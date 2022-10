США ненароком "подорвали" всю мировую экономику, - Дерек Томпсон

17 октября 2022



Америка причиняет миру боль в животе

The Atlantic: США "ненароком" подрывают всю мировую экономику



Мировая экономика в хаосе, и не последнюю роль в этом сыграла Америка, пишет The Atlantic. Федеральная резервная система США не в состоянии обуздать инфляцию внутри страны, но создает проблемы – как для Штатов, так и для всего мира.

Дерек Томпсон (Derek Thompson)



Как ФРС ненароком подрывает мировую экономику.

Мировая экономика пришла в состояние хаоса, и этот хаос усиливается. В последние месяцы Федеральный резерв стремительно поднимает учетные ставки, чтобы стабилизировать цены. Но базовая инфляция, эта корзина цен за исключением продовольствия и энергоносителей, постепенно увеличивается, а американский рынок рабочей силы несется вскачь, несмотря на едва заметные признаки замедления. ФРС не в силах обуздать инфляцию внутри страны, но она создаст проблемы иного рода у нас и по всему миру.

Рост процентных ставок заставляет инвесторов искать надежные нормы прибыли. Они скупают американские облигации - скупают за доллары - а из-за этого другие валюты теряют в цене. Страны с обесценивающимися валютами входят в рецессию, застревая в порочном долларовом кругу, а это еще больше ослабляет их валюты по отношению к доллару. Все это способствует усилению "южноазиатского поликризиса", как выразился экономист Адам Туз (Adam Tooze). В процессе этого кризиса сильно задолжавшие страны не могут расплатиться с кредиторами, а цены на энергоносители взлетают до небес. Другие центробанки тоже поднимают процентные ставки для стабилизации цен, а это способствует усилению скоординированного общемирового спада. Риски на мировом рынке резко возрастают, и ООН уже говорит о том, что глобальная рецессия почти неизбежна.

Пожалуй, ФРС является самым влиятельным экономическим ведомством в мире. Так почему же непреднамеренно усиливать общемировой хаос ей удается лучше, чем целенаправленно снижать базовую инфляцию у себя дома?



Я попытаюсь объяснить, что происходит. Скажем, у вас жар. Самая высокая температура, какую вы только видели на градуснике. Вы открываете аптечку, а там - только парацетамол. Вы злитесь, потому что ничего лучше найти не можете. После тройной дозы парацетамола вы чувствуете легкие рези в животе. Но жар усиливается, и поэтому вы принимаете то, что есть: еще несколько таблеток парацетамола. Спустя пару часов возникает чувство, что ваш живот - это подушечка для иголок, которые протыкают его насквозь. А температура не спадает. Тогда вы принимаете еще таблетку парацетамола, потом еще...



Если исходить из такой аналогии, то вы Федеральный резерв. Жар - это американская инфляция. Аптечка - это ограниченный набор инструментов ФРС, а таблетки - увеличение процентных ставок. Во всем мире при передозировке парацетамола сначала возникают негативные побочные эффекты, и только потом начинает действовать лекарство, снижая температуру.



Признаю, аналогия моя немного перегружена деталями. Но ее основной смысл весьма серьезен. Аптечка у ФРС скудная, и выбор у Федерального резерва небогатый. Это повышение процентных ставок, покупки ценных бумаг и все довольно тупые инструменты, которые едва ли помогут снизить внутренний спрос за счет увеличения уровня безработицы. У США основу экономики составляет сфера услуг, и ее самые крупные отрасли, такие как здравоохранение, образование и профессиональные услуги типа рекламы и СМИ, не очень сильно реагируют на умеренное увеличение процентных ставок. Если процентные ставки будут увеличены на 100 базисных пунктов, боль в спине ни у кого не пройдет, а детям все равно надо будет ходить в школу.



И так, как ибупрофен не может мгновенно понизить температуру, так и воздействие процентных ставок на занятость в сфере услуг носит в некоторой мере косвенный характер. Например, Федрезерв хочет побороть инфляцию за счет ослабления рынка труда в такой бурно развивающейся сфере как досуг и гостеприимство. Как это работает? ФРС поднимает процентные ставки, это ведет к увеличению стоимости заимствований во всей экономике, вследствие чего компаниям и домохозяйствам становится намного труднее расти и развиваться. В этом случае компании с высокими темпами роста замедлят его, в некоторых секторах перестанут принимать людей на работу, это приведет к снижению совокупной заработной платы, так как часть людей окажется без работы. Это значит, что такие люди станут тратить меньше денег на отели, в отелях начнут бронировать меньше номеров, отелям придется увольнять сотрудников, безработица в гостиничном бизнесе вырастет. Это приведет к тому, что уменьшится спрос, а уменьшение спроса будет способствовать снижению инфляции.



Немного похоже на замкнутый круг, не правда ли? Особенно в сравнении с бюджетно-налоговой политикой. Если правительство какого-то государства решит, что гостиничный бизнес создает ему неудобства, оно может в четыре раза поднять налог на проживание. Если власти решат, что гостиничные сотрудники слишком бедны, оно может принять закон и отправить чек каждому домохозяйству, у которого скорректированный валовой доход был в прошлом году ниже среднего по стране. Это решит проблему. Но нет простого механизма, позволяющего ФРС командовать американским гостиничным бизнесом и запрещать найм сотрудников в отелях.



Ясности ради должен сказать, что не считаю цели политики ФРС неразумными или порочными. Если инфляция будет и дальше расти такими же темпами, она съест рост реальной заработной платы за многие годы. Все будет казаться намного дороже. Ваша зарплата будет расти, но ваши доходы не будут поспевать за ценами на продукты, квартиры, мебель, телефоны, подгузники и еду в ресторанах. Хотим мы этого? Ровно столько же, сколько постоянно жить с сорокаградусной температурой.



Но сейчас ФРС может себе позволить отменить свою беспощадную схему с увеличением ставок, чтобы выявить побочные эффекты стратегии по снижению жара. Рост арендной платы, достигшей пика в этом году, будет незаметен в официальной государственной статистике еще один квартал. Если так, то ФРС ближе к своей цели снизить базовую инфляцию, чем показывают сегодняшние цифры. Иногда температуру сбивают таблетками, а иногда терпением.