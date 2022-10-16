Расстрел на полигоне. Пора избавляться от иллюзий и бороться с идиотизмом чиновников, - Д.Стешин

10:47 17.10.2022

СТЕШИН Дмитрий

"Нам вчера показали, кто тут за кого и с кем будет воевать": о теракте на полигоне

16.10.2022 -

"Нам вчера показали, кто тут за кого и с кем будет воевать": о теракте на полигоне |

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал вчерашний теракт на полигоне в Белгородской области, где двое "граждан одной из стран СНГ" совершили теракт - расстреляли добровольцев, которые собирались отправиться в зону СВО.



"Иллюзии о том, что мы до сих пор живем в СССР-лайт уже обошлись нам очень дорого - 11 парней добровольцев из Брянской области были убиты на полигоне ЗВО террористами.



А еще была идиотическая иллюзия, что безработные мужчины из Средней Азии радостно пойдут воевать за нас и „русский мир" против фашисто-бандеровцев.



Нам вчера это хорошо показали, кто тут за кого и с кем будет воевать.



Конечно же, не все такие. Конечно. Одни работают, другие в криминальных сводках себя проявляют по линии МВД и линии ФСБ. А теперь и по линии МО проявились. Опять же Рахмон (президент Таджикистана Эмомали Рахмон, - прим. РВ) так удачно выступил на днях, внес ясность, кто кому должен ясак*, а кто не должен ничего.



По словам очевидцев, эти два таджика „тихие были, все время молились". Ок, где-то я это уже слышал. А, когда в Чечне беседовал с родственниками террористов-шахидов в начале 2000-х. Потом, наверное, пришла смс и все началось. Одного террориста ликвидировал инструктор полигона, второго - спецназовцы, спасибо что рядом тренировались.



История омерзительная сама по себе и с неприятным резонансом и вопросами по поводу пересмотра миграционной политики. „Плохо кончится, родной" © к/ф Киндза-дза".



Напомним, Эмомали Рахмон на саммите "Центральная Азия - Россия" в Астане заявил: "Прошу не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР".



Дмитрий Стешин давно и последовательно выступает за пересмотр миграционной политики России на самом высшем уровне и не раз доказывал в своих материалах, что трудовые мигранты из бывших советских республик давно перестали быть дешевой рабочей силой.