Anadolu: США выместили зло на Саудовской Аравии. Это станет роковой ошибкой Байдена

09:58 17.10.2022 Anadolu Ajansı

Турция

17 октября 2022

Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти: почему Саудовская Аравия пошла против США?

Anadolu: решение ОПЕК+ значит, что ее члены больше не подчиняются ничьим указаниям

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Джо Байден во дворце Аль-Салам в Джидде, Саудовская Аравия, 15 июля 2022 года.



США вымещают зло на Саудовской Аравии, что станет их ошибкой, пишет Anadolu. Королевство подчеркивает, что решение ОПЕК+ лишено политического контекста. Однако оно демонстрирует нежелание членов организации действовать по указке Запада.

Эксперты считают, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки отрицательно скажется на отношениях между США и их давним союзником на Ближнем Востоке - Саудовской Аравией.



Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и страны ОПЕК+ на встрече 5 октября в Вене приняли решение о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября.

Поскольку у России, столкнувшейся с санкциями западного мира из-за украинского конфликта, добыча нефти в настоящее время ниже производственных мощностей, установленных странами ОПЕК+, предполагается, что большую часть сокращения на уровне двух миллионов баррелей в сутки возьмут на себя союзные США страны Персидского залива.



С момента объявления данного решения, предполагающего крупнейшее падение добычи черного золота после пандемии COVID-19, от Белого дома и Конгресса США продолжают поступать заявления против Саудовской Аравии.



В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (John Kirby) накануне сделал заявление о том, что президент США Джо Байден пересматривает отношения с Саудовской Аравией.



Заявления Саудовской Аравии



Между тем власти Саудовской Аравии, которая является одной из ведущих стран ОПЕК+, отмечают, что их экономические интересы не должны становиться сырьем для внутренней политики США.

Глава Министерства энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман (Abdülaziz bin Selman) в интервью государственному телевидению заявил: "Мы прежде всего несем ответственность за защиту интересов Саудовской Аравии. А интересы Королевства заключаются в том, чтобы быть частью растущей мировой экономики".



Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан (Faysal bin Farhan) дал следующую оценку: "Решения ОПЕК+ не имеют никакой политической составляющей, и мы не смотрим на них с политической точки зрения. Это исключительно экономические решения. Отношения с Вашингтоном носят стратегический характер и направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе. Сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном отвечает интересам двух стран и способствует региональной стабильности. Наши отношения с США были институционализированы с момента их установления".

Эксперты также обращают внимание на тот факт, что Саудовская Аравия, которая в этом году стремится впервые выйти на профицит бюджета после восьмилетнего дефицита из-за низких цен на нефть и пандемии COVID-19, не может допустить падения цен на черное золото.

В Саудовской Аравии, где себестоимость добычи нефти составляет три доллара за баррель, доходы от продажи этого ресурса финансируют годовые бюджеты правительства, а также гигантские проекты в рамках "Видения - 2030", объявленного наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.



Экономические эксперты в беседе с корреспондентом "Анадолу" (Anadolu) прокомментировали решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки и его возможные последствия для отношений США и Саудовской Аравии.

"Это решение, принятое не только Саудовской Аравией"

Катарский обозреватель, специализирующийся на вопросах, связанных с регионом Персидского залива, Салих Гариб (Salih Garib) напомнил, что страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу в свете региональных и международных событий, происходящих на фоне последствий российско-украинского конфликта для энергетики в европейских странах.



Расценивая сокращение добычи как правильный и уместный шаг, журналист отметил: "Это решение, принятое не только Саудовской Аравией. Хотя крупнейшими экспортерами нефти среди стран ОПЕК+ являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, это решение было принято всеми членами".

По словам Салиха Гариба, ни США, ни другая какая-либо страна не имеют права выступать против. К тому же просьба Джо Байдена к Саудовской Аравии о добыче нефти в течение некоторого времени выполнялась, однако сейчас ситуация изменилась.

Поэтому решение ОПЕК+ не должно влиять на отношения США с Персидским заливом, подчеркнул эксперт. А требование Вашингтона отменить периодические встречи с Советом сотрудничества стран Персидского залива, с точки зрения собеседника агентства, направлено на оказание давления на Саудовскую Аравию.



"США нужно выместить зло"

Отмечая, что после решения ОПЕК+ американские средства массовой информации и официальные лица начали использовать агрессивную риторику в отношении Саудовской Аравии, катарский журналист продолжил: "Позиция США по отношению к Саудовской Аравии неприемлема в международных отношениях. Так, например, американская администрация могла бы наказать страны ОПЕК+, если хотела бы. Однако подход США к Саудовской Аравии и другим нефтедобывающим странам напоминает попытку выместить зло на ком-либо. А то, что Вашингтон наказывает Эр-Рияд, несмотря на благоприятные отношения со странами Персидского залива в целом, показывает, что проблема персонализируется".

Эксперт подчеркнул, что события, связанные с газопроводом "Северный поток", и прекращение поставок газа из России в Европу не имеют никакого отношения к Саудовской Аравии, поэтому США совершают ошибку, омрачая отношения с Эр-Риядом.

Решение ОПЕК+ является институциональным шагом, направленным на поддержание цен и полностью зависящим от баланса спроса и предложения, констатировал Салих Гариб.

"США используют шаг ОПЕК+ как возможность влиять на решения стран Персидского залива и сохранять их зависимость. Вашингтон делает это в отношении Эр-Рияда, хотя знает, что страны Персидского залива имеют право самостоятельно принимать решения как независимые государства. США, повернувшиеся к Саудовской Аравии спиной, когда вывели системы противовоздушной обороны из этой страны без консультаций с администрацией Эр-Рияда, выступили против попытки Саудовской Аравии закупить такие системы у России", - напомнил собеседник агентства.

Заметив, что отношения США со странами Персидского залива вступили в период регресса в тени региональной конъюнктуры, Гариб добавил: "Вашингтон должен знать, что он больше не является полицейским Ближнего Востока".

"Решение сократить добычу нефти повлияет на отношения США и Саудовской Аравии"



Египетский эксперт по Персидскому заливу и экономический обозреватель Мустафа Абдусселам (Mustafa Abdusselam) полагает, что страны ОПЕК+ приняли такое решение в целях сохранения баланса спроса и предложения, чтобы больше не понести крупные потери из-за снижения доходов от нефти, как это было в 2020 и 2021 годах.

По словам эксперта, России, второй стране по добыче нефти после Саудовской Аравии, необходимо восполнить заблокированные западными странами валютные резервы в размере 300 миллиардов долларов. Таким образом, предпринимается попытка предотвратить повторение сценария 2020 года, когда цены на нефть опустились ниже 20 долларов по экономическим причинам.

Это решение, принятое в то время, когда Байден требовал от администрации Эр-Рияда, наоборот, увеличить добычу с целью снижения цен на нефть, отрицательно повлияет на отношения Саудовской Аравии и США, полагает Мустафа Абдусселам. От этого пострадают и отношения США с другими странами Персидского залива, на долю которых приходится 20% мировой добычи нефти, добавил эксперт.



"Решение является геополитическим шагом против политики США и ЕС в связи с российско-украинским конфликтом"

Бывший советник Ливанского управления по нефти Рабих Яги (Rabih Yaghi) отметил, что решение стран ОПЕК+ является выгодным шагом для нефтедобывающих государств, однако окажет отрицательное влияние на страны Евросоюза в зимний период.

Обращая внимание на тот факт, что событие, безусловно, будет иметь международные последствия, собеседник агентства подчеркнул: "Это решение является геополитическим шагом против политики США и ЕС в связи с российско-украинским конфликтом. Поэтому оно окажет большое влияние как на мировую экономику, так и на двусторонние отношения между США и Саудовской Аравией, а также отношения между Америкой и другими странами Персидского залива".

Относительно причины принятия этого решения странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией Рабих Яги заметил, что большая часть текущих поставок сырой нефти предназначена для стратегических запасов, а не ежедневного потребления.



Поэтому с технической точки зрения мера направлена на поддержание баланса спроса и предложения, подчеркнул ливанский эксперт.

"Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи увенчается успехом. По сути это решение несет в себе посыл о том, что "государства - члены ОПЕК+ действуют в своих интересах и не подчиняются ничьим указаниям". А интерес стран-производителей состоит в поддержании баланса спроса и предложения".



Авторы: Вассим Самих Сейфеддин (Wassim Samih Seifeddine), Махмут Гельди (Mahmut Geldi) Источник - inosmi.ru

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