О своеобразии интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР, - В.Чушкин

08:07 17.10.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 16.10.2022



К встрече руководителей стран-членов СНГ в Астане



14 октября 2022 года в Астане (Республика Казахстан) состоялось заседание Совета глав государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) – высшего руководящего органа международной региональной организации, созданной в декабре 1991 года после подписания главами БССР, РСФСР и Украины так называемых Беловежских соглашений. Советская сверхдержава прекратила существование. Республики Советского Союза были объявлены суверенными государствами.



Стремление правящих и господствующих групп в новых независимых государствах к самостоятельности столкнулось с необходимостью скорейшего налаживания новых взаимосвязей; существование на территории теперь уже бывшего СССР того, что еще оставалось от единого народнохозяйственного комплекса, требовало не утратить преимущества связности разных экономических районов.



Создание СНГ, подведя черту под процессами распада и расчленения советской сверхдержавы, стало точкой начала нового интеграционного процесса на постсоветском пространстве. Этот процесс имел и имеет свои особенности, вытекающие из общей истории (например, функционирование русского языка как языка международного общения) и специфики воспроизводства, которое прошлом было обусловлено плотной сетью всесоюзных народнохозяйственных связей.



Новым независимым государствам, появившимся на карте мира, пришлось в значительной степени восстанавливать разрушенное за несколько лет и создавать новые механизмы взаимодействия, которые соответствовали бы современным геополитическим реалиям. Новые государства были связаны кооперационными узами, которые складывались десятилетиями. Их экономики дополняли друг друга, были объединены множеством единых воспроизводственных контуров. Распад СССР повлек за собой дальнейшее разрушение кооперационных связей между предприятиями. Порознь эти предприятия оказались неспособными локализовать у себя весь производственный цикл – от разработки до серийного выпуска готовых изделий. Резкое свертывание взаимных поставок материалов и комплектующих, прекращение обмена квалифицированными кадрами обескровило многие промышленные предприятия, лишило их возможностей сохранить накопленный потенциал, не говоря уже о развитии.



23 мая 2000 года главами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана было принято решение о создании новой экономической организации с международным статусом – ЕврАзЭС, а СНГ, по сути дела, стало механизмом постепенного "развода" постсоветских республик. 3 декабря 1993 года в СНГ вошла Грузия, но после пресечения Россией в августе 2008 года грузинской агрессии в Южной Осетии грузинский парламент принял решение о выходе из СНГ. Туркмения, так и нератифицировавшая Устав СНГ, 26 августа 2005 года объявила, что будет участвовать в работе Содружества только в качестве ассоциированного члена. Украина, так и неподписавшая Устав СНГ, до сих пор формально входит в состав стран-учредителей. Однако после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года все контакты Украины с Содружеством были прекращены. В заседании Совета руководителей глав государств-членов СНГ в Астане 14 октября не приняла участие и президент Республики Молдова М. Санду; она сослалась на загруженность своего рабочего графика, но происходящее сейчас в Кишиневе и других молдавских городах говорит о том, что власть Санду шатается..



Проведению саммита СНГ в Астане предшествовала неформальная встреча в Санкт-Петербурге 8 октября семи лидеров стран СНГ (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), прибывших в город на Неве на празднование 70-летнего юбилея В.В. Путина. Выступая на встрече перед коллегами, В.В. Путин уделил первостепенное внимание развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, повышению устойчивости экономик стран-членов, в частности, через "наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета". Президент России отметил, что в 2021 году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% – до 96 млрд. долларов, а в первом полугодии сего года вырос еще на 7%. "Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении уже многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции", – сказал он.



Лидеры СНГ на саммите в Астане поддержали предложение президента России В.В. Путина об объявлении 2025 года в Содружестве годом 80-летия Победы и единства борьбы с нацизмом, а также предложение президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.



Решением Совета должность Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств была преобразована в должность Генерального секретаря СНГ.



В этот же день в Астане прошел саммит "Центральная Азия – Россия", в ходе которого президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате. По итогам встречи принято Совместное заявление глав государств, в котором нашли отражение актуальные проблемы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.