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|Black Bloc бушует. Во Франции опять массовые протесты с переходом в погром
18:55 16.10.2022
Во Франции многотысячный митинг закончился стычками с полицией
Новый народный экологический и социальный союз (Nupes) при поддержке многих политических сил организовал в Париже марш "против дороговизны жизни и бездействия властей в отношении климата". Организаторы митинга заявили об участии 140 тысяч человек. Полиция насчитала 30 тысяч демонстрантов.
К началу марша на площади Нации собрались активисты различных общественных движений и даже новый лауреат Нобелевской премии Анни Эрно. Собравшиеся выступали по поводу нескольких тезисов. Они хотят выход на пенсию с 60 лет, повышения заработной платы, заморозку цен, налогообложения сверхприбылей и экологической бифуркации.
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Тем не менее, марш в Париже закончился столкновениями с полицией. В какой-то момент к мирным митингующим присоединились радикалы из движения Black Bloc. Они начали громить витрины магазинов и банков, а также забрасывать правоохранителей бутылками и дымовыми шашками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.