Зоны повышенной конфликтности: как нам избежать вспышки в очагах нестабильности, - Данияр Ашимбаев

13:46 17.10.2022

Зоны повышенной конфликтности: как нам избежать вспышки в очагах нестабильности

Данияр Ашимбаев: Ситуация накалилась именно сейчас, причем по всему периметру постсоветского пространства, из-за сокращения российского присутствия на Кавказе и в Центральной Азии



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ, 24.kg, 12 октября



Этот год окрасил карту стран бывшего СССР в красный цвет. Военная спецоперация России в Украине, вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией, агрессия Таджикистана против мирного населения Баткенской области Кыргызстана. Обострилась ситуация в непризнанной республике Приднестровье.

Эксперты полагают, что к почти синхронной разморозке конфликтов привели два фактора: боевые действия в Украине и, как следствие, ослабление присутствия России в Закавказье и Центральной Азии.



Когда выдернули чеку

На пространстве СНГ замороженные конфликты – наследие советской архитектуры, не рассчитанной на разделение на доли, считают аналитики.

На суверенных границах республик, появившихся в результате распада СССР, оказались ожидаемо спорные участки.

Политолог Эмиль Джураев отмечает, что территориальные разногласия требуют компромиссов и будут разрешимы, если стороны готовы договариваться.

"Однако политическая цена такого согласия всегда очень высока и редко бывает, чтобы какое-либо государство шло на уступки без очень веских оснований и необходимости", – сказал он.

Кыргызско-таджикские переговоры по границам, как отмечают эксперты, являют собой клубок противоречий и взаимоисключающих предложений. К этой взрывоопасной смеси добавляется еще и несогласованность позиций сторон при выборе карт и исторических источников, на которые следует опираться при определении линии границы. Но никто не хочет уступать.

"Внутриполитическая обстановка в обеих странах не позволяет пока этого сделать. Такая ситуация может продолжаться годами, и, скорее всего, так и будет, пока оба государства либо не пойдут на взаимное ослабление претензий, либо одна из сторон не станет существенно сильнее другой в военном и экономическом плане", – считает директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

По его словам, приграничные конфликты, как в Центральной Азии, так и на Кавказе (между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. – Прим. 24.kg), вспыхивают еще и потому, что "некоторые страны проводят политику реваншизма". Возвращаются к тем историческим фактам и картам, которые им выгодны сегодня, и на этой основе пытаются перекроить современные границы. Что неизменно ведет к очередной эскалации.

В экспертном сообществе распространено также мнение о том, что первопричиной многих нынешних как приграничных, так и межэтнических противостояний стало то, что после 1917 года советская власть устанавливала границы в тех регионах, где прежде их не было.

Разные этнические группы то разделяли условными линиями, то объединяли с политическими целями: одних ослабить, других усилить.

Пока эти границы были административными в пределах одного государства, и пока центральная власть была в состоянии обеспечивать всем хотя бы относительную безопасность, это не имело принципиального значения. Но с распадом СССР многие административные границы стали государственными. Тут показателен пример Нагорного Карабаха.

Межэтнические столкновения между армянами и азербайджанцами несколько десятилетий сдерживали силой или угрозой силы, а также цензурой. Простые советские граждане из других частей страны просто не знали, что в Карабахе не все в порядке, и считали, что там царит дружба народов. В конце 80-х, когда у Москвы перестало хватать ресурсов, чтобы контролировать ситуацию, Карабах "рванул". Армения тогда, пользуясь военным преимуществом перед Азербайджаном, захватила территорию под свой контроль. Баку нанес ответный удар спустя почти 30 лет.

При чем тут события в Украине?

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, отвечая на вопросы 24.kg, пояснил, ситуация накалилась именно сейчас, причем по всему периметру постсоветского пространства, из-за сокращения российского присутствия на Кавказе и в Центральной Азии. К потери решающей роли Москвы привела спецоперация Z в Украине.

"В условиях жесткого санкционного противостояния между РФ и коллективным Западом все пытаются использовать ситуацию в свою пользу, решая попутно экономические и территориальные споры. Но сейчас, когда Узбекистан договорился с Пекином о строительстве железной дороги через Кыргызстан, стало понятно – Ташкент окажет поддержку Бишкеку, чем в КР и воспользовались. Единственной альтернативой Москвы в регионе является Пекин. США на эту роль не подходят. Позорное бегство из Афганистана подорвало их авторитет. Но усилению военно-политического влияния Китая будут противиться элиты стран региона. Как, впрочем, и доминанте Анкары. Хотя все играют в тюркскую интеграцию, но больше в экономическом, торговом, культурном планах", – говорит Данияр Ашимбаев.



* Исходя из этого, можно сделать вывод – конфликты обострились и на Кавказе, и в Центральной Азии из-за отсутствия контролера.

Данияр Ашимбаев



С ним согласен Эмиль Джураев. По его словам, с одной стороны, Россия стала зачинщиком открытого конфликта, нежели стороной, стоявшей на страже стабильности в большинстве потенциальных конфликтов. С другой – перестала быть сдерживающим фактором, утратила свою роль хранителя статус-кво.

"Практически России не стало даже хватать на тушение пожаров, слишком занята она стала своей войной, которая пошла совсем не по тому сценарию, который ожидался в Москве. Активизация ряда конфликтных точек отчасти относится и к ожидаемой или начинающейся смене лидеров-долгожителей, таких как Эмомали Рахмон. К обострению нехватки или кризиса ресурсов, водных например", – полагает Эмиль Джураев.



* Боевые действия в Украине, несомненно, главный дестабилизирующий фактор.

Эмиль Джураев



Постсоветского пространства больше нет. Возможно, то, что придет ему на смену, когда-нибудь будет лучше, справедливее и безопаснее. Пока этого не случилось, остается надеяться на то, что тлеющие очаги нестабильности не вспыхнут с новой силой.