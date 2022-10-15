 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 16.10.2022
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    Казахстан   | 
Обвиненный в сепаратизме Яковченко выдворен из Казахстана в РФ
13:50 17.10.2022

"Отдать России города Казахстана": обвиняемый в сепаратизме покинул страну
Замира Омарова
15.10.2022,

Обвиняемый в сепаратизме житель Уральска покинул страну, передает Ulysmedia.kz.

КНБ задержал гражданина Кыргызстана за перевозку наркотиков
11 октября стало известно, что обвиняемый Максим Яковченко

Из сообщения департамента пограничной службы КНБ РК по ЗКО выяснилось, что Максим Яковченко 21 сентября в 13:57 пересек государственную границу через пункт пропуска "Сырым" в направлении Уральск - Самара

Максим Яковченко обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса - сепаратизм и разжигание межнациональной розни. Причиной разбирательств стал его провокационный комментарий в социальных сетях.

"Уральск, Петропавловск, Павлодар и так далее надо отдать России. Потому что здесь все только уничтожают. Иноземцы у власти. Иноземцы поганят все" – написал он во "ВКонтакте".

Досудебное расследование правоохранители начали еще в мае текущего года. Тогда житель Уральска извинялся за свои слова в Интернете на камеру.

Источник - Ulysmedia.kz
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