 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главные ожидания от съезда Коммунистической партии Китая, - А.Яшлавский
11:12 17.10.2022

Названы главные ожидания от съезда Коммунистической партии Китая
Западные аналитики пытаются предугадать дальнейшие шаги Пекина

В Китае продолжает работу открывшийся 16 октября Двадцатый съезд Коммунистической партии. За происходящим в Пекине пристально наблюдают во всем мире. А аналитики пытаются строить прогнозы и предположения из услышанного и увиденного на партсъезде.

Западные аналитики пытаются предугадать дальнейшие шаги Пекина

Главной темой нынешнего съезда Коммунистической партии Китая является преемственность, а не изменение, предполагает агентство Associated Press.

Ожидается, что съезд КПК повторно назначит Си Цзиньпина партийным лидером, подтвердит приверженность его политике на следующие пять лет и, возможно, еще больше повысит его статус как одного из самых влиятельных лидеров в современной истории Китая.

Это не переломный момент для партии. Это произошло 10 лет назад, когда съезд КПК назвал Си Цзиньпина лидером, хотя в то время это не было очевидно, отмечает АР.

С тех пор Си переориентировал Китай как внутри страны, так и за ее пределами. Военные заявили о своих претензиях на спорные территории, в то время как дипломаты стали более напористыми, заявив, что США и другие страны не смогут более запугивать Китай.

Си Цзиньпин вернул более сильный государственный контроль над экономикой и обществом, усилив цензуру и аресты для подавления инакомыслия, напоминает Associated Press. Беспрецедентная борьба с коррупцией привела к свержению сотен высокопоставленных чиновников, в том числе некоторых потенциальных политических соперников.

На открытии съезда Си представил доклад, превозносящий усилия партии, направленные на то, что он называет "омоложением" нации. Как отмечает Associated Press, Си Цзиньпин уже сместил конкурентов и консолидировал власть. Вопрос в том, получит ли он еще больше власти - и как. Практически он взял на себя ответственность за военные дела, внешнюю политику, экономику и большинство других вопросов через ряд партийных рабочих групп, которые возглавляет.

Символично, что его идеология, получившая название "Мысли Си Цзиньпина", была закреплена на съезде партии на предыдущем съезде Компартии в 2017 году.

Еще одна поправка к конституции находится на повестке дня партийного съезда на этой неделе. Никаких подробностей не разглашается, но аналитики говорят, что это может еще больше повысить его статус в партии.

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Обычно партия объявляет о своем высшем руководстве на следующие пять лет на следующий день после закрытия съезда, а небольшая группа, назначенная в Постоянный комитет Политбюро, впервые определяется, когда они выходят на сцену.

Ожидается, что Си будет на вершине, получив третий пятилетний срок. Это избавит от неписаного правила для партийных лидеров уходить в отставку после двух сроков.

Другие члены Постоянного комитета, который в настоящее время состоит из семи членов, могут дать ключ к разгадке будущего Си Цзиньпина и направления его политики.

Ожидается, что он пополнит комитет лоялистами, подчеркивает Associated Press. Аналитики задаются вопросом, заставит ли Китай экономический спад умерить свой энтузиазм в отношении государственной экономики и привлечь сторонников более рыночного подхода.

В 2017 году для нынешнего Постоянного комитета не было выбрано очевидного преемника, что свидетельствует о том, что Си Цзиньпин рассчитывает на третий срок. Если бы он сделал это еще раз, это означало бы, что он планирует остаться еще дольше.

Поскольку большая часть сессий на этой неделе проходит за закрытыми дверями, вряд ли об этом станет известно до выходных. Любая поправка к конституции, как правило, объявлялась на заключительном заседании в субботу, а новое руководство устраивало парад в воскресенье.

Для многих китайцев, уставших от пандемических ограничений, которые нарушили жизнь и экономику, более насущный вопрос заключается в том, будут ли какие-либо послабления после партийного съезда. Ответ поступит, вероятно, не сразу, и изменения, если или когда они действительно произойдут, скорее всего, будут постепенными.

Коммунистическая партия Китая всегда стремится представить страну в положительном свете во время съезда и избежать каких-либо социальных потрясений - а крупная вспышка COVID-19 станет одним из них. Но даже после съезда останется неясным, насколько широко будет распространяться COVID-19, если сокращение поездок и другие ограничения будут ослаблены, поэтому партийные чиновники по-прежнему осторожно относятся к снятию коронавирусных ограничений.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665994320


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