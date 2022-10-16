Верным курсом: большинство стран ЕАЭС согласились оплачивать газ в рублях

14:05 17.10.2022 Верным курсом: большинство стран ЕАЭС согласились оплачивать газ в рублях

Механизмы таких расчетов будут расширяться



Софья Смирнова



Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. О согласовании сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. На данный момент оплачивать газ таким образом согласны Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. В Казахстане решение пока обдумывают. К каким последствиям для российской экономики приведет это решение и будут ли оплачивать рублями и другие товары - в материале "Известий".



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Возможности расчетов в национальных валютах согласовали еще в конце лета на саммите стран ЕАЭС в Чолпон-Ате (Киргизия). Решение было принято, чтобы снизить зависимость от доллара и создать независимую платежную структуру. Переход на оплату газа в рублях в рамках ЕАЭС выглядит логичным шагом, который уже давно назрел, а с учетом повышения геополитических и экономических рисков эта мера, по сути, является безальтернативной, утверждает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.



- К тому же эта инициатива логично вписывается в планы по созданию к 2025 году единого рынка газа, нефти и энергоресурсов в рамках ЕАЭС и единого финансового рынка - также к 2025 году. Более того, дедолларизация, в особенности повышение расчетов внутри Союза в рублях, - устойчивый тренд последних лет: с 2015 года этот показатель вырос с 68% до 74% в 2020 году.



С точки зрения эксперта для российской экономики подобный переход означает создание дополнительных механизмов хеджирования финансовых и валютных рисков в условиях беспрецедентного усиления санкционного давления и попытки сгладить макроэкономические сбои, которые неизбежно будут возникать и в дальнейшем.



- Судя по всему, в обозримом будущем стоит ожидать переход в рублевые расчеты и по другой продукции, важной для ЕАЭС и конкретно России: нефть, металлы, - продолжает он. - Об этом, в частности, заявляла Евразийская экономическая комиссия в августе 2022 года. Более масштабная и долгосрочная задача - создание единой "евразийской" платежной системы в дополнение к единому биржевому пространству, которое также планируется к полноценной реализации в 2025 году.



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Кроме того, поясняет Королев, в условиях обострения геополитической напряженности важно продвигать взаиморасчеты в национальных валютах и с ведущими зарубежными партнерами, с которыми либо уже имеются торгово-экономические соглашения (непреференциальные или ЗСТ), либо ведутся переговоры - КНР, Вьетнамом, Ираном, Индией, Индонезией.



Экономика решит



Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Прием платежей за газ в рублях - это опытный полигон. Отслеживают, как справляются банки и валютный контроль, нет ли перебоев. Когда система будет окончательно отлажена, далее эту практику логично применить и к другим сферам торговли, - разъясняет она.



По оценке эксперта, наиболее реально внедрить расчеты в рублях на основные группы товаров.



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- Прежде всего, помимо газа, это нефть, уголь, удобрения, возможно, продовольствие (зерновые). Скорее всего, на расчеты в рублях согласятся поначалу дружественные России страны. А затем - и остальные, которым эти ресурсы и продовольствие будут жизненно необходимы. Несмотря на громкие заявления политиков, злить собственных граждан, взвинтив цены на основные товары, или провоцировать дефицит невыгодно никому. Экономика в конечном счете расставит все на свои места, - подытоживает Юлия Макаренко.



Рабочая схема



Есть глобальная задача, поставленная президентом РФ: перевести торговлю ресурсами на рубли. Процесс начат с расчетов по газу, поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



- Сама механика таких расчетов за газ в рублях хорошо проработана. Учитывая, что на нее перешли европейские партнеры "Газпрома", проблем с ее реализацией не возникнет. В целом такой подход укрепляет взаимозависимости стран ЕАЭС и снижает их зависимость от США и ЕС. Это можно считать положительным итогом. Схема расчетов подходит для всех стран. Так что постепенно, после того как на эту схему перейдут страны ЕАЭС, на нее могут перейти государства ШОС. Политические вопросы тут не обсуждаются, скорее дело в сроках окончания старых договоров, где фигурировали валюты, отличные от рубля, - отмечает эксперт.



По мнению аналитика, следующим товаром, торговлю которым могут перевести за рубли, может стать пшеница.



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- В марте этого года Российский союз экспортеров зерна обратился к Банку России с предложением разработать механизм расчетов с иностранными покупателями российского зерна в рублях. Крупнейшие покупатели российского зерна - Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия - не присоединялись к санкциям и ради собственной продовольственной безопасности могут быть согласны на переход расчетов за рубли. Минусом перевода расчетов за экспортируемые ресурсы на рубли может стать укрепление рубля, которое сам экспорт будет делать менее выгодным. Зато откроются широкие возможности для импорта.



По праву сильного



Речь идет пока о четырех странах ЕАЭС из пяти: России, Белоруссии, Армении и Кыргызстане, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.



- Пятая страна, Казахстан, может перейти на оплату энергоносителей в рублях в будущем. Для российской экономики это значит не так много - на рубль в расчетах стран ЕАЭС и так приходилось более 70%. При этом на страны ЕАЭС в 2021 году приходилось менее 10% внешнеторгового оборота России. Сейчас для России и Белоруссии актуальность перехода в расчетах на национальные валюты возросла из-за западных санкций, существенно затрудняющих внешние расчеты в долларах и евро, - говорит она.



По мнению эксперта, здесь прежде всего важна стабильность и ликвидность валюты.



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- Поскольку экономики и валюты Белоруссии, Армении и Кыргызстана значительно слабее, чем российская, в расчетах с ними логичен переход на рубль. Также недавно президенты России и Турции, где лира высоковолатильна, договорились о частичной оплате импортируемого Турцией газа в рублях. В расчетах России со странами дальнего зарубежья скорее можно ожидать перехода в основном на юань, возможны и более экзотические варианты типа дирхама ОАЭ или гонконгского доллара, - заключает она.



Способ уйти от санкций



Сокращение доли доллара и евро во взаимных расчетах стран ЕАЭС - одна из коренных стратегических задач объединения, обозначенная еще в период работы организации в формате ЕАЭС, полагает доцент Базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда.



- Поэтому не нужно думать, что это план, который появился лишь после февраля этого года. Так, к примеру, за период с 2012 по 2018 год, по данным Евразийского банка развития, удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе увеличился с 56% до 75%. Доля доллара за тот же период снизилась с 35% до 19%. Следовательно, этот процесс развивался независимо от санкций. Другое дело, что нынешняя международная обстановка стала катализатором и поставила вопрос не просто о минимизации доли доллара и евро в торговых операциях евразийской пятерки, а почти полного отказа от них. Для российской экономики это означает бесперебойность операций и безопасность собственных средств на счетах, для наших союзников - возможность избежать вторичных санкций при взаимодействии с Россией, - рассказал он.



Как отмечает спикер, в условиях санкционного давления возникает острая потребность в формировании собственной замкнутой финансовой зоны, включающей несколько стран.



- Здесь мы упираемся в объективные ограничения ЕАЭС. Для реализации подобной задачи недостаточно сил лишь одного ЕАЭС. Требуется подключение ресурсов ШОС и БРИКС, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Некоторые из стран, входящих в эти организации, уже выражали готовность частично перейти на оплату в рублях, и, вероятно, этот процесс будет развиваться дальше, - резюмирует Сергей Рекеда. Источник - Известия

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