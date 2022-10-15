Политика "под кайфом": Легализует ли президент Байден кокаин?

01:08 17.10.2022 Британцы его любят - и настоятельно советуют президенту США это сделать



Вера Жердева

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Михаил Александров



Джо Байден играет с огнем не только на Украине. Со словами: "Это не имеет никакого смысла", он 6 октября помиловал около 6000 американцев, получивших сроки за хранение небольшого количества марихуаны. Возможно, это - сигнал к тому, что в США идет кампания по легализации наркотиков. Которая, с учетом претензий Вашингтона на мировую гегемонию, перевернет с ног на голову весь мир.



Президенту Байдену только смелости не хватает, чтобы это сделать. Начать стоило бы с кокаина, - считает влиятельный британский еженедельный журнал The Economist.



В США вообще отношение к наркотикам сложное. За хранение марихуаны сажают. Конопля полностью легальна в 19 американских штатах, но на федеральном уровне она считается опасным наркотиком и приравнивается к героину и фентанилу. При этом в прошлом году от передозировки умерло более 100 000 американцев. Так что, подписав помилование, Байден фактически признал, что "сухой закон" в отношении наркотиков не работает.



Войну с наркотиками начал президент Ричард Никсон полвека назад, однако с того времени поток кокаина в Соединенные Штаты не только не иссяк, но, напротив, резко вырос. Да и производят его в мире все больше и больше. В 2020 году мировое производство достигло рекордного уровня в 1 982 тонны, хотя цифры, по всей вероятности, занижены.



Вот тут бы заняться консолидацией мирового сообщества в борьбе с очевидным злом вселенского масштаба. Всем известно, что производство и сбыт наркотиков - это настоящая преступная империя. Власти на местах прикладывают много усилий для ликвидации посадок. Даже армию привлекают. Военные либо сжигают посевы, либо вырывают кусты вручную - но это мартышкин труд. Плантации растут, как грибы после дождя. Часто крестьяне выращивают коку под дулами автоматов наркобанд, которые лучше вооружены, чем полиция и армия вместе взятые. Ну, а наркобароны зачастую богаче газовых и нефтяных магнатов.



Кроме того наркомафия активно вовлекает в преступный бизнес детей, поскольку тех не наказывают так сурово, как взрослых.



Правительства перед разгулом наркопреступности пасуют.



Действующий президент Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего готов даже пойти на декриминализацию производства листьев коки и употребление кокаина. Те, кто в курсе, что творят наркобанды в этой стране, поймут глубину его отчаяния.



Вот только могущество наркодельцов строится на том, что основная часть потребителей производимой ими отравы - это жители богатых стран, где наркотики вне закона.



Поэтому, по мнению The Economist, нужна полная легализация наркоты, что позволит лицам, не являющимся преступниками, поставлять строго регулируемый, облагаемый высокими налогами продукт, как это делают производители спиртного и сигарет. Вот только рекламировать его все-таки будет нельзя, считает редакция. Как говориться, спасибо за заботу!



Но с чего это вдруг респектабельное издание вообще затронуло такую щекотливую тему? Тому есть, как минимум, две причины.



Первая - Великобритания давно и плотно сама сидит на кокаине. Она потребляет его больше, чем любая другая страна Европы. По данным Министерства внутренних дел, в Великобритании в 2017-2018 годах кокаин в виде порошка принимали 2,6% британцев в возрасте от 16 до 59 лет. Более того, отраву пробовали 6% подростков в возрасте от 16 до 24 лет. При этом данные, скорее всего, занижены, потому как в статистике МВД часто не учитываются заключенные и бездомные, а как раз в этой среде уровень употребления наркотиков, как правило, выше среднего. При этом наркотики становятся все доступнее. Например, в Ньюкасле кокаин стал "важной составляющей легальной экономики города": в барах постоянные клиенты могут принять дозу в уединении за специальной шторой.



И еще: если раньше наркотой злоупотребляли, в основном, представители богемы и праздные богатенькие буратины, то теперь она расползлась по всем слоям британского общества. Возможно, именно это трагическое обстоятельство объясняет явную нездоровость заявлений британской политической элиты в отношении России. "Под кайфом" еще и не то наворотишь…



Вторая причина - это приближающиеся выборы в США.



- Демократы любят жонглировать популистскими лозунгами, - напоминает политолог Ольга Красивская. - И декриминализация наркотиков - один из них, поскольку их электорат - это образованные граждане, молодежь, жители крупных промышленных и финансовых центров, не придерживающиеся строгих религиозных взглядов и принципов. Для этого контингента все, что снимает какие-либо ограничения - однозначно хорошо. О последствиях они не думают. Достаточно вспомнить движение Black Lives Matter. Идея красивая, но в результат оказался плачевным. Полицейские стали избегать вмешиваться в конфликты, в которых были замешаны афроамериканцы. Многие вообще уволились. А жителям некоторых городов пришлось объединяться, чтобы защититься от мародеров.



Известны случаи, когда людей увольняли за то, что они заикались о том, что важны жизни всех. Где ж тут свобода с демократией? И главной целью этой шумихи были не борьба с расизмом и дискриминацией, а желание любой ценой "свалить" Трампа. Так что не удивлюсь, если помилования, подписанные Байденом, станут началом новой волны, направленной на легализацию наркотиков, - считает политолог. - Причем с целью привлечь голоса избирателей.



Эксперт Михаил Александров, напротив, полагает, что Байден, подписывая помилование, не имел в виду грядущие выборы, а решал семейные проблемы.



- Видео, на котором его сын курил "косячок", получило вирусное распространение. И чтобы пресечь пересуды, президент помиловал тех, кто хранил марихуану в малом количестве, как говорится, для личного употребления. Этим он показал, что их действия - не серьезное преступление, а незначительный проступок, не стоящий внимания.



Что до инициативы президента Колумбии, то я не уверен, что декриминализация кокаина позволит решить проблему коррупции и насилия в стране.



Собственно, проблема декриминализации наркотиков обсуждается давно. И эта очень скользкая тема, такая же, как легализация проституции, эвтаназии и прочего. И отношение тут двоякое: с одной стороны, те же опиаты в медицине применяются для облегчения состояния пациентов. И, наверное, было бы хорошо, чтобы нуждающиеся в обезболивании пациенты могли без затруднений приобрести нужные препараты. В 19 веке в аптеках продавалось, даже без рецепта врача, многое из того, что сейчас запрещено. Но, с другой стороны - в свободной продаже наркотических веществ быть не должно ни в коем случае, потому что сразу возникает множество проблем: и медицинских, и юридических.



Авторы публикации тоже отдают себе в этом отчет. "Если бы кокаин был легальным, его принимало бы больше людей", - подчеркивается в статье. И про то, что он вызывает привыкание, редакция тоже в курсе.



Возможно, поэтому совет легализовать отраву адресован президенту Штатов, отделенных от Европы океаном, а не королю Карлу Третьему или британскому парламенту. И еще, в статье подробно прописано, что, прежде чем легализовывать, необходимо провести исследования совместимости наркотика с алкоголем и табаком, чтобы избежать неприятных последствий. На это нужно направить средства, которые сейчас тратятся на борьбу с наркомафией. Забота восьмидесятого уровня, однако.



Так и хочется посоветовать - ребята. прекратите тратить деньги на поддержку вашей родственной души Зеленского, который, как говорят, большой любитель нюхнуть. А сэкономленные деньги отправьте на борьбу с распространением наркотиков. Иначе и сами себя угробите, и остальных за собой утяните. Еще пара пакетов антироссийских санкций, принятых в состоянии измененного сознания - и европейской экономике придет конец. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665958080





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