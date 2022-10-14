Украина теряет свои территории. Политика Киева провоцирует распад страны, - Сергей Жильцов

00:19 17.10.2022

Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Дипломатической академии МИД России.



Жители Донбасса хотят быть в составе России.

В конце сентября 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых население высказалось за вступление в Российскую Федерацию. Уже 30 сентября были подписаны договоры о присоединении к России этих четырех регионов. Переходный период должен составить несколько лет и продлиться до 2026 года. Данные договоры зафиксировали новые границы украинского государства, территория которого значительно уменьшилась. При этом открытым остается вопрос относительно того, в каких границах в перспективе останется украинское государство.



Новые границы украинского государства подвели черту под длительным этапом развития, когда Украина имела наибольшую территорию за всю свою историю. В советский период украинское государство расширило свои территории. Последним "приобретением" стал Крым, который был передан советской Украине. При этом межрегиональные противоречия, которые определялись сложным и противоречивым характером отдельных территорий, на протяжении столетий входящих в состав разных государств, не получили своего разрешения. Галицкий национализм сосуществовал с коммунистической идеологией. Более того, наличие сторонников галицкого национализма в западноукраинских регионах часто использовалось в борьбе между различными группами в партийной и государственной системе советской украинской республики.



После распада СССР новые политические элиты украинского государства взяли курс на формирование "правильного" украинского государства, в котором не было места неукраинцам. Подобная политика спровоцировала обострение межрегионального конфликта. Дискуссии о федерализации не нашли поддержки среди политических элит и крупного капитала. Политические события 2004 года – оранжевая революция, которая активно поддерживалась западными странами, – показали неэффективность ненасильственных методов. В итоге достигнутый компромисс между украинскими политическими элитами на время снизил уровень конфликта между востоком и западом Украины, но не разрешил межрегиональный конфликт.



В то же время западные страны уже не скрывали своей заинтересованности кардинально изменить политику Киева, спровоцировав конфликт между Россией и Украиной. Соответственно государственный переворот в феврале 2014 года изначально был направлен на изменение внутренней и внешней политики Украины. Многовекторность и компромисс с Россией должны были уступить место переориентации Киева на западные государства. Это предполагало проведение антироссийской политики и опору на идеологию украинского национализма. Подобный подход создавал серьезную угрозу существованию украинского государства, поскольку обострил межрегиональные противоречия.



События марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, положили начало распаду украинского государства. Военный конфликт на востоке Украины, инициированный Киевом в апреле того же года, создал дополнительные риски для территориальной целостности Украины. Проводимая в последующие годы бывшим президентом Петром Порошенко политика в отношении Луганской и Донецкой народных республик фактически привела к исключению неподконтрольных территорий из единого политического и экономического пространства. Тем самым были созданы условия для дальнейшего распада страны. Действующий президент страны Владимир Зеленский продолжил курс на углубление конфликта с Россией, подчинив внешнюю политику Украины интересам Запада.



Подход украинских властей к урегулированию конфликта в Донбассе спровоцировал дальнейший распад страны. Официальный Киев выталкивал неподконтрольные территории из состава единого государства, усилив интерес региональных властей в различных областях Украины к расширению своих полномочий. Лишь жесткие меры Киева в отношении регионов удержали Украину от дальнейшей дезинтеграции. Более того, официальный Киев сознательно провоцировал конфликт с Россией, предпочитая не замечать проблем, которые создавали угрозу территориальной целостности оставшейся части украинского государства.



Начало Россией в феврале 2022 года специальной военной операции (СВО) на территории Украины не изменило политику Киева, что создало новые риски для дезинтеграции украинского государства. Данная политика Украины поощрялась западными государствами. США и ЕС стремились использовать Киев против России, рассчитывая нанести максимальный ущерб российской экономике. Провоцируя украинские власти на продолжение конфликта на востоке страны, оказывая экономическую помощь через международные финансовые институты и выделяя масштабную помощь, Запад фактически способствовал распаду украинского государства. В итоге курс на обострение ситуации на востоке страны, в чем особенно были заинтересованы западные государства, привел к новым территориальным потерям.



Соответственно процесс распада украинского государства может иметь продолжение. С одной стороны, проведение Россией СВО уже привело к формированию новых границ украинского государства. Достижение целей по демилитаризации и денацификации, о чем еще в феврале текущего года заявил президент России, невозможно решить без смены политического режима в Киеве. С другой стороны, украинское государство опирается на внешнюю экономическую помощь западных государств, которые поддерживают украинскую экономику. Массированная накачка Украины западными деньгами и вооружениями провоцирует продолжение конфликта и сохраняет угрозу дальнейшего распада Украины.



Перспективы украинского государства, его будущих границ и дальнейшее развитие определяют отношения России и западных государств. Продолжение поддержки США и ЕС Киева и провоцирование его на конфронтацию с Россией сохраняют угрозы для территориальной целостности оставшейся части Украины, которая рискует продолжить свой распад.