США против Ирана: лицемерная "борьба за свободу", - Сергей Кожемякин

00:58 17.10.2022 США против Ирана: лицемерная "борьба за свободу"



Волнения в Иране стали поводом для атак на страну. Возобновление "ядерной сделки" отложено в долгий ящик, при внешнем вмешательстве провоцируется сепаратизм.



Игры вокруг сделки



Современный мир напоминает клубок, в котором переплетены самые различные интересы. Чтобы разобраться в сути какого-то явления, мало вытянуть одну нить - нужно изучить все остальные, с которыми она связана явно или скрыто.



Без такого "распутывания" невозможно понять ситуацию в Иране. В конце лета в переговорах о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), или "ядерной сделки", наступил прорыв. Посредники в лице "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания), России и Китая подготовили проект договора. СМИ сообщали о готовности Вашингтона и Тегерана к взаимным уступкам. Первый соглашался снять санкции с двух сотен иранских компаний и учреждений, вернуть часть замороженных активов и разрешить беспрепятственный экспорт углеводородов. Со своей стороны, Иран отказывался от требования немедленного исключения Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) из числа террористических организаций, куда это подразделение вооруженных сил было включено при Дональде Трампе.



Прогресс облегчил ряд факторов. Во-первых, подключение к переговорам соседей Ирана - Катара и Омана. Их дипломаты курсировали между Тегераном и западными столицами, проясняя спорные вопросы. Во-вторых, заключение сделки отвечало интересам западных элит. Если Евросоюз стремится получить новые источники топлива, то Белому дому важно не допустить поражения демократов на выборах в конгресс. На фоне падающего рейтинга Джо Байдена и экономических проблем единственный выход - дипломатический прорыв. На эту роль подходила сделка с Ираном. Согласно опросам, 79 процентов американцев положительно относятся к переговорам, что соответствует общему отношению к внешней политике. Свыше двух третей американцев против продажи оружия Саудовской Аравии, почти половина - 47 процентов - сомневаются в благе тесных связей с Израилем.



Такие перспективы вызвали жесточайшее противодействие. Главной движущей силой стал Израиль. В условиях ожесточенной антииранской пропаганды восстановление СВПД сводит к минимуму шансы правительства Яира Лапида сохранить власть и дает зеленый свет Биньямину Нетаньяху, критикующему оппонентов за неспособность противостоять "смертельному врагу". Подстегиваемые страхом потери власти, чиновники рванулись в "дипломатические гастроли". Министр обороны Бени Ганц, советник по национальной безопасности Эяль Хулата, директор разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа и другие функционеры посетили США. В свою очередь Лапид взял европейское направление. Темой переговоров стала "иранская угроза". Гости повторяли затрепанные домыслы о способности Тегерана "за считанные недели" создать ядерные боеголовки и предупреждали, что после заключения сделки Израиль не будет связан обязательствами.



Активизировались и другие игроки. Глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан заявил об обеспокоенности возможным возобновлением СВПД и назвал военно-технические успехи Тегерана угрозой для региона. Не исключено, что решение Эр-Рияда сократить добычу нефти продиктовано желанием лучше донести до Запада эти заботы.



Внутри США против выступила Республиканская партия. Экс-вице-президент и возможный кандидат в хозяева Белого дома Майк Пенс посетил штаб-квартиру национального совета сопротивления Ирана в Албании. Эта коалиция диссидентских групп выступает за свержение правительства в Тегеране. Выразив поддержку ее деятельности, Пенс пообещал похоронить восстановленную сделку сразу после возвращения республиканцев к власти. Вскоре албанские власти обвинили Иран в кибератаках и разорвали с ним дипломатические отношения. Белый дом вынужден был заявить о поддержке союзницы.



Провокации облегчаются тем, что озабоченность переговорами выразили почти тридцать конгрессменов-демократов. Их обращение копирует заявление американо-израильского комитета по связям с общественностью - ведущей лоббистской группы Тель-Авива.



Орудия провокаций



Удары, однако, нуждались в последнем, "железном" аргументе, который бы окончательно похоронил возвращение к СВПД. Поводом стала смерть курдской девушки Махсы Амини. Если верить оппозиционным группам и западным СМИ, она была избита за нарушение мусульманского "дресс-кода" и спустя несколько дней умерла.



Полностью оправдывать иранских правоохранителей нельзя. Для коммунистов неприемлемы любые формы дискриминации, в том числе на религиозной основе. Однако смерть Амини выдает лицемерие тех, кто зарабатывает на ней политические очки. Заявляя чуть ли не о "геноциде женщин", противники Ирана замалчивают важные факты. Во-первых, девушке сразу оказали помощь и поместили в госпиталь "Касра" - одно из лучших медучреждений Тегерана. Во-вторых, трагедию взяли под контроль высшие должностные лица. Президент Эбрахим Раиси поручил главе МВД тщательно расследовать ее обстоятельства. Вскоре после этого журналисты были ознакомлены с показаниями лечивших Амини врачей и записями с видеокамер. На последних видно, что девушке стало плохо с сердцем. В-третьих, обличители игнорируют куда более жесткую политику других стран. В Саудовской Аравии женщины лишь частично пользуются избирательным правом, сохраняются ограничения, касающиеся одежды и свободы передвижения. В Израиле едва ли не каждый день происходят убийства палестинских детей и женщин, арабы превращены в людей "второго сорта". Но в западных СМИ на это наложено строгое табу.



Много вопросов вызывают охватившие Иран беспорядки. Почти сразу они приняли деструктивный характер. Агрессивные группы, часто вооруженные, нападали на полицейские участки, мечети, машины "скорой помощи" с явной целью посеять хаос. Появилась характерная черта "цветных" революций - снайперы, стреляющие в силовиков и мирных граждан. Арестовано несколько участвовавших в протестах иностранцев.



Центром волнений стали регионы национальных меньшинств: курдов, белуджей, азербайджанцев. В них как по указке начались демонстрации с требованием независимости, также переросшие в акции насилия. В городе Захедан при нападении на полицейские участки погибли 19 правоохранителей, включая главу развед-управления КСИР провинции Систан и Белуджистан Сейеда Али Мусави. Ответственность взяла на себя исламистская группировка "Джундалла". Предотвращены теракты в провинции Хузестан, где изъята крупная партия прибывшего из-за рубежа оружия.



Как заявил глава МВД Ахмад Вахиди, отряды для беспорядков были подготовлены заранее и только ждали случая. Есть все основания доверять этим словам. Экс-глава "Моссад" (в 2016-2021 годах) Йоси Коэн признался, что при нем Израиль провел множество тайных операций "в самом сердце Ирана". А агентство "Рейтер" опубликовало репортаж о работе в исламской республике агентуры ЦРУ. Отметив, что "обуздание амбиций Ирана давно стало приоритетом Вашингтона", авторы расследования рассказали о схемах вербовки агентов и тайных операциях спецслужб. Показательно, что нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс в эфире телеканала CBS заявил о желательности "революции" в Иране.



Секретом Полишинеля является поддержка сепаратистских группировок из-за рубежа. Призывающие к отделению курдских районов движение "Комала", Партия свободной жизни Курдистана и другие организации имеют базы на севере Ирака, тесно сотрудничая с контингентами стран НАТО и спецслужбами. Как написала израильская газета "Иерусалим пост", курды "демонстрируют наиболее успешный опыт сопротивления теократическому режиму". Участившиеся провокации вынудили Иран нанести серию ударов по лагерям боевиков в иракских провинциях Эрбиль и Сулеймания.



То, что трагедия Амини послужила лишь предлогом, подтвердило дружное вмешательство внешних сил. В заявлении МИД Израиля отмечено, что "пламя гнева иранского народа против преступного режима не затушить", а власти Евросоюза потребовали от Тегерана "немедленно прекратить жестокое подавление протестов и обеспечить свободный поток информации". К этому хору присоединился и Белый дом. Против глав МВД, министерства коммуникаций Ирана и других структур введены санкции, власти распорядились распространить на Иран вещание американских интернет-сетей, чтобы, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, "народ не оставался в изоляции и темноте". Исполнителем стала спутниковая система "Старлинк", принадлежащая миллиардеру Илону Маску.



В чем именно состоит "спасение от темноты", видно по появившимся как черт из табакерки членам свергнутой в 1979 году династии. Вдова покойного шаха Фарах Пехлеви, заслужившая ненависть иранского народа патологической тягой к роскоши, теперь призывает "бороться с режимом аятолл за свои права". А ее сын Реза из США патетически обещает сделать все, "чтобы помочь храбрым соотечественникам одержать победу". Принц в изгнании призывает Запад поддержать "борющихся иранцев не на словах, а на деле" и заявляет, что "после революции" Иран станет другом Израиля.



Еще одной "героиней информационного фронта" стала Масих Алинеджад - диссидентка, бежавшая в США и работающая на радиостанциях "Голос Америки" и "Радио Свобода". В 2019 году ее удостоил аудиенции госсекретарь Майк Помпео, похваливший женщину за храбрость. Как пишет газета "Нью-Йоркер", Алинеджад "воодушевила миллионы иранских женщин, побуждая их разгромить самый мощный символ узаконенного режимом гендерного апартеида - хиджаб".



Коварный сосед



Новым плацдармом для провокаций стал Азербайджан. Его и прежде тесные отношения с Израилем приобрели характер всестороннего партнерства. В начале октября страну посетила делегация во главе с Бени Ганцем. Как рассказал министр журналистам, в Баку он подчеркнул важность поддержания стратегических отношений. Более откровенно высказались члены делегации, сообщившие, что на переговорах обсуждалась координация усилий перед лицом "враждебных планов Ирана".



Это подтверждается регулярными и безнаказанными выпадами посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика. "Мы солидарны с народом Ирана, борющимся за ценности, которые мы прославляем: гуманность, равенство и свободу", - заявляет он. Не скрывает дипломат и поддержки сепаратизма. Летом он разместил в "Твиттере" фотографию с книгой "Волшебные сказки Тебриза". "Это древний азербайджанский город", - гласила подпись. То, что Тебриз испокон веков входил в состав Персии, а затем Ирана, Дик, конечно, не может не знать.



Впрочем, посол лишь повторяет лейтмотив местных изданий. Интернет-портал "Калибер" разместил публикацию "Время пришло! Южный Азербайджан должен отделиться от Ирана". Другой популярный сайт - "Хаккин" сообщил, что у Баку "достаточно мобилизационных сил для защиты прав своих соотечественников и поддержки новой волны национально-освободительного движения". Подобные настроения подогреваются турецкими властями. Проправительственная газета "Дейли Сабах" открыто говорит о распаде Ирана. Как, кстати, и базирующийся в Вашингтоне Фонд защиты демократий, призывающий развалить Иран, "как Советский Союз".



Страны все теснее сотрудничают в военной сфере. На Израиль приходится 70 процентов закупаемого Баку оружия, СМИ сообщают о возможном размещении в республике израильской авиации и разведывательного оборудования.



Создание антииранского плацдарма облегчает политика Москвы. В Кремле не только закрыли глаза на закрепление Турции и Израиля в Закавказье, но и потворствуют агрессивным шагам. "Проглочен" сентябрьский виток насилия на границе Армении и Азербайджана, после которого в Ереване заговорили о выходе из ОДКБ. Малодушная позиция занята по вопросу "Зангезурского коридора", который в том виде, в каком его продвигают Баку и Анкара, отрежет Армению и Россию от Ирана…



Итогом наступления на Тегеран стал срыв переговоров. Зацепившись за справедливые требования Ирана предоставить ему гарантии на случай выхода США из сделки и прекратить предвзятое расследование МАГАТЭ, "евротройка" обвинила его в "подрыве усилий". На это же намекают в Вашингтоне, заявляя, что из-за протестов диалог не имеет смысла. Израильские власти не скрывают ликования. Лапид поблагодарил Запад "за твердую позицию" и провозгласил, что "кампания по предотвращению сделки увенчалась успехом".



Это лишь ускорит процесс дестабилизации в регионе. Тревожными сигналами стали новые удары Израиля по Сирии и срыв перемирия в Йемене. Во всех случаях США становятся на сторону интервентов. Ирану никогда не простят его смелую позицию и будут использовать любой повод для его ослабления.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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