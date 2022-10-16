Дэниел Дэвис: Зима в украинском конфликте играет в пользу России

14:10 17.10.2022

19FortyFive

США



Зима в украинском конфликте играет в пользу России

19FortyFive: зимы сыграет на руку России в конфликте с Украиной



Наступающая зима нанесет сокрушительный удар по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, пишет 19FortyFive. Это сильно ослабит потенциал ВСУ. Россия же накапливает резервы для решительного наступления.



Зимние боевые действия на Украине несут только неприятности. Пока ВСУ надеются, что их наступление достигнет Херсона к этой зиме, Россия продолжает подготовку к массированной контратаке, которая может начаться уже в следующем месяце. Результаты этой битвы, скорее всего, будут кровавыми и разрушительными, но вряд ли так или иначе разрешат этот конфликт.



Чтобы понять, что может произойти в ноябре и декабре, полезно рассмотреть ход событий между началом конфликта и сегодняшним днем. Когда Россия начала военную спецоперацию 24 февраля, к седьмому дню она захватила огромные участки территории, включая областной центр Херсон. Но как только первоначальный шок в ВСУ прошел, украинские войска окрепли и начали ожесточенные контратаки, особенно к северу от Киева.



К началу апреля русские были вынуждены уйти из Киева и Харькова, перебазировавшись на восток, на Донбасс. Затем Россия начала новое мощное наступление и к 1 июля захватила Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. Но после этого наступление русских стало выдыхаться.



Украина воспользовалась замедлением путинского наступательного порыва и в конце августа начала двойное наступление в Херсонской и Харьковской областях. Херсонская атака закончилась чудовищным провалом, но контрнаступление в Харьковской области превзошла все ожидания Зеленского. Однако, отвоевав многие территории, вооруженные силы Украины теперь сами выдыхаются по многим по тем же причинам, что и весеннее наступление России (значительные потери в живой силе и бронетехнике и растянутая логистика).



Сейчас Россия явно готовит следующий раунд наступления. Пока войска Зеленского захватили немало территории в Харьковской области, Путин в ответ занял значительную часть восточной и южной Украины и объявил о мобилизации дополнительных сотен тысяч военнослужащих. На сегодняшний день Украина продолжает пытаться продолжать наступательные действия против российских войск как на севере, так и на юге, стремясь захватить как можно большую территорию до прибытия значительных российских подкреплений. Но эти усилия ВСУ стали слабее. Ситуация для украинцев осложняется.



В ответ на украинскую атаку на Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, Путин запустил сотни ракет и боевых беспилотников по десяткам украинских городов, нанеся мощный удар по энергетической и транспортной инфраструктуре страны. Потеря энергии не просто сделает жизнь украинских мирных жителей невыносимой, но и помешает Зеленскому передвигать войска по полю боя и обеспечивать их топливом и другими энергоресурсами, необходимыми для продолжения военных действий. Тем временем Россия, похоже, целеустремленно готовится к крупному наступлению уже в ноябре.



На протяжении всего украинского контрнаступления с августа российская стратегия, по-видимому, представляет собой тактику "гнуться, но не ломаться". В соответствии с ней русские в боевых порядках отступали из многих незначительных населенных пунктов, полностью сохраняя свою боеспособность и нанося тяжелый урон нападающим ВСУ. Цель российской армии, по-видимому, состоит в том, чтобы выиграть время для перегруппировки и довооружения своих подразделений и прибытия крупных подкреплений, которые прибудут на передовую в результате приказа Путина о частичной мобилизации. Однако, по имеющимся данным, уже с сентября российские силы незаметно накапливают огромное количество топлива и других припасов, необходимых для начала и продолжения крупного наступления, которое, вероятно, станет самым большим с начала спецоперации.



Частичная мобилизация в России имела серьезные сбои и привела к нежелательным инцидентам в некоторых частях России. Но далеко не во всех и далеко не везде. В российском обществе силен патриотизм, откликающийся на призыв власти, и после предпринятых ею усилий по исправлению некоторых недостатков и перегибов русская армия по факту растет. Никто не может предсказать окончательный исход грядущего российского наступления, но складывающиеся тенденции явно идут не в пользу Украины.



ВСУ потеряли большую часть первоначального импульса своего контрнаступления и понесли огромные потери как раз тогда, когда Россия начала атаковать критически важную инфраструктуру по всей Украине на уровне, невиданном с начала конфликта, одновременно готовясь ввести в строй потенциально еще сто тысяч или даже больше войск к следующей фазе спецоперации (с дополнительными волнами мобилизации, которые пройдут, вероятно зимой). В ноябре и в декабре температура воздуха на Украине начнет опускаться до минус 30 градусов, а зима по прогнозам до января обещает быть очень снежной.



В то время как энергетическая и промышленная инфраструктура Украины продолжает страдать от боевых действий, энергетические резервы России практически безграничны. К этой зиме Россия будет производить непрерывный поток военной техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада, которые вполне могут прийти или не прийти вовремя или в необходимом количестве.



Однако ясно, что сражения не ведутся на бумаге, и, если что-то к настоящему моменту и прояснилось, так это то, что украинские войска оказались гораздо более боеспособными и стойкими, чем кто-либо мог предсказать до февраля. Суровая реальность, однако, такова, что российские военные и правительство также извлекают уроки и адаптируются к жестоким полномасштабным боевым действиям. Поэтому никто не может с какой-либо точностью предсказать, как будет развиваться следующая фаза украинского конфликта.



Но совершенно очевидно одно: количество смертей и разрушений значительно возрастет, что сделает жизнь украинского населения еще более ужасающей.



Автор: Дэниел Дэвис (Daniel Davis) – редактор и автор американского издания "1945", старший научный сотрудник аналитического центра Defence Priorities. Подполковник армии США в отставке, имеет четыре командировки в зоны боевых действий.