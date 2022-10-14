В Тегеране восстали полит-заключенные тюрьмы "Эвин": идет бой

22:42 16.10.2022

В Тегеране начался пожар в тюрьме Эвин, в которой иранское руководство содержит политических заключенных.



"В тюрьме в Тегеране, где содержались политические заключенные и лица с двойным гражданством, вспыхнула перестрелка, сообщили очевидцы, и над тюрьмой поднялся дым",- передает Reuters. Государственные СМИ Ирана предполагают, что в тюрьме происходят беспорядки из-за "преступных элементов".



Восемь человек пострадали при пожаре, передает агентство IRNA.



