нее икону и святую. Потому что у США в Молдове 105 СМИ. 130 молдавских НПО имеют бюджет примерно 118 миллионов евро в год. И все эти 130 НПО и 105 СМИ отмывают имидж Санду. Вот когда у РФ будут в Молдове 105 СМИ, она может поставить любого бандита и сделать из него святого апостола, как сделали США с Плахотнюком. Но у РФ нет этих СМИ, потому что у нас принят закон о борьбе с российской пропагандой. У нас запрещены все российские СМИ. Поэтому у нас из Додона сделали вора, а из Майи Санду - святую. Санду, которая была в правительстве с Плахотнюком и с олигархом Филатом, сегодня президент. А Додон, который боролся с олигархами, сегодня сидит под домашним арестом. Говорят, что Шор - вор, такой-сякой. Да, частично это так. Он далеко не святой, у него проблемы. Он до сих пор фигурирует в уголовном деле о краже миллиарда. Но многим гражданам сегодня на это плевать. Когда газ стоит 30 леев, когда хлеб стоит уже полдоллара за буханку, а десяток яиц стоит 35 леев, то есть почти 2 доллара, то уже плевать - кто Шор, кто Додон, кто Санду. Вам просто надо кормить детей. А Шор открыл социальные магазины, где пенсионерам продают дешевый хлеб, дешевые яйца, крупу. Они покупают все это и боготворят Илана Шора. Людям есть нечего. Вот в чем проблема. Поймите правильно, я далеко не сторонник Илана Шора, я депутат от партии социалистов, которая по разным причинам не присоединяется к этим протестам.



- Социалисты могут в дальнейшем поддержать эти протесты?



- В ПСРМ есть разные мнения. Сегодня социалисты начали переговоры, они создают общенациональную платформу. Пригласили туда много мелких партий, и на основании этой общенациональной платформы предлагается запустить и общенациональные протесты. И к этим протестам могут потом присоединится и другие партии, в том числе партия Шора. В этом есть своя логика. Вопрос в том, захотят ли все эти партии объединиться, захочет ли Шор. Позволит ли американский посол мелким правоцентристским проевропейским партиям участвовать в протестах против Санду. Молдова сегодня фактически колония США, американский посол вызывает на ковер всех политических лидеров. Учитывая тотальный контроль США над Молдовой, организовывать сегодня протест против проамериканского правительства и наместника США очень рискованно.



- Может ли протест привести к смене власти?



- Результат протеста зависит от многих факторов. От геополитической, социально-экономической ситуации, от того, сумеют ли партии объединиться. Если это произойдет, то режим Санду может пасть. Хотя большинство молдавских политологов убеждены, что скинуть его сегодня такими протестами невозможно. Режим можно скинуть только тотальными протестами, тотальной национальной забастовкой и полным отключением всей экономики страны. Только так. Общенациональная забастовка, перманентный протест всех политических партий с блокировкой входов в парламент и правительство, с перекрытием дорог и коммуникаций. Только в таком жестком режиме. У этого режима нет внутренней легитимности, он держится на внешней поддержке и ему плевать на мнение граждан. Даже если выйдет 100, 200 тысяч - им будет плевать. Это авторитарный колониальный режим, который находится под жестким внешним управлением.



Марина Перевозкина Источник - МК

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