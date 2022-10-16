Cмогут ли американцы взорвать "Турецкий поток" вслед за "Северными"? - СП

07:42 17.10.2022

Россия готова строить новый газопровод в Европу, но кто обеспечит его безопасность?

Дмитрий Родионов

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Анатолий Баранов Дмитрий Ежов Павел Фельдман

16.10.22



Итак, Россия и Турция договорились о создании международного газового хаба - он будет построен в европейской части Турции в кратчайшие сроки. Главы государств уже поручили министрам энергетики оперативно начать соответствующие работы. Результаты работ делегаций будут представлены лидерам стран уже в ближайшее время.



"Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.



Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил ранее глава компании Алексей Миллер.



Все хорошо, но как с безопасностью объекта? Можно ли вообще какой-либо крупный инфраструктурный объект считать безопасным после диверсий на "Северных потоках"? Кстати, "Турецкий поток", как упомянул Владимир Путин, тоже пытались взорвать.



Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич уверен, что новый трубопровод будет защищен от вмешательств извне, поскольку будет проложен по дну Черного моря и с двух сторон находится в российской и турецкой исключительных экономических зонах.



Марцинкевич также отмечает, что Турция согласно конвенции Монтре может регулировать вход военных кораблей в черноморскую акваторию, а также является членом НАТО, что также минимизирует риски атаки извне.



"Газопровод, как ни странно, в этом случае защищен тем, что Турция входит в НАТО, и, во-вторых, появление американских, английских, французских кораблей будет заранее известно и возможность отслеживать их перемещение резко повышается", - пояснил эксперт.



Но является ли это гарантией? Да и что мешает устроить диверсию за пределами турецких тервод?



- В настоящее время мир находится в фазе инфраструктурной войны, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- В этом контексте следует рассматривать фактически признанный актом государственного терроризма подрыв участка "Северного потока", а также имеющую признаки диверсии аварию на нефтепроводе "Дружба". Таким образом, говорить о полной защищенности инфраструктуры нельзя. В то же время, газопровод из РФ в Турцию имеет во многом стратегическое значение, и Турция как не только государство, являющееся членом блока НАТО, но и как страна, пытающаяся примерить на себя роль посредника в отношениях между Россией и Западом в силу прагматичности ее лидера Эрдогана, может заметно усилить свой политический вес в рамках формирующейся модели мирового порядка. Учитывая ориентированность Турции на свои национальные интересы, можно предполагать, что внимание турецких властей к обеспечению безопасности участка газопровода, проходящего по территории страны, будет повышенным.



Однако полностью гарантировать сохранность инфраструктуры в сложившихся условиях, безусловно, не представляется возможным.



- Мы вступаем в эпоху глобальной "войны всех против всех", когда правила политического этикета тотально отменяются, - убежден кандидат политических наук, доцент "Академии труда и социальных отношений" Павел Фельдман.



- Следует уточнить, что речь идет не совсем о террористических актах в их классическом понимании. Терроризм предполагает оказание давления на власть посредством уничтожения и запугивания мирного населения. Террористы, как правило, выдвигают по отношению к государству определенный набор требований и при помощи шантажа добиваются их удовлетворения. Атаки на "Северные потоки" и Крымский мост - это диверсии, имеющие вполне определенные экономические и военно-политические цели. Тот, кто совершает подобные вещи, отменяет табу на использование запрещенных приемов и должен быть сам готов стать объектом для атаки. Аналогичных эпизодов будет еще очень много.



"СП": - Станет ли новая труба целью Запада? Ведь не просто так взрывали "потоки". Или она не представляет для него интереса?



- Нужно конкретизировать. Европейцы, являющиеся частью коллективного Запада, заинтересованы в потреблении российского газа при посредничестве Эрдогана. Фактически он будет перепродавать отечественные углеводороды конечным потребителям в ЕС. Те, в свою очередь, сделают вид, что покупают энергоресурсы у Турции (союзника по НАТО), а не у России. Принципиально иначе на это смотрят Соединенные Штаты Америки. Они постараются любой ценой разорвать очередную газовую нить, связывающую РФ с Европой.



"СП": - Ну, в Черном море то они не подорвут, а на выходе в Европу?



- Такая проблема действительно существует. Российский газ, идущий транзитом через владения Эрдогана, должна принимать и перераспределять на своей территории одна из черноморских стран. Сейчас эту функцию выполняет Болгария, которую трудно назвать надежным партнером. Вероятно, доставка газа от побережья Турции до европейских потребителей будет передана в зону ответственности Анкары. Газпрому придется делиться прибылью с Эрдоганом, но именно тот должен будет гарантировать безопасность транзита на самых сложных и незащищенных участках. Таким образом, роль турецкого лидера в мировой политике резко возрастет.



"СП": - Какие есть еще способы помешать запустить эту трубу? Санкции? Отзыв лицензии? Запрет на страховку? Могут ли они сорвать само строительство?



- Таких способов нет, потому что коллективный Запад не рискнет обострять отношения с Эрдоганом, который выступает в этом проекте заинтересованным субъектом. На любые санкции и угрозы со стороны США и ЕС у президента Турции найдутся жесткие контраргументы. Например, он может своим запретом сорвать очередную волну расширения НАТО или отправить в Европу пару миллионов мигрантов с Ближнего Востока. Главная угроза при строительстве нового газопровода будет исходить от украинских и американских диверсантов, а не от любителей санкционного шантажа.



"СП": - А нужна ли нам вообще эта труба, даже безотносительно рисков безопасности. Что если Европа не будет покупать газ? Уже сколько миллиардов зарыли на дне Балтики. Кто теперь рискнет в такое рискованное дело вкладываться?

- Новостям о строительстве очередного газопровода обрадуются, как минимум, отечественные "короли госзаказа", которые получат крупные подряды на производство труб и соответствующего оборудования для осуществления транзита. Это может стать импульсом для развития российской экономики и подспорьем для металлургов на фоне резкого сокращения экспорта металла в страны Запада. Кроме того, появление нового канала доставки газа в Европу позволит наконец-то исключить Украину из транзитной цепочки. Что касается спроса, то он гарантирован на все 100.



- Отношения США и Турции не так напряжены, как с ЕС, - отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.



- Во всяком случае, это не экономическая война, Эрдоган проводит скорее проамериканскую политику, а фрондирует главным образом в отношении ЕС. А в техническом отношении провести диверсию в Черном море, которое контролируют флоты России и Турции, куда сложней, чем в территориальных водах Швеции, это да.



"СП": - Марцинкевич считает, что газопровод, защищен тем, что Турция входит в НАТО, и, во-вторых, появления американских, английских, французских кораблей будут заранее известны и возможность отслеживать их перемещение резко повышается. А им вообще не пофиг, отследят их или нет. Ну, получим доказательств их причастности, и что? Войну объявим?



- Входит или нет Турция в НАТО, неважно. Газопровод нужен Турции, и она сделает все, чтобы он функционировал.



"СП": - Взорвать ведь могут не только в Черном море, а на выходе в Европу - в Средиземном. Что мешает?



- Теоретически можно все, но есть цена вопроса. Турция ведь может пойти и против НАТО, а этого никто не хочет.



"СП": - Можно ли вообще говорить о безопасности инфраструктуры после взрывов на "СП-1", "СП-2" и Крымском мосту? Или ящик Пандоры открыт, и теперь можно все?



- Ни о какой безопасности инфраструктуры, конечно, говорить нельзя. Наоборот, это самая большая уязвимость, инфраструктура - это кровь и нервы современного мира. И тут уже вопрос взаимных соглашений. Ведь за 8 лет боев на Донбассе ни один трубопровод не пострадал… Если же кто-то начнет менять правила игры в ходе самой игры, может наступить конец современной цивилизации.