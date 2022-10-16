Близкие к Турции группировки не могут поделить власть в Сирии, - И.Субботин

00:14 17.10.2022

Протектораты Анкары тонут в междоусобном вооруженном конфликте

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

16.10.2022



Вооруженные силы (ВС) Турции вмешались в противостояние лояльных ей радикальных группировок на севере Сирии, между которыми вспыхнули вооруженные столкновения. Местом боевых действий стал находящийся на севере Арабской Республики район Африн. Его попыталась взять под свой контроль наиболее радикальная из контактирующих с Анкарой фракций – группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России). Несмотря на то что ее боевики впоследствии были выведены из Африна, исследователи говорят, что расстановка сил на севере Сирии вызывает опасения.



О вынужденном вмешательстве Турции сообщили источники арабского издания Middle East Eye (MEE). По их словам, ВС республики смогли к концу недели подавить вооруженный конфликт в Африне, активная фаза которого началась 12–13 октября, и склонить стороны к мирным способам урегулирования. Парадоксально, но столкновения разгорелись между оппозиционной Сирийской национальной армией (СНА), которая уже долгое время контролирует этот мятежный район и обладает репутацией "умеренной" группировки, и ХТШ, исключительной зоной ответственности которой была находящаяся по соседству провинция Идлиб. Обе силы объединяет не только конфронтационный характер отношений с Дамаском, но и лояльность турецкому руководству.



С 2017 года Анкара провела в северных районах Сирии формально три крупные военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате прямой интервенции была сформирована буферная зона безопасности между населенными пунктами Азаз и Джераблус к северу от Алеппо, занят принадлежавший курдам Африн, взяты под контроль некоторые пограничные районы к востоку от реки Евфрат (Заевфратье). Структурообразующей силой этих кампаний как раз выступали формирования сирийской оппозиции, которые обладали деятельной поддержкой ВС Турции. Лояльная официальному Дамаску пресса любит делать акцент на том, что группировки часто конфликтуют между собой в борьбе за власть и ресурсы.



Нынешняя фаза обострения интересна еще и тем, что, по неподтвержденным данным, боестолкновения унесли жизни турецких военнослужащих. Так, по информации телеканала "Аль-Маядин", несколько солдат ВС республики "были убиты в результате падения снаряда на территории подконтрольной им базы недалеко от Африна во время перекрестного обстрела" между вступившими в бой группировками. По другим данным, погиб только один военнослужащий. Неизбирательные нападения исследователи связывают со стремлением вооруженных противников центрального правительства Сирии привлечь внимание Анкары, которая за последние месяцы не раз рассуждала о возможной нормализации связей с президентом Башаром Асадом.



Несмотря на то что по итогам турецкого вмешательства боевики ХТШ были выведены из Африна и был установлен режим прекращения огня, есть сообщения, что в этом районе по-прежнему развернуты "силы внутренней безопасности" этой радикальной группировки, которые, по-видимому, будут проецировать ее влияние на местах. Отдельный повод для беспокойства – факт, что на сторону террористической структуры перешли некоторые фракции СНА. Такой расклад дал повод говорить не только о том, что джихадистская группировка, которая долгое время пытается легализоваться в политическом ландшафте, займется расширением зоны непосредственного контроля "на земле", но и о том, что Анкара утрачивает способность воздействовать на ситуацию.



Вашингтонский Институт Ближнего Востока (MEI), который мониторит террористическую динамику в Сирии, обращает внимание на то, что это не первая за последнее время попытка ХТШ проверить на прочность чужую зону влияния. Подобная попытка имела место в июне, когда группировка совершила ограниченное нападение в сельской местности Африна, воспользовавшись напряженностью внутри фракций СНА. Тогда, напоминают исследователи, боевики ХТШ отступили после того, как в ситуацию вмешалось турецкое разведсообщество и официальные лица Национальной разведывательной организации (MIT) использовали свои каналы связи, чтобы прекратить боевые действия. В нынешнем же конфликте реакция Анкары последовала не сразу.



"В настоящее время растет обеспокоенность тем, что ХТШ намеревается идти на расширение дальше, – пишут авторы MEI. – На фоне более широких спекуляций о состоянии турецкой политики на сирийском направлении и слухов о возможном восстановлении каналов взаимодействия между Турцией и режимом Асада захват Африна со стороны ХТШ только ослабляет сирийскую оппозицию и усиливает риторику режима о необходимости борьбы с терроризмом". Эксперты допускают также то, что попытки ХТШ захватить новые районы могут помешать предстоящему в январе 2023 года голосованию в Совете Безопасности ООН по продлению международного механизма трансграничной помощи мятежным районам Сирии.



Так или иначе, но расстановка сил на северо-западе Арабской Республики меняется, что может негативно повлиять на общее состояние сирийского кризиса, считают в MEI. Теперь все внимание должно быть приковано к городу Азаз, "воротам" в зону еще одной турецкой операции – "Щит Евфрата": у этого населенного пункта есть все шансы, чтобы стать еще одной целью джихадистских структур, решивших бороться за власть, заключают исследователи.