Потрясения глобального масштаба. ШОС планомерно перераспределяет влияние в мире, - Е.Пустовойтова

08:11 17.10.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 17.10.2022

"Потрясения на рынках такого масштаба, какого не видело целое поколение"



Политика еврокомиссаров становится несовместимой с привычным качеством жизни европейцев. Инфляция находится на историческом максимуме, цены на электричество и продукты заставляют делать выбор между теплом в доме и вкусным ужином. Однако бюрократов в Брюсселе больше волнует штукатурка на фасаде здания, где проходят пленарные заседания Европарламента. Евростат сообщает, что в августе хлеб в странах ЕС в среднем подорожал на 18 процентов в годовом выражении. В Венгрии и вовсе на 66%, в Литве, Латвии, Эстонии и Словакии – более чем на 30%. Из-за антироссийской истерии, повлекшей энергетический кризис, ЕС уже потерял почти полтриллиона евро. Выход, считает Брюссель, в том, чтобы снизить температуру в офисах и общественных местах.



Возмущенные бельгийцы подали в суд на правительство, решившее до 27 октября демонтировать один из четырех ядерных реакторов АЭС Doel в порту Антверпена, способный производить до 10 процентов электроэнергии, необходимой Бельгии. Однако суд первой инстанции постановил отложить рассмотрение этого дела до удобных для Брюсселя времен. Зато евродепутаты дали зеленый свет плану по реконструкции здания Европейского парламента, которая обойдется в 500 миллионов евро (расходы могут быстро вырасти до 1 миллиарда).



Такое манипулирование общеевропейской властью – убедительный аргумент в пользу того, чтобы держаться подальше от Евросоюза. Обиженным Брюсселем впору сегодня стучаться в другую дверь. The Economist пишет: "Наряду с потерями примерно в 40 триллионов долларов (после начала военных действий на Украине) возникает тошнотворное ощущение, что мировой порядок рушится, поскольку глобализация отступает, а энергетическая система разрушена после вторжения России в Украину". В мировой экономике напряжение растет. На финансовых рынках потрясения: мировые акции упали на 25% в долларовом выражении, это худший показатель с 1980 года. Начался процесс, которым не управляют ни Лондон, ни Вашингтон.



The Economist признает: "Болезненное появление нового режима в мировой экономике – сдвиг, который может иметь такие же последствия, как подъем кейнсианства после Второй мировой войны и поворот к свободным рынкам и глобализации в 1990-х... Это сопряжено с острыми опасностями, от финансового хаоса до неработающих центральных банков и неконтролируемых государственных расходов. Потрясения на рынках такого масштаба, какого не видело целое поколение".



И все эти страсти стали следствиями санкционной политики Вашингтона с Брюсселем, получивших в качестве бумеранга кризис продовольственного рынка, инфляцию, энергетическую нестабильность. Оценивая этот результат, большинство стран Азии, Африки, Латинской Америки отказались соблюдать санкции США и ЕС, понимая, что они ограничивают их доступ к основным видам продовольствия и энергии. Брошен вызов доллару США как валюте мировой торговли. На рынки вышли рубль, юань, рупия, новые формы торговли и расчетов угрожают гегемонии США.



С точки зрения The Economist сегодняшний режим не будет существовать вечно: "Грядут перемены. Приготовьтесь". Однако, кажется, самая большая ошибка состоит в убеждении, что только западная школа экономики способна определять будущие проблемы и пути их преодоления. Как сообщает американский журнал CounterPunch, сентябрьский саммит ШОС в Самарканде ясно указал на ту самую перемену, о которой предупреждает The Economist: "ШОС превращается в жизнеспособную международную политическую организацию, независимую от Запада".



Возникшая для борьбы против "трех зол" Центральной Азии – экстремизма, сепаратизма и терроризма, – ШОС запустила широкую политическую и экономическую интеграцию в регионе. Конечно, и 20 лет назад она не поддерживалась Западом. Ну а когда был создан Межбанковский консорциум ШОС как механизм финансирования и банковских услуг в собственные инвестпроекты, стало понятно, что предназначением организации будет установление многополярного мирового порядка.



Чем явственнее делались признаки смены парадигмы мирового развития, тем ближе и понятнее становились перспективы ШОС в Азии даже для тех государств, которые привычно соответствовали сложившемуся миропорядку. Индия и Пакистан начали переговоры о вступлении в ШОС в 2015 году и официально присоединились к организации через два года. И, конечно, после внедрения в Индии в 2012 году платформ RuPay и "Унифицированный платежный интерфейс", которые подорвали традиционное доминирование в стране Visa и Mastercard, Нью-Дели тут же столкнулся с критикой Запада по вопросам права человека.



В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями – Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия; Соединенным Штатам в таком статусе было отказано еще в 2005 году. Статус партнера по диалогу предоставлен Шри-Ланке, Турции, Азербайджану, Камбодже и Непалу. Иран подписал меморандум о взаимопонимании с ШОС и о вступлении в организацию к апрелю 2023 года.



В заключительной декларации встречи в Самарканде прописан приговор прежней системе взаимоотношений: государства-члены ШОС "подтверждают свою приверженность формированию более представительного, демократичного, справедливого и многополярного мирового порядка". Эта стратегия будет и дальше привлекать государства не только в Азии, но и в остальном мире, а "шанхайский контрудар" угодил в самое вашингтонское "яблочко". Во всяком случае, заявляет CounterPunch, "инициатива Пекина и Москвы по управлению мировыми делами демонстрирует, что "международное сообщество" – уже не только Запад. Располагая почти половиной мирового населения и четвертью мирового ВВП, ШОС все больше становится представителем Глобального Юга".