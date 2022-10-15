Инвестиции на китайском. Особенности гонконгских акций на российском рынке

01:05 17.10.2022

Инвестиции на китайском

Особенности гонконгских акций на российском рынке



"СПБ Биржа" расширила список гонконгских акций, доступных для неквалифицированных инвесторов. Участники рынка считают, что спрос на подобные бумаги будет расти в связи с ростом геополитических рисков и регуляторных ограничений. Однако при таких инвестициях стоит учитывать общее состояние экономики Китая, перспективы мировой экономки, а также динамику валютных курсов - юаня и гонконгского доллара.



Смена листинга



На минувшей неделе "СПБ Биржа" значительно расширила список торгуемых акций китайских компаний с листингом на Гонконгской бирже (см. "Ъ" от 12 октября). В июне биржа запустила торги акциями 12 компаний, самые известные из которых - Alibaba Group, Xiaomi, JD.com. В октябре к ним добавятся ценные бумаги еще 46 эмитентов, среди которых Sinopec, PetroChina, Lenovo Group, Li Auto, Geely Automobile и другие.



Расширение перечня торгуемых на "СПБ Бирже" китайских ценных бумаг - позитивная новость для российских инвесторов, считают участники рынка



Причем у части этих эмитентов продолжают торговаться депозитарные расписки с листингом на американских биржах. Однако по российскому законодательству они приравнены к ценным бумагам из недружественных юрисдикций. Как отмечает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Марат Райхель, вводимые ЦБ частичные ограничения на покупку иностранных бумаг из недружественных стран существенно сократили доступные неквалифицированным инвесторам опции. Покупка китайских акций с листингом на Гонконгской бирже в первую очередь позволит диверсифицировать страновой риск портфеля, в том числе уйти от инфраструктурных рисков, связанных с хранением американских ценных бумаг. Тем более что с 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать такие бумаги. "Расширение списка бумаг позволяет диверсификацию по секторам экономики: в обновленный список гонконгских бумаг вошли компании из таких перспективных отраслей, как коммуникационные услуги, производство электромобилей и многие другие",- отмечает господин Райхель.



По низкой оценке



При этом участники рынка отмечают несколько имен, которые могут быть интересны для покупки. В первую очередь они обращают внимание на акции Alibaba, крупнейшего в мире оператора торговых онлайн-площадок. "На текущий момент рыночный мультипликатор P/E составляет 11,1 при среднем значении за 5 лет 22,3 (дисконт 50%). К тому же компания продолжает выкупать акции: оставшийся объем выкупа составляет $12 млрд- около 8% от текущей капитализации",- отмечает директор по инвестидеям "БКС Мир инвестиций" Константин Черепанов.



Кроме того, в текущей непростой ситуации разумной выглядит покупка многопрофильных компаний "стоимости", вроде CK Hutchison. Основные сферы ее деятельности: розничная торговля, портовое хозяйство и логистика, транспортная и инженерная инфраструктуры, телекоммуникации и финансовые услуги. "Широкая диверсификация бизнеса по отраслям обычно помогает таким компаниям оставаться на плаву, так как хорошая динамика одних сегментов компенсирует провалы по другим",- считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Эта компания, по оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", торгуется по мультипликатору P/E на уровне 4,8 при среднем значении 6,8. К тому же компания выплачивает дивиденды на уровне 6,4%. Дивиденды выше 6% платят такие компании, как WH Group (предприятие по переработке мяса и продуктов питания) и China Life Insurance (одна из крупнейших коммерческих страховых групп материкового Китая).



Инвестиции для терпеливых



В целом акции китайских компаний, торгующихся на "СПБ Бирже", выглядят, по мнению аналитиков, достаточно дешевыми. С начала года индекс Hang Seng обвалился почти на 30%, до 16,6 тыс. пунктов, минимума с 2011 года. По данным опрошенных экспертов, мультипликатор P/E этого индекса составляет в настоящее время 9,3 - одно из самых низких значений за последние 15 лет. "Столь низкая оценка может говорить о том, что большинство возможных рисков уже заложены в цены",- считает господин Сыроваткин.



Однако инвесторам стоит учитывать, что динамика котировок китайских акций имеет тесную связь с экономикой страны, которая демонстрирует очевидные признаки замедления роста.



При этом Пекин подает сигналы о том, что планирует продолжать политику нулевой терпимости к коронавирусу, которая замедляет экономическую активность. "Риски мировой рецессии также являются "медвежьим" фактором. Поэтому, несмотря на фундаментальную дешевизну акций китайских компаний, рассчитывать на скорое и устойчивое восстановление фондового рынка Китая пока не приходится, и инвесторам, вероятно, придется запастись терпением",- считает Олег Сыроваткин.



Валютная разница



Наряду с рыночным рисками и рисками самих эмитентов инвесторам стоит учитывать и геополитические риски (потенциальная эскалация конфликта вокруг Тайваня), и валютный риск (ценные бумаги торгуются в гонконгских долларах). Привязка курса гонконгского доллара к доллару США, "с одной стороны, дает возможность инвестору захеджировать риски снижения рубля, а с другой - доллар США, вероятно, уже близок к максимумам текущего цикла",- указывает Олег Сыроваткин.



Виталий Гайдаев