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Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу, - Том Мактаг
10:35 17.10.2022

Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу, - Atlantic
17.10.2022 - |
Вступившая в должность в начале сентября премьер Великобритании Лиз Трасс оказалась феерической катастрофой для страны и, скорее всего, так и войдет в историю, заявил обозреватель Atlantic Том Мактаг.

Автор признался, что впервые за свою жизнь испытал ощущение упадка Британии - потери чего-то, что нельзя компенсировать деньгами.

"Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма - кризисом, […] который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность", - заявил публицист.

Он назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра. Причиной такого эпитета стал отказ главы правительства от обещания снизить налоги и увольнение ближайшего соратника.

"Никогда прежде Великобритания не оказывалась в таком унизительно смехотворном положении", - возмутился Мактаг.

Автор напомнил, что Трасс обещала снизить налоги и во многом благодаря этому выиграла выборы у канцлера казначейства Риши Сунака, выступавшего против такой политики.

Через две с половиной недели после вступления в должность Трасс анонсировала сокращение налогов, после чего обвалился курс фунта стерлингов, а Банк Англии принялся повышать ключевую ставку. В результате финансовые учреждения стали поднимать ставки по кредитам, что ударило по среднему классу. За это премьера раскритиковал даже МВФ, а ее рейтинги побили все антирекорды. Оппозиционная Лейбористская партия теперь опережает правящую на 30 процентных пунктов.

"Всего одним идиотским решением Трасс уничтожила и свое премьерство, и репутацию своей партии, возродив лейбористов", - возмутился Мактаг.

В результате премьер принялась отзывать собственные решения: например, об отмене налогов для богатых. Затем она анонсировала обращение кабмина, чем вызвала тревогу у населения из-за риска новых мер жесткой экономики, а после этого уволила канцлера и отказалась от еще нескольких составляющих своего плана.

"Довольно трудно придумать более катастрофический сценарий политического самосожжения", - добавил автор.

Он напомнил, что в 1950-1970-х годах в Британии постоянно сменялись премьеры, не сумев выполнить обещания перед избирателями и достичь поставленных целей. Однако крах авторитета Трасс автор назвал невероятным. Королевство переживало и другие кризисы, когда приходилось обращаться за помощью к США и МВФ, однако сейчас ситуация абсолютно новая, подчеркнул Мактаг.

"Существует вполне реальная перспектива того, что рынки добьются смены премьер-министра еще до выборов", - предупредил он.

Обозреватель добавил, что Трасс может побить антирекорд Джорджа Каннинга, который умер, пробыв на посту всего 119 дней.

По мнению Мактага, Британия может повторить путь Аргентины, погрузившейся в хаос еще в 1990-х годах. Королевство пережило множество кризисов, однако с приходом Трасс перестало быть богатой страной с умелым, качественным руководством, о чем теперь знает весь мир, подытожил он.

Источник - Русская весна
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