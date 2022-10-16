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Неужели Суровикину связали руки? - К.Фролов
08:02 17.10.2022

16.10.2022 Михаил Рябов.

В Москве по-прежнему сильна "партия похабного мира", готовая на предательство ради замирения с США.

Об этом "ПолитНавигатору" заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

В Москве по-прежнему сильна "партия похабного мира", готовая на предательство ради замирения с США....

"Партия мира ради компромисса с США готова сдать Херсон, об этом публично заявил политолог Павел Салин на рупоре этой партии – телеграм-канале "Бриф".

Одновременно украинские источники сообщают, что Путин, якобы, дал сигнал отложить уничтожение инфраструктуры противника в надежде на возможность переговоров

Неужели Суровикину связали руки?

Неужели Эрдоган и некоторые советники сумели обмануть Верховного?

Как только он заявил о приостановке ударов по критической инфраструктуре врага, тот начал попытки наступления по всему фронту:

Этого и следовало ожидать, любая приостановка будет использована для срыва нашей мобилизации и оснащения ВСУ новейшими ПВО", – сказал Фролов.

По его данным, "партия капитуляции пытается убедить президента в том, что остановкой ударов по инфраструктуре нужно помочь Трампу и Маску на выборах в Конгресс 8 ноября".

"Но Россия не должна им помогать, у нее нет там друзей , она должна сделать великой себя снова, а не США.

Более того, остановка ударов возмездия и сдача Херсона – это помощь Байдену, а не Трампу.

Вот освобождение Одессы к 8 ноября было бы ударом по Байдену, а так – он на коне", – полагает Фролов.

По его мнению, "заморозка и перемирие – это конец России – в этом контексте Маск и Трамп хуже и опаснее Байдена"

"Неужели мы из-за них опять остановились и спасли укрорейх? А о тревожных тенденциях свидетельствует и заявление чиновника ООН о возможности не просто продлить, но и расширить зерновую сделку.

Неужели экспорт аммиака дороже Родины?

Задача укрорейха и его агентуры в Москве не просто продлить зерновую сделку, но и не дать освободить не только Одессу, но и Николаев.

Партия измены в Москве готова закрыть глаза на попытки ООН отрицать тот факт, что бомба для взрыва Крымского моста попала через Одесский порт, а Турция и ООН, досматривавшие корабль, пропустили взрывчатку.

Продление сделки на год – это отречение от русской Одессы.

Вероятно, это цена согласия Эрдогана на газовый хаб в Турции.

Но этот газовый хаб нужен ему для переизбрания на пост президента, а не России", – рассуждает Фролов.

По его словам, сейчас ориентирующаяся на Киев верхушка УПЦ в Херсоне пытается сорвать процесс возвращения местных приходов в Русскую Церковь.

"Временно управляющий Херсонской епархией УПЦ митрополит Филарет (Зверев) знал о готовящемся наступлении ВСУ на Херсон, которое началось в субботу и, к счастью, было остановлено. Но в расчете на его успех он собирает в понедельник 16 октября епархиальное собрание .

Однако русское духовенство Херсона твердо строит за переход в Русскую Церковь по крымскому и ровеньковскому вариантам и не намерено сдаваться", – сказал Фролов.

Он выразил надежду, что Владимир Путин осознает все риски вариантов, предлагаемых сторонниками замирения с Украиной и США.

Источник - politnavigator.net
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