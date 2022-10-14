Иноагент со стажем. Кырдепутатка Нарматова с 2009 года сдает свой дом под генконсульство России

19:00 16.10.2022

15 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кто же иноагент? Здание генконсульства РФ в Оше принадлежит Надире Нарматовой



Здание Генерального консульства Российской Федерации в Оше принадлежит депутату Жогорку Кенеша Надире Нарматовой. Об этом сообщило издание ПолитКлиника.



Журналисты выяснили, что учреждение находится в Оше на улице Бобулова, 77. Это указано и на официальном сайте диппредставительства.



Согласно данным "Кадастра", настоящим владельцем здания является депутат Нарматова Надира Азимовна. В хронологии указано, что генконсульство РФ в Оше арендует это здание с 2009 года. Объект также находится в залоге у банка.



Напомним, в феврале этого года Надира Нарматова предлагала принять законопроект об иностранных агентах, который полностью списан с российских законов.

"До тех пор, пока мы не дадим им статус иностранных агентов, не будет спокойствия в республике. Несколько НПО, финансируемых из-за границы, не дают покоя властям, они сами хотят попасть во власть", - говорила Надира Нарматова.



Отметим, закон об иностранных агентах подразумевает, что маркировать таким образом будут НПО, финансируемые из-за рубежа.



Ранее участники марша за свободу слова и против давления на независимые СМИ собирали подписи за отзыв мандата у депутата Надиры Нарматовой, которая инициирует закрытие "Азаттыка", Kloop и Kaktus.media. Петицию передали в парламент.



13 октября около 20 человек устроили митинг с требованием закрыть три независимых СМИ в Кыргызстане - "Азаттык", Kloop и Kaktus.media.Митингующих, по их словам, поддерживает нардеп Надира Нарматова. Она в среду на заседании Жогорку Кенеша организовала сбор подписей под неким обращением к президенту с просьбой закрыть ряд СМИ.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.Сама Надира Нарматова стала отрицать эту инициативу. Однако позже несколько народных избранников в разговоре с журналистами подтвердили, что их коллега вела сбор подписей.