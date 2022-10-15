 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.10.2022
01:09  Съезд-то он съезд. Китайские коммунисты хотят достичь невозможного, - Къ
01:08  Политика "под кайфом": Легализует ли президент Байден кокаин?
01:05  Инвестиции на китайском. Особенности гонконгских акций на российском рынке
00:59  Славой Жижек. "Небеса в смятении" - новая книга оригинального философа
00:58  США против Ирана: лицемерная "борьба за свободу", - Сергей Кожемякин
00:19  Украина теряет свои территории. Политика Киева провоцирует распад страны, - Сергей Жильцов
00:14  Близкие к Турции группировки не могут поделить власть в Сирии, - И.Субботин

Воскресенье, 16.10.2022
22:42  В Тегеране восстали полит-заключенные тюрьмы "Эвин": идет бой
22:11  Бездарно руководивший КазМинсельхозом Куришбаев теперь директор Аграрного НИИ
19:00  Иноагент со стажем. Кырдепутатка Нарматова с 2009 года сдает свой дом под генконсульство России
18:55  Black Bloc бушует. Во Франции опять массовые протесты с переходом в погром
18:28  Молдавская оппозиция готова атаковать Санду: она уже всем надоела, - МК
18:19  Покопавшись в... Казакадемик Байтанаев установил, что казахстанскому городку Туркестан - 3000 лет
17:58  В Китае обнаружили новый вид вкусных грибов - cantharellus albopileatus
14:19  Ссора Байдена с саудитами дает шанс Путину
14:16  С ноты Си: в Китае проходит ХХ съезд КПК. Что ожидать России от встречи членов Компартии, - К.Логинова
13:12  Умер один из "глашатаев перестройки" - журналист Олег Попцов
13:10  Россия и б. СССР: Закавказье и Туркестан. Второй и третий фронт, - Модест Колеров
11:13  Си Цзиньпин: Китай не отказывается от применения силы для воссоединения с Тайванем
08:57  Китай остается в системе Си. Власти КНР определяются с вектором развития страны и мира, - С.Строкань
08:33  Куда идет Армения Пашиняна? Зачем? - А.Савельев
08:28  Страны Туркестана хотят восполнить свой энергодефицит за чужой счет
07:55  Экономика России выдерживает удар и адаптируется к санкциям, - Asharq Al-Awsat
07:36  Два среднеазиата совершили теракт на военном полигоне в России - 11 погибших, 15 - ранено
07:23  Нашествие. Новая волна. Возможности Европы по размещению беженцев достигли предела
07:21  Технологическое разъединение США и КНР необратимо
00:18  Премьером Британии де-факто становится Джереми Хант
00:08  Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть
Суббота, 15.10.2022
22:26  Территориальные перспективы Украины, - П.Густерин
19:33  Два возможных варианта развития миропорядка, - Е.Сатановский
19:05  Казахстан откорректировал свою Военную доктрину. Учли кибер-угрозы
19:03  Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана
14:27  Конкуренция в Средней Азии за эмигрантов из России
14:23  Президент Туркменистана прибыл в Казахстан
14:19  Проект газового хаба в Турции - дорого и бессмысленно, - СП
13:58  Кыргызстанка Ванесса Толкунбек кызы выиграла международный конкурс красоты Face of Asia 2022
13:51  России пора "запустить ежа в штаны американцам", - СП
13:50  Ради собственного спасения британский премьер Лиз Трасс позорно сдала соратника
13:46  Sabah: Конец долларовой системы: санкции против России лишь ускорили ее крах
13:43  Что закончится раньше – Украина или западная военная помощь? - Александр Ростовцев
12:58  "Пограничный" курултай кыргызов в Узгене. Депутат Мадумаров заявил, что без Кемпир-Абада ему жизнь не нужна
10:12  Невидимый фронт: какие виды вооружений обкатывают США на Украине, - МК
09:48  Оно того стоит? Зачем Путин цацкается с Турцией? - И.Алкснис
09:29  Герой обороны Славянска Игорь Стрелков вернулся на фронт
08:31  В турецкой Амасре погибли в шахте более 40 горняков
08:04  "Центральная Азия плюс": новый формат переговоров, - Иван Арбышев
07:55  Русских в Балтии в час икс готовы утилизировать быстро, - А.Паулаускас
07:38  Южный склон китайской громады. Самое шумное боевое командование Поднебесной, - Александр Храмчихин
00:47  Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново, - Эрдоган
00:32  Возможен ли мир в Украине? - Тед Снайдер
00:07  Битва технологий. Смогут ли США сохранить свою научно-технологическую гегемонию, - Н.Петров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Инвестиции на китайском. Особенности гонконгских акций на российском рынке
01:05 17.10.2022

Инвестиции на китайском
Особенности гонконгских акций на российском рынке

"СПБ Биржа" расширила список гонконгских акций, доступных для неквалифицированных инвесторов. Участники рынка считают, что спрос на подобные бумаги будет расти в связи с ростом геополитических рисков и регуляторных ограничений. Однако при таких инвестициях стоит учитывать общее состояние экономики Китая, перспективы мировой экономки, а также динамику валютных курсов - юаня и гонконгского доллара.

Смена листинга

На минувшей неделе "СПБ Биржа" значительно расширила список торгуемых акций китайских компаний с листингом на Гонконгской бирже (см. "Ъ" от 12 октября). В июне биржа запустила торги акциями 12 компаний, самые известные из которых - Alibaba Group, Xiaomi, JD.com. В октябре к ним добавятся ценные бумаги еще 46 эмитентов, среди которых Sinopec, PetroChina, Lenovo Group, Li Auto, Geely Automobile и другие.

Расширение перечня торгуемых на "СПБ Бирже" китайских ценных бумаг - позитивная новость для российских инвесторов, считают участники рынка

Причем у части этих эмитентов продолжают торговаться депозитарные расписки с листингом на американских биржах. Однако по российскому законодательству они приравнены к ценным бумагам из недружественных юрисдикций. Как отмечает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Марат Райхель, вводимые ЦБ частичные ограничения на покупку иностранных бумаг из недружественных стран существенно сократили доступные неквалифицированным инвесторам опции. Покупка китайских акций с листингом на Гонконгской бирже в первую очередь позволит диверсифицировать страновой риск портфеля, в том числе уйти от инфраструктурных рисков, связанных с хранением американских ценных бумаг. Тем более что с 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать такие бумаги. "Расширение списка бумаг позволяет диверсификацию по секторам экономики: в обновленный список гонконгских бумаг вошли компании из таких перспективных отраслей, как коммуникационные услуги, производство электромобилей и многие другие",- отмечает господин Райхель.

По низкой оценке

При этом участники рынка отмечают несколько имен, которые могут быть интересны для покупки. В первую очередь они обращают внимание на акции Alibaba, крупнейшего в мире оператора торговых онлайн-площадок. "На текущий момент рыночный мультипликатор P/E составляет 11,1 при среднем значении за 5 лет 22,3 (дисконт 50%). К тому же компания продолжает выкупать акции: оставшийся объем выкупа составляет $12 млрд- около 8% от текущей капитализации",- отмечает директор по инвестидеям "БКС Мир инвестиций" Константин Черепанов.

Кроме того, в текущей непростой ситуации разумной выглядит покупка многопрофильных компаний "стоимости", вроде CK Hutchison. Основные сферы ее деятельности: розничная торговля, портовое хозяйство и логистика, транспортная и инженерная инфраструктуры, телекоммуникации и финансовые услуги. "Широкая диверсификация бизнеса по отраслям обычно помогает таким компаниям оставаться на плаву, так как хорошая динамика одних сегментов компенсирует провалы по другим",- считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Эта компания, по оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", торгуется по мультипликатору P/E на уровне 4,8 при среднем значении 6,8. К тому же компания выплачивает дивиденды на уровне 6,4%. Дивиденды выше 6% платят такие компании, как WH Group (предприятие по переработке мяса и продуктов питания) и China Life Insurance (одна из крупнейших коммерческих страховых групп материкового Китая).

Инвестиции для терпеливых

В целом акции китайских компаний, торгующихся на "СПБ Бирже", выглядят, по мнению аналитиков, достаточно дешевыми. С начала года индекс Hang Seng обвалился почти на 30%, до 16,6 тыс. пунктов, минимума с 2011 года. По данным опрошенных экспертов, мультипликатор P/E этого индекса составляет в настоящее время 9,3 - одно из самых низких значений за последние 15 лет. "Столь низкая оценка может говорить о том, что большинство возможных рисков уже заложены в цены",- считает господин Сыроваткин.

Однако инвесторам стоит учитывать, что динамика котировок китайских акций имеет тесную связь с экономикой страны, которая демонстрирует очевидные признаки замедления роста.

При этом Пекин подает сигналы о том, что планирует продолжать политику нулевой терпимости к коронавирусу, которая замедляет экономическую активность. "Риски мировой рецессии также являются "медвежьим" фактором. Поэтому, несмотря на фундаментальную дешевизну акций китайских компаний, рассчитывать на скорое и устойчивое восстановление фондового рынка Китая пока не приходится, и инвесторам, вероятно, придется запастись терпением",- считает Олег Сыроваткин.

Валютная разница

Наряду с рыночным рисками и рисками самих эмитентов инвесторам стоит учитывать и геополитические риски (потенциальная эскалация конфликта вокруг Тайваня), и валютный риск (ценные бумаги торгуются в гонконгских долларах). Привязка курса гонконгского доллара к доллару США, "с одной стороны, дает возможность инвестору захеджировать риски снижения рубля, а с другой - доллар США, вероятно, уже близок к максимумам текущего цикла",- указывает Олег Сыроваткин.

Виталий Гайдаев

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665957900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов
- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан
- О кандидатах в президенты
- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!
- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
- О пресечении канала сбыта поддельных денег
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  