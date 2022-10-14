Лукашенко гибридно высказался. На саммите СНГ в Астане закипали и остывали страсти, - репортаж А.Колесникова

19:43 16.10.2022

Александр Лукашенко гибридно высказался.

На саммите СНГ в Астане закипали и остывали страсти



kommersant.ru, 14 октября



14 октября президент России в Астане принял участие в саммите СНГ. О том, как президент Казахстана обиделся на президента Белоруссии за то, что тот его критикует,– специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

Саммит лидеров Содружества Независимых Государств происходил в Конгресс-центре Астаны. Все встречи – и в узком, и в расширенном составе – были закрыты для прессы, но, похоже было, не потому, что на них лидеры выкладывали друг другу совсекретные сведения, а потому, что просто были скучны.

Впрочем, через некоторое время выяснилось, что это не совсем так. Стали известны некоторые подробности. Так, Владимир Путин признал, что между главами государств СНГ "порой появляются нестыковки, и разногласия, и конфликты. В четверг с президентами Кыргызстана и Таджикистана обсуждали вопросы, связанные с той же проблематикой. Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выходы из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала… Мы приветствуем посреднические усилия кого бы то ни было, только бы они пошли на успокоение ситуации".

Возможно, Владимир Путин приветствовал посреднические усилия прежде всего себя самого. Ведь накануне вечером состоялась трехсторонняя встреча президентов Таджикистана и Киргизии (Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова.– "Ъ") именно с его участием. Я видел, как это происходило. И это было впечатляюще.

Господин Путин произнес вступительное слово, оно было исполнено дружеского участия и даже подлинной эмпатии:

– Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам… Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и 2 млн граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации… Мы заинтересованы в том, чтобы условия для поступательного, постепенного развития сохранялись либо там, где это нужно, были созданы заново.

После этого немногочисленных журналистов и некоторых членов делегации попросили очистить помещение: переговоры приняли совсем интимный характер.

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Впрочем, продолжались они недолго. Буквально минут через семь из переговорной комнаты быстро вышел и пошел прочь сначала президент Киргизии, а еще через пару минут – и президент Таджикистана, чье лицо, изборожденное морщинами вдоль и поперек, обычно ничего не выражает, ибо имеет, кажется, полностью застывший характер. Но на этот раз оно выражало неудовлетворение. Да, эти переговоры сорвались, похоже, толком не начавшись.

Кроме того, легендарный Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал речь своего родного президента на закрытом заседании. Александр Лукашенко как обычно был в форме.

– На прочность будут испытывать всех! – предупреждал он коллег.– Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки! Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада!..

И это было только начало.

– То, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось! – продолжил Александр Лукашенко.– Против нас развязана настоящая гибридная война! – он, без сомнения, сознательно формулировал и формировал коллективную ответственность стран СНГ, куда вообще-то входят и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан, которые не хотят браться за руки, держаться до последнего, преодолевать и быть испытанными на прочность в условиях гибридной войны и противопоставлять себя как "коллективное СНГ" "коллективному Западу".

– И Украина,– продолжал Александр Лукашенко,– здесь лишь предлог! Замыслы некоторых стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше!

Ого, Александр Лукашенко намерен был, похоже, превратить гибридную войну в священную, и главными противниками неожиданно становились не США с Великобританией, а Германия с Францией и, скорее всего, Польшей.

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– Сегодня на острие финансовых и экономических атак оказались Россия и Беларусь, но все понимают, что истинные цели западных политиков гораздо шире: расчленить евразийские пространства по секторам влияния и использовать наши страны в качестве целевых и промышленных придатков. Они готовы к разным провокациям по всему периметру СНГ! События недавние в Казахстане, Узбекистане – убедительные тому, весьма поучительные примеры. На прочность будут испытывать всех! – слова господина Лукашенко выглядели без преувеличения угрожающе.

Но для начала на прочность президент Белоруссии испытал обидчивого, как это и раньше было заметно, президента Казахстана.

Случилось это во время подписания итоговых документов саммита.

– Касым-Жомарт Кемелевич! – неожиданно в полной тишине воскликнул Александр Лукашенко.

– Да,– с некоторым недоумением отозвался председательствующий, сразу, видимо, заподозрив неладное.

– А че вы не объявили… уже почти генсека избрали, а вы не объявили!..– развел руками господин Лукашенко.

– Александр Григорьевич,– тяжело посмотрел на коллегу господин Токаев,– у вас теперь любимое занятие – критиковать председателя.

Президент Казахстана попробовал рассмеяться, но вышло неубедительно.

С его стороны прозвучало грубовато, хоть и господин Лукашенко особо не стеснялся в выражениях. Но Касым-Жомарт Токаев, похоже, вообще не терпит замечаний или тем более возражений.

– Ну коль скоро Александр Григорьевич говорит, что нужно объявить, я хотел бы сообщить вам, что в узком формате мы обсудили вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ! Я вот, выступая по этому вопросу, высказал такое предложение,– признался президент Казахстана.– Вчера мы приняли решение о переименовании должности исполнительного секретаря СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.– "Ъ") в должность генерального секретаря СВМДА!

Больше генеральных секретарей! Еще больше!..

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– Еще ранее должность исполнительного секретаря Шанхайской организации сотрудничества была тоже переименована в должность генерального секретаря ШОС! – увлекся президент Казахстана.– В принципе это не имеет значения… повышение статусности должности исполнительного органа… я думаю, теперь, тем более что речь идет о Сергее Николаевиче Лебедеве… я думаю, он более чем достоин того, чтобы иметь или занимать (так иметь или занимать? Это ведь разные вещи.– А. К.) СНГ… не говоря о том, что сама должность генерального секретаря в некоторой степени, поможет в значительной степени повышать статус нашей организации! Вы этого хотели? – обратился Касым-Жомарт Токаев снова к Александру Лукашенко.

Судя по всему, именно этого и хотел господин Лукашенко. Ведь в конце концов переименование исполнительного секретаря в генерального было единственным практическим итогом как вчерашнего, так и сегодняшнего саммита, а также саммита ШОС.

Но все было не так просто.

– Нет,– опять остался не удовлетворен президент Белоруссии,– я хотел сказать, что пока не присвоили статус, избрали исполнительным!..

Он таким образом уточнил и еще один момент: господина Лебедева сначала избрали исполнительным секретарем на новый срок, а уж потом решили сделать генеральным. Александр Лукашенко было дотошен. Касым-Жомарту Токаеву пока далеко до коллеги в протокольных делах.

– А, ну это!..– отмахнулся президент Казахстана.– Этот вопрос не требует обсуждения и напоминания! Это само собой разумеющееся… в общем, Сергей Николаевич у нас пожизненный!

Но ведь и это было не так.

Но тут уж господин Лукашенко решил промолчать. Не захотел, наверное, почему-то добивать.

Хотя пожизненных генсеков Касым-Жомарт Токаев еще застал. Оттуда и аллюзии.

Я уж не говорю про иллюзии.