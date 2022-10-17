Мир глазами Си Цзиньпина, - Кевин Радд

13:59 17.10.2022 МИР ГЛАЗАМИ СИ ЦЗИНЬПИНА



ПОЛИТИКА

КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



17.10.2022

Китай

Кевин Радд

Во что на самом деле верит главный идеолог Китая

В эпоху после окончания "холодной войны" западный мир не испытывал недостатка в глобальных теориях истории и международных отношений. Обстановка и действующие лица могут меняться, но глобальная геополитическая драма продолжается: варианты реализма и либерализма соревнуются в объяснении и предсказании поведения государства, ученые спорят о том, является ли мир свидетелем конца истории, столкновения цивилизаций или чего-то совсем другого. И неудивительно, что вопрос, который сейчас привлекает больше внимания аналитиков, чем любой другой, - это подъем Китая при Си Цзиньпине и вызов, который он бросает американской мощи. В преддверии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), в то время как Си маневрирует, чтобы укрепить свою власть и добиться беспрецедентного третьего срока, западные аналитики пытаются расшифровать мировоззрение, которое им движет, и его амбиции в отношении Китая.



Однако в этом поиске мировоззрения практически отсутствует одно важное направление мысли: марксизм-ленинизм. Это странно, потому что марксизм-ленинизм является официальной идеологией Китая с 1949 года. Но это упущение также понятно, поскольку большинство западных мыслителей давно пришли к выводу, что коммунистическая идеология фактически умерла даже в Китае, где в конце 1970-х лидер КПК Дэн Сяопин отказался от марксистско-ленинской ортодоксальности своего предшественника Мао Цзэдуна в пользу чего-то более похожего на государственный капитализм. Дэн резюмировал свои мысли по этому поводу с характерной прямотой: bu zhenglun, т. е. "Давайте обойдемся без теории", - сказал он участникам крупной конференции КПК в 1981 году. Его преемники Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао последовали его примеру, быстро расширив роль рынка во внутренней экономике Китая и приняв внешнюю политику, которая максимизировала участие Китая в глобальном экономическом порядке, возглавляемом Соединенными Штатами.



Си положил конец эпохе прагматичного, неидеологического управления. Вместо этого он разработал новую форму марксистского национализма, который теперь формирует представление и содержание политики, экономики и внешней политики Китая.



При этом Си Цзиньпин не строит теоретические воздушные замки, чтобы рационализировать решения, которые КПК приняла по другим, более практическим причинам. При Си чаще идеология определяет политику, чем наоборот. Си подтолкнул политику к ленинским левым, экономику к марксистским левым и внешнюю политику к националистическим правым. Он подтвердил влияние и контроль КПК над всеми областями государственной политики и частной жизни, активизировал деятельность государственных предприятий и наложил новые ограничения на частный сектор. Между тем, он разжигает национализм, проводя все более напористую внешнюю политику, подпитываемую вдохновленной марксизмом верой в то, что история необратимо на стороне Китая и что мир, основанный на китайской мощи, приведет к более справедливому международному порядку. Короче говоря, возвышение Си означало не что иное, как возвращение Идеологического Человека.



Эти идеологические тенденции - не просто возврат к эпохе Мао. Мировоззрение Си более сложное, чем мировоззрение Мао, сочетающее идеологическую чистоту с технократическим прагматизмом. Заявления Си об истории, власти и справедливости могут показаться западной аудитории непроницаемыми или неуместными. Но Запад игнорирует идеологический посыл Си на свой страх и риск. Какими бы абстрактными и непривычными ни были его идеи, они оказывают глубокое влияние на реальное содержание китайской политики и внешней политики, а значит, по мере продолжения подъема Китая, и на остальной мир.



Человек партии

Как и все марксисты-ленинцы, Си основывает свое мышление на историческом материализме (подход к истории, сосредоточенный на неизбежности прогресса посредством продолжающейся классовой борьбы) и диалектическом материализме (подход к политике, который фокусируется на том, как происходят изменения, когда противоречащие силы сталкиваются и разрешаются). В своих опубликованных работах Си использует исторический материализм, чтобы поместить китайскую революцию в мировую историю в контексте, в котором переход Китая к более продвинутой стадии социализма обязательно сопровождает упадок капиталистических систем. Через призму диалектического материализма он изображает свою повестку дня как шаг вперед в постоянно обостряющемся противостоянии между КПК и реакционными силами внутри страны (высокомерный частный сектор, находящиеся под влиянием Запада неправительственные организации, религиозные движения) и за границей (США и их союзники).



Эти концепции могут показаться непонятными и загадочными для тех, кто находится за пределами Китая. Но они серьезно воспринимаются элитой КПК, высокопоставленными китайскими чиновниками и многими учеными-международниками, консультирующими правительство. А опубликованные труды Си по теории гораздо обширнее, чем у любого другого китайского лидера со времен Мао. КПК также опирается на экономические и стратегические советы, которыми обычно руководствуются западные политические системы. Но внутри китайской системы марксизм-ленинизм по-прежнему служит идеологическим истоком мировоззрения, которое ставит Китай на правильную сторону истории и изображает Соединенные Штаты борющимися в муках неизбежного упадка капитализма, поглощенного собственными внутренними политическими противоречиями и обреченного на крах. Это, по мнению Си, станет настоящим концом истории.



В 2013 году, всего через пять месяцев после своего назначения генеральным секретарем партии, Си выступил на Центральной конференции по идеологии и пропаганде - собрании высших партийных лидеров в Пекине. О содержании речи в то время не сообщалось, но три месяца спустя просочилась информация и была опубликована в China Digital Times. Речь предлагает откровенный портрет самых глубоких политических убеждений Си. В нем он останавливается на рисках идеологического разложения, приведшего к краху советского коммунизма, роли Запада в разжигании идеологического раскола внутри Китая и необходимости подавления всех форм инакомыслия.



"Распад режима часто начинается с идеологической сферы", - сказал Си. "Политические беспорядки и смена режима могут произойти в одночасье, но идеологическая эволюция - это долгосрочный процесс", - продолжил он, предупредив, что как только "идеологическая защита прорвана, другие защиты становится очень трудно удержать". Но "справедливость на нашей стороне", заверил он свою аудиторию, призывая их не быть "уклончивыми, застенчивыми или скупыми на слова" в отношениях с западными странами, чья цель - "соперничать с нами на полях сражений, в сердцах народов и масс", и, в конце концов, "свергнуть руководство КПК и разрушить социалистическую систему Китая".



Это означало подавление всех, кто "укрывает инакомыслие и разногласия", и требование, чтобы члены КПК продемонстрировали лояльность не только партии, но и Си лично. За этим последовала внутренняя "чистка" КПК, осуществленная путем устранения любой предполагаемой политической или институциональной оппозиции, в значительной степени посредством десятилетней антикоррупционной кампании, которая началась еще до речи. "Кампания исправления" привела к очередным чисткам политического и юридического аппарата партии. Си также подтвердил партийный контроль над Народно-освободительной армией и Народной вооруженной полицией, а также централизовал китайские системы кибербезопасности и наблюдения. Наконец, в 2019 году Си представил общепартийную образовательную кампанию под названием "Не забывайте об изначальной цели партии, помните о миссии". Согласно официальному документу, анонсирующему эту инициативу, ее цель заключалась в том, чтобы члены партии "получили теоретическое образование и освоились в идеологии и политике". Примерно к концу своего первого срока стало ясно, что Си стремился ничуть не меньше, чем превратить КПК в высшую церковь обновленной светской веры.



По строгим заветам Маркса

В отличие от этих немедленных шагов к почти ленинской дисциплине во внутренней политике, переход к марксистской ортодоксальности в экономической политике при Си был более постепенным. Управление экономикой долгое время было прерогативой технократов, входящих в Государственный совет, административный кабинет Китая. Личные интересы Си также больше касались истории партии, политической идеологии и общей стратегии, чем деталей управления финансами и экономикой. Но по мере того, как партийный аппарат все больше укреплял контроль над экономическими ведомствами государства, политические дебаты Китая об относительной роли государства и рынка становились все более идеологизированными. Си также постепенно терял доверие к рыночной экономике после мирового финансового кризиса 2008 года и внутреннего финансового кризиса 2015 года в Китае, который был вызван лопнувшим пузырем на фондовом рынке и привел к почти 50% падению стоимости китайских акций перед обвалом, прежде чем рынки окончательно стабилизировались в 2016 году.



Таким образом, траектория экономической политики Китая при Си - от консенсуса в поддержку рыночных реформ до усиления вмешательства партии и государства - была неравномерной, спорной и временами противоречивой. Действительно, в конце 2013 года, менее чем через шесть месяцев после возрожденческой проповеди Си об идеологии и пропаганде, Центральный комитет КПК (несколько сотен высших руководителей партии) принял удивительно реформистский документ по экономике, резко озаглавленный "Решение". В нем изложен ряд политических мер, которые позволили бы рынку играть "решающую роль" в распределении ресурсов в экономике. Но в 2015 году внедрение этой политики замедлилось до полной остановки, в то время как государственные предприятия получили триллионы долларов инвестиций из "фондов отраслевого руководства" в период с 2015 по 2021 год - массивное оказание государственной поддержки, которое вернуло китайское государство в центр экономической политики.



На XIX съезде КПК в 2017 году Си объявил, что в дальнейшем главной идеологической задачей партии будет исправление "несбалансированного и неадекватного развития", которое возникло в период "реформ и открытости" рыночных политических изменений, которые Дэн проводил в конце 1970-х годов. В малоизвестной речи, опубликованной в партийном идеологическом журнале в 2021 году, Си, по сути, бросил вызов определению Дэна "начальной стадии социализма" и убеждению Дэна в том, что Китаю придется терпеть неравенство в течение сотен лет, прежде чем достичь процветания для всех. Вместо этого Си приветствовал более быстрый переход к более высокой фазе социализма, заявив, что "благодаря многим десятилетиям напряженной работы [наступил] период, который знаменует собой новую отправную точку для нас". Си отверг постепенность Дэна и представление о том, что Китай обречен на неопределенное будущее несовершенного развития и классового неравенства. Он пообещал, что через более строгое соблюдение марксистских принципов Китай сможет достичь как национального величия, так и большего экономического равенства в не столь отдаленном будущем.



Такой результат будет зависеть от того, что партийные комитеты увеличат свое влияние на частные фирмы, играя более важную роль в выборе высшего руководства и принятии важных решений вместе с советом директоров. И поскольку китайское государство начало обеспечивать акционерный капитал в частных фирмах, оно также будет поощрять успешных предпринимателей вкладывать средства в государственные предприятия, все больше смешивая рынок и государство.



Между тем, специалистам по экономическому планированию КПК будет поручено разработать "экономику двойного обращения", что, по сути, означает, что Китай будет становиться все более самостоятельным во всех секторах экономики, в то время как мировые экономики будут все больше зависеть от Китая. А в конце 2020 года Си изложил подход к перераспределению доходов, известный как "программа всеобщего процветания", согласно которой богатые должны были "добровольно" перераспределять средства на поддерживаемые государством программы по сокращению неравенства доходов. К концу 2021 года стало ясно, что эпоха "реформ и открытости" Дэна подходит к концу. На его место пришла новая этатистская экономическая ортодоксия.



"История - лучший учебник"

Стремление Си к ленинской политике и марксистской экономике сопровождалось принятием им все более жесткой формы национализма, усиливая напористость за границей, которая заменила традиционную осторожность и неприятие риска, которые были отличительными чертами внешней политики Китая в эпоху Дэна.



Признание Си важности национализма было очевидным в начале его пребывания в должности. "На Западе есть люди, которые говорят, что Китаю следует изменить угол своей исторической пропаганды, он должен больше не заниматься пропагандой истории своих унижений", - отметил он в своем выступлении в 2013 году, - "Но, насколько я понимаю, мы не можем на это обращать внимание; забывание истории означает предательство. История объективно существует. История - лучший учебник. У народа без исторической памяти нет будущего". Сразу же после того, как Си был назначен генеральным секретарем КПК в 2012 году, он возглавил недавно назначенный Постоянный комитет Политбюро в поездке по выставке в Национальном музее Китая в Пекине под названием "Дорога к омоложению", которая рассказывала о вероломстве западных империалистических держав и Японии, а также героический ответ партии во время "100 лет национального унижения Китая".



С тех пор концепция "великого омоложения китайской нации" стала центральным элементом националистического видения Си. Его цель состоит в том, чтобы к 2049 году Китай стал выдающейся азиатской и мировой державой. В 2017 году Си определил ряд количественных ориентиров, которых страна должна достичь к 2035 году на пути к этому статусу, в том числе стать "среднеразвитой экономикой" и "в основном завершить модернизацию национальной обороны Китая и его вооруженных сил". Чтобы зафиксировать и систематизировать свое видение, Си представил или выделил ряд идеологических концепций, которые в совокупности оправдывают новый, более напористый подход Китая. Первым среди них является "всеобъемлющая национальная мощь" (zonghe guoli), которую КПК использует для количественной оценки объединенной военной, экономической и технологической мощи Китая и его внешнеполитического влияния. В то время как эта концепция использовалась предшественниками Си, только Си осмелился заявить, что мощь Китая росла настолько быстро, что страна уже "вышла в ведущие мировые ряды". Си также подчеркнул быстрые изменения в "международном балансе сил" (guoji liliang duibi), что относится к официальным сравнениям, которые партия использует для измерения прогресса Китая в сокращении отставания от США и их союзников. Официальная риторика КПК также содержит ссылки на растущую "многополярность" (duojihua) в международной системе и на необратимый рост могущества Китая. Си также реабилитировал маоистский афоризм о "возвышении Востока и упадке Запада" (dongsheng xijiang) как эвфемизм для Китая, превосходящего Соединенные Штаты.



Публичная похвала Си растущей национальной мощи Китая была гораздо более резкой и обширной, чем похвала его предшественников. В 2013 году КПК официально отказалась от традиционного "дипломатического руководства" Дэна, датируемого 1992 годом, согласно которому Китай должен "скрывать свою силу, выжидать и никогда не брать на себя инициативу". Си использовал отчет партийного съезда 2017 года, чтобы описать, как Китай продвигал свою "экономическую, научную, технологическую, военную и всестороннюю национальную мощь" до такой степени, что теперь он "вошел в ведущие мировые ряды" - и что благодаря беспрецедентному росту международного авторитета Китая "китайская нация теперь в совершенно ином положении стоит высоко и твердо на Востоке".



Теория и практика

Для тех, кто с опаской наблюдает за подъемом Китая, важнее всего то, как эти изменяющиеся идеологические формулировки применялись на практике. Доктринальные заявления Си носят не только теоретический, но и практический характер. Они заложили основу для широкого круга внешнеполитических шагов, которые невозможно было вообразить при прежних лидерах. Китай приступил к освоению островов в Южно‑Китайском море и превратил их в гарнизоны, проигнорировав более ранние официальные гарантии, что этого не произойдет. При Си страна наносила крупномасштабные ракетные удары по тайваньскому побережью, имитируя морскую и воздушную блокаду острова - то, от чего предыдущие китайские режимы воздерживались, несмотря на то, что имели возможность сделать это. Си обострил конфликт Китая с Индией из-за неоднократных приграничных столкновений и строительства новых дорог, аэродромов и другой военной инфраструктуры вблизи границы. И Китай принял новую политику экономического и торгового принуждения в отношении государств, чья политика оскорбляет Пекин и которые уязвимы для китайского давления.



Китай также стал гораздо более агрессивно преследовать критиков за границей. В июле 2021 года Пекин впервые объявил о санкциях против отдельных лиц и учреждений на Западе, которые имели безрассудство критиковать Китай. Санкции согласуются с новым идеалом дипломатии "воина-волка", который побуждает китайских дипломатов регулярно и публично нападать на правительства принимающих стран - радикальный отход от китайской дипломатической практики за последние 35 лет.



Идеологические убеждения Си подтолкнули Китай к цели построения того, что Си описывает как "более справедливую и честную" международную систему - систему, основанную на китайской, а не на американской мощи, и отражающую нормы, более соответствующие марксистско-ленинским ценностям. По этой причине Китай стремился лишить резолюции ООН всех ссылок на универсальные права человека и создал новый набор ориентированных на Китай международных институтов, таких как инициатива "Один пояс - один путь", Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Шанхайская организация сотрудничества, чтобы конкурировать и в конечном итоге заменить страны, в которых доминирует Запад. Марксистско-ленинское стремление к "более справедливому" миру также определяет продвижение Китаем собственной модели национального развития на глобальном Юге в качестве альтернативы "Вашингтонскому консенсусу", свободному рынку и демократическому управлению. И Пекин предложил готовые поставки технологий наблюдения, обучение полиции и сотрудничество в области разведки странам по всему миру, таким как Эквадор, Узбекистан и Зимбабве, которые отказались от классической западной либерально-демократической модели.



Об этих изменениях во внешней политике и политике безопасности Китая свидетельствовали более ранние сдвиги в идеологической линии Си. Используя то, что западная аудитория может счесть неясной теоретической чепухой, Си передал партии кристально ясное послание: Китай намного могущественнее, чем когда-либо, и он намерен использовать эту мощь, чтобы изменить ход истории.



Игра до победы

Си 69 лет, и он вряд ли уйдет на пенсию; как пожизненный студент и практик китайской политики, он прекрасно знает, что, если он покинет свой пост, он и его семья будут уязвимы для возмездия со стороны его преемников. Таким образом, Си, вероятно, будет руководить страной до конца своей жизни, хотя его официальные должности могут со временем меняться. Его матери 96 лет, а отец дожил до 89 лет. Если их долголетие передалось ему, он готов оставаться верховным лидером Китая, по крайней мере, до конца 2030-х годов.



Си сталкивается с несколькими политическими уязвимостями. Часть китайского общества может начать раздражаться по поводу созданного им (все более репрессивного) аппарата. Но современные технологии наблюдения позволяют ему контролировать инакомыслие способами, которые Мао и Иосиф Сталин вряд ли могли себе представить. Си демонстрирует растущую уверенность в подрастающем "националистическом поколении" Китая, особенно в элитах, которые получили образование дома, а не за границей, которые достигли совершеннолетия под его руководством, а не при более либеральных режимах его предшественников, и которые считают себя авангардом политической революции Си. Было бы глупо предполагать, что марксистско-ленинское видение Си рухнет под тяжестью собственных внутренних противоречий в ближайшей или среднесрочной перспективе. Если политические перемены и произойдут, то, скорее всего, они произойдут после смерти Си, а не до нее.



Но Си не в полной безопасности. Его ахиллесова пята - экономика. Марксистское видение Си о большем партийном контроле над частным сектором, расширении роли государственных предприятий и промышленной политики, а также о стремлении к "общему процветанию" посредством перераспределения, вероятно, со временем сократит экономический рост. Это связано с тем, что снижение деловой уверенности приведет к сокращению частных инвестиций в основной капитал в ответ на растущее восприятие политических и нормативных рисков; ведь что государство дает, то государство может и забрать. Это относится, в частности, к секторам технологий, финансов и недвижимости, которые были основными двигателями внутреннего роста Китая в течение последних двух десятилетий. Привлекательность Китая для иностранных инвесторов также снизилась из‑за неопределенности цепочки поставок и влияния новых доктрин национальной экономической самодостаточности. Внутри страны бизнес-элиты Китая напуганы антикоррупционной кампанией, произволом судебной системы, контролируемой партией, и растущим числом высокопоставленных технологических титанов, теряющих политическую поддержку. Китаю еще предстоит выяснить, как отказаться от своей стратегии "нулевой терпимости" по Covid-19, которая усугубила экономический спад в стране.



К этим недостаткам добавляется ряд долгосрочных структурных тенденций: быстрое старение населения, сокращение рабочей силы, низкий рост производительности и высокий уровень долга, распределяемого между государственными и частными финансовыми учреждениями. В то время как КПК когда-то ожидала, что среднегодовой рост останется на уровне около 6% до конца 2020-х годов, а затем замедлится примерно до 4% к 2030-м годам, некоторые аналитики теперь опасаются, что в отсутствие радикальной коррекции курса экономика вскоре начнет стагнировать, достигнув максимум около 3% в 2020-х годах, а затем упав до примерно 2% в 2030-х годах. В результате Китай может войти в 2030-е годы все еще застряв в так называемой "ловушке среднего дохода", с экономикой, меньшей или лишь незначительно большей, чем у Соединенных Штатов. Для руководства Китая такой результат будет иметь серьезные последствия. Если рост занятости и доходов замедлится, бюджет Китая окажется под давлением, что заставит КПК выбирать между обеспечением здравоохранения, ухода за пожилыми людьми и пенсионными правами, с одной стороны, и преследованием целей национальной безопасности, промышленной политики и инициативы "Один пояс - один путь" с другой. Между тем, гравитационное влияние Китая на остальную мировую экономику будет поставлено под сомнение. Споры о том, был ли мир уже свидетелем "пика Китая", только начинаются, и когда дело доходит до долгосрочного роста Китая, решение еще не принято.



Таким образом, критический вопрос для Китая в 2020-х годах заключается в том, сможет ли Си скорректировать курс, чтобы оправиться от значительного замедления экономического роста. Это, однако, повлекло бы за собой значительную потерю лица для него. Скорее всего, он попытается выпутаться, внеся как можно меньше идеологических и риторических поправок и создав новую команду экономических политиков, надеясь, что они смогут найти способ волшебным образом восстановить рост.



Марксистский национализм Си - это идеологический план будущего; это правда о Китае, которая прячется у всех на виду. При Си КПК будет оценивать меняющиеся международные обстоятельства через призму диалектического анализа - и не обязательно таким образом, чтобы это было понятно посторонним. Например, Си расценит новые западные институты, предназначенные для противодействия Китаю, такие как Quad (четырехсторонний диалог по вопросам безопасности, соглашение о стратегическом сотрудничестве между Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами) и AUKUS (соглашение об обороне, связывающее Австралию , Великобритания и США), как стратегически враждебные, так и идеологически предсказуемые, при этом ищущие новых форм политической, идеологической и военной "борьбы" для того, чтобы отбросить страну в прошлое. С его марксистско-ленинской точки зрения окончательная победа Китая гарантирована, потому что глубинные силы исторического детерминизма на стороне КПК, а Запад находится в структурном упадке.



Эта точка зрения повлияет на вероятность конфликта в Азии. С 2002 года кодовым языком КПК для ее убеждения в маловероятности войны стала официальная фраза "Китай продолжает наслаждаться периодом стратегических возможностей". Это заявление призвано показать, что Китай столкнется с низким риском конфликта в обозримом будущем и, следовательно, может искать экономические и внешнеполитические преимущества, в то время как Соединенные Штаты увязли в другом месте, особенно на Ближнем Востоке. Но после того, как Вашингтон официально назвал Китай "стратегическим конкурентом" в 2017 году, продолжающейся американо-китайской торговой войны, взаимных (хотя и избирательных) форм экономического разъединения и ужесточения союзов США с Австралией, Японией, Южной Кореей, и НАТО, КПК, скорее всего, изменит свое официальное аналитическое заключение о стратегической обстановке.



Опасность заключается в том, что диалектические методологии и бинарные выводы, которые они порождают, могут привести к совершенно неправильным умозаключениям применительно к реальному миру международной безопасности. В 1950‑х Мао считал диалектически неизбежным нападение Соединенных Штатов на Китай, чтобы подавить китайскую революцию от имени сил капитализма и империализма. Несмотря на войну в Корее и два кризиса в Тайваньском проливе за это десятилетие, такого нападения не произошло. Если бы Мао не придерживался такой идеологической точки зрения, потепление отношений Китая с Соединенными Штатами могло бы, возможно, начаться на десять лет раньше, чем это произошло, особенно с учетом разворачивающейся реальности китайско-советского раскола, начавшегося после 1959 года. Точно так же Си теперь видит угрозы на каждом фронте и приступил к секьюритизации практически всех аспектов государственной политики и частной жизни Китая. И как только такое восприятие угрозы станет формальным аналитическим выводом и будет переведено в бюрократию КПК, китайская система может начать функционировать так, как если бы вооруженный конфликт был неизбежен.



Идеологические заявления Си формируют то, как КПК и ее почти 100 миллионов членов понимают свою страну и ее роль в мире. К таким текстам относятся серьезно; остальной мир тоже должен так поступить. По крайней мере, приверженность Си марксистско-ленинской ортодоксии должна положить конец любым мечтам о том, что Китай при Си может мирно либерализовать свою политику и экономику. И должно быть ясно, что подход Китая к внешней политике определяется не только постоянным расчетом стратегических рисков и возможностей, но и лежащей в основе верой в то, что силы исторических перемен неумолимо двигают страну вперед.



Следовательно, это должно заставить Вашингтон и его партнеров тщательно оценить свои существующие стратегии в отношении Китая. Соединенным Штатам следует осознать, что Китай представляет собой наиболее политически и идеологически дисциплинированного соперника, с которым они когда-либо сталкивались за столетие своего геополитического господства. Американские стратеги должны избегать "зеркального отражения" и не должны предполагать, что Пекин будет действовать таким образом, который Вашингтон сочтет рациональным или служащим личным интересам Китая.



Запад выиграл идеологическое состязание в XX веке. Но Китай - это не Советский Союз, не в последнюю очередь потому, что у Китая сейчас вторая по величине экономика в мире. И хотя Си может и не Сталин, он точно не Михаил Горбачев. Приверженность Си марксистско-ленинской ортодоксии помогла ему укрепить свою личную власть. Но эта же идеологическая позиция также создала дилеммы, которые КПК будет трудно решить, особенно в связи с тем, что замедление экономического роста ставит под сомнение давний социальный контракт партии с народом.



Что бы ни происходило, Си не откажется от своей идеологии. Он истинно верит в нее. И это представляет собой еще одно испытание для Соединенных Штатов и их союзников. Чтобы победить в разворачивающейся идеологической войне, которая теперь простирается перед ними, потребуется радикальное переосмысление принципов, отличающих либерально-демократические политические системы. Западные лидеры должны защищать эти идеалы словом и делом. Они тоже должны истинно поверить в свои убеждения. Источник - foreignaffairs.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666004340





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