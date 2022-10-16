Десять причин вражды Запада и России

14:14 17.10.2022 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ



ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ? ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ВРАЖДЫ ЗАПАДА И РОССИИ



Почему Россия упорно не может договориться с Западом, в том числе и по Украине? Я насчитал десять причин, о которых расскажу ниже. Суть состоит в том, что у нас разная психология, и ставя себя на место оппонента, и они, и мы совершаем одну и ту же ошибку, приписывая визави свои мотивы.



Поверьте, знаю, о чем пишу, занимаясь этой сложной материей в качестве журналиста-международника, долго прожившего за рубежом, свыше 40 лет. Многое обдумал за это время, на многих и на многое насмотрелся. Наблюдая сейчас за тем, до чего скатились отношения между Россией и Западом, я ясно вижу то, чего может не увидеть менее опытный наблюдатель. Сейчас хотел бы подробно рассмотреть всего один актуальный вопрос: почему нам так трудно договариваться, в результате чего мир вплотную приблизился чуть ли не к ядерной войне?



Главная причина



Многие догадываются, что для этого должна быть какая-то глубинная, базисная причина, не зависящая от текущей политической суеты. И она, безусловно, есть: это психология, выросшая из различных культурных традиций. Это первая и главная причина разлада. Она очень мешает нахождению компромисса. Так, Россия считает, что у всех стран есть свои интересы, и они имеют на них право. Поэтому задача дипломатии заключается в том, чтобы благодаря взаимным уступкам выработать баланс интересов, позволяющий всем сохранить лицо, положить договоренность на бумагу, заключить и ратифицировать соглашение, которое затем честно и скрупулезно соблюдать.



Даже по тем параметрам, по которым интересы страны в нужной степени обеспечить не удалось из-за комплексного характера сделки. Все эти Хельсинкские акты, Минские соглашения и т. д. Москва свято соблюдала до самого конца. В нашем МИД и сейчас была бы великая радость, если бы удалось с Западом достичь компромисса по Украине, хоть как-то, пусть и в самой минимальной степени учитывающего интересы России. Отсюда все эти искренние попытки договориться "по-хорошему" с Киевом и его спонсорами в Белоруссии и Турции.



Убежденные расисты



Однако Запад на ту же самую ситуацию смотрит совершенно иначе. Его представители абсолютно искренне считают, и это во-вторых, что единственные законные интересы в мире – это их собственные, другие, особенно "неправильная" Россия, их иметь не могут. Они считают скандальным и возмутительным отказ Москвы после грузинской войны и тем более Крыма закрывать глаза на то, что Запад методично "откусывает" и "переваривает" бывшие советские территории, загоняя Россию в угол и открыто готовя в ней цветную революцию. Они убеждены (послушайте Шольца, Борреля, Столтенберга и Ко), что компромисс с Москвой по Украине будет не только страшной "потерей лица", но "поражением" ЕС, НАТО, признанием перед всем миром "слабости" Запада.



А раз так, то Путин на ЛДНР и Херсоне с Запорожьем, конечно, не остановится и пойдет затем на Варшаву, Берлин, захватит Прибалтику и Финляндию. Почему они так считают? Потому что сами на месте Путина так бы и поступили. В МИ-6, конечно, посмеиваются над этими культурными различиями, но в интересах Запада, прежде всего его англосаксонской части, стимулируют эти страхи. А среднетупые европейские политики, которых большинство, в этот бред искренне верят. В то время как Москва была бы счастлива заключить сейчас такую сделку с Украиной и созреет в будущем к чему-то большему только благодаря неуступчивости Запада и наглости Киева.



Кроме того, любые соглашения, которые Россия считает священными, для западных стран – предмет интерпретации и улица с односторонним движением. От России они будут ожидать и дождутся выполнения обязательств, сами же свои выполнять не будут. Когда западный человек имеет дело не с "джентльменом", это – нормально и даже "морально".



В-третьих, Запад ощущает свое культурное превосходство над Россией, считая русских в лучшем случае отбившимися от рук непутевыми "учениками", в худшем – безнадежными унтерменшами, внешне стараясь этого не показывать. Теперь, впрочем, это уже в прошлом. Все изменилось в связи с Украиной, ниже объясним – почему. Повторим: западники могут все. Все остальные – только с их разрешения.



Поэтому Запад запросто мог оторвать от Сербии и передать албанским головорезам исторически сербское Косово, и это, дескать, не создало никакого прецедента для России в случае с Крымом. Нам можно, вам – нет. Только так. Понятно, что русские категорически не принимают эту расистскую логику и так не считают: если можно вам, то можно и нам, ваш прецедент – это и наш прецедент. Западники от этого просто звереют, налегая на "двойные стандарты".



Непонимание по Украине



Разница в психологии, в-четвертых, проявляется применительно к украинской теме вот еще в чем. Россия всячески избегала по-настоящему воевать на Украине, все время надеясь договориться с Киевом, и робко приступила только сейчас – после почти восьми месяцев с начала СВО – к уничтожению энергетической и логистической инфраструктуры воюющей с нами дерзко и решительно при поддержке всего Запада страны.



Москва решилась на "первую волну" частичной мобилизации, когда соотношение сил на поле боя приблизилось к 8 против 1 в пользу Украины и запахло очень большими неприятностями. Американцы, к примеру, методично стирали бы в порошок Украину, будь они на нашем месте, начиная с первого дня конфликта, с безличной холодной жестокостью, как они это делали во Вьетнаме и тысяче других случаях.



Мы же считаем украинцев теми же русскими, и в первую неделю войны, неся из-за этого большие потери, щадили даже их военных. И потом долгое время воевали "со связанными руками" – того нельзя, этого нельзя. И на окружающий мир Москва хотела произвести заодно благоприятное впечатление – были, дескать, вынуждены вмешаться после того как Запад 15 лет игнорировал наши предупреждения. Но, смотрите, войны как бы нет – вы мало найдете на Украине ее следов, если бы украинцы сами не взрывали свои мосты и жестоко не обстреливали некогда свои же города. Мы же бьем только по военным целям, всячески щадим гражданское население, обеспечиваем его гуманитаркой. И постоянно стремимся к миру – это Киев и его патроны отказываются.



Как это воспринимали и воспринимают на Западе? Как безнадежную слабость ненавистной России. Они "сломались", у них кончились ракеты, они не хотят воевать, они бегут, у них в стране растет ропот. Это – прекрасно. Значит, надо подкинуть украинцам побольше оружия, прислать наемников со всего мира, обеспечить со своих спутников развединформацией в режиме онлайн и нанести военное поражение русским на Украине, дестабилизировать Россию, чтобы затем покончить и с ней.



Почему хотят покончить с Россией и за что?



Зачем, почему покончить? Потому что, и это в-пятых, несмотря на большое желание Москвы жить со всеми в мире и дружбе, Запад со времен Ивана Грозного воспринимает Россию как нависающую над собой экзистенциальную угрозу, которой должно быть меньше, а, желательно, и вообще не должно быть. Нет России – нет проблемы. Россия к Европе, несмотря на польские, шведские и панъевропейские вторжения при Наполеоне и Гитлере, относится спокойно.



Русские не собираются Запад захватывать и, судя по себе, и западников наделяют таким же миролюбием, что является серьезной ошибкой. Нас они им совершенно не наделяют и уже подобрались от границ Гессена к Ленинградской области, несмотря на многочисленные обещания Москве не расширять НАТО за пределы ФРГ. Нам срочно надо умнеть – с хищниками имеем дело, опасными и коварными.



И этот процесс, кстати, уже пошел. Поэтому, и это в-шестых, объективно говоря, нам становится с ними все сложнее договариваться. Былого доверия нет, что сильно дестабилизирует ситуацию. Ее дестабилизирует также то, и это в-седьмых, что западники, считающие себя нашими учителями, просто бесятся, когда мы их не слушаемся, не верим их демагогии. Что они, дескать, разворачивают американскую ПРО в Европе для защиты от северокорейских ракет или что НАТО и демократия – это одно и то же и поэтому нельзя протестовать против расширения альянса, не являясь при этом врагом демократии.



А русских все сильнее раздражают поучения западников, с которыми они постоянно к нам лезут по любому поводу. А тех откровенно возмущает, что мы считаем себя европейцами, не каясь за "сексизм", "расизм" и являемся поголовно – по западным критериям – "крайне правыми", причем совершенно этого не замечая. И, конечно, что в целом сохраняем примат духовного над материальным. Полное непонимание последнего правящими кругами Запада и привело, кстати, к появлению антирусских санкций, которые бьют по самим западникам намного больнее, чем по русским, относящимся к ним с презрением.



Что мешает взаимопониманию?



Русским (мы все-таки миролюбивый народ, открытый для мира и всегда готовый помочь) все еще трудно примириться с одной, уже не раз доказанной истиной: иметь возможность "поладить" с Западом – значит быть сильными и от него не зависеть. И что, это в-восьмых, есть всего один-единственный способ заставить Запад себя временно полюбить – начать проливать свою кровь в борьбе с общим врагом. Как это было, например, в годы Второй мировой войны и быстро кончилось сразу после ее завершения, даже чуть раньше.



После наполеоновских войн и взятия русскими Парижа, кстати, было то же самое. Западники готовы также какое-то время делать вид, что на равных общаются с Россией, соблазняя наши верхи всякими там "разрядками" и "конвергенциями". Но только тогда, когда чувствуют свою слабость, и пока ее чувствуют. А вдруг получится "задушить в объятиях"? Но поскольку Россия, десятилетиями уничтожавшая себя, чтобы хоть как-то встроиться в Запад, пока что не является супермощной страной, а воевать с Китаем во имя интересов Запада не собирается, наоборот, все сильнее намерена дружить с ним, мы можем рассчитывать только на злобу и ненависть. И это станет еще одним препятствием к тому, чтобы договариваться.



В-девятых, и это очень важно, Россия сильно "обидела" Запад. Тем, что, устав ждать удовлетворения своих законных озабоченностей, прибегла на Украине к оружию, начала СВО, то есть какую-никакую войну. Это был "удар в сердце", поскольку Запад привык добиваться своих целей в вечной борьбе с Россией – гибридными, подковерными методами, деятельностью спецслужб, закачав огромные деньги в выращенное им у нас псевдогражданское общество, в культивирование нацизма на Украине и превращение ее в террористический УГИЛ.



А тут война. А европейцы, особенно западные, стали пацифистами, не хотят и боятся воевать. Мало выделить побольше средств на армию, что сейчас происходит, – на воспитание у мальчиков и мужчин героического, воинского духа потребуется несколько поколений. А всякие там трансгендеры, бинарные и небинарные личности или заурядные трусы и шкурники нормальной сексуальной ориентации родину защищать не будут и тем более воевать за какую-то Украину. Действия Москвы поставили Запад, его общество перед необходимостью очень болезненной перестройки, и еще неизвестно, как они с этим справятся. В отношении западного ВПК таких сомнений нет – там уже деньги гребут лопатами. А вот произведут ли что-либо стоящее в нужных количествах – посмотрим.



Ну и, наконец, в-десятых (надо же когда-то поставить точку). Помимо отвратительного западного расизма, который в отношении русских теперь на Западе разрешено демонстрировать открыто, в дело вступает еще один фактор, способный крайне осложнить возможность заключения сделок с Россией, если не прямо сейчас, то в обозримом будущем. Это стремительно растущая взаимная антипатия. Западники, повторим, считают нас безнадежно отставшими от "прогрессивного" мира людьми, дремучими консерваторами, мало того – принципиальными противниками "современных ценностей", мы же их – презренными извращенцами.



Еще немного, и их мир станет для нас харам, как для русских 1812 года, поднявшихся, включая крепостных, на защиту своей страны, куда, как им казалось, вторгся антихрист со своим воинством, хотя то были еще цветочки. Чтобы было лучше понятно, что имею в виду, "полюбуйтесь" на фотографию премьера Люксембурга со своей бородатой "супругой" с волосатой грудью в роскошном вечернем платье.



Полное отторжение – а тут русские ничего с собой не могут поделать – делает нас в глазах западных адептов "современных ценностей" на основе взаимности экзистенциальными, смертельными врагами. О чем можно договариваться с таким миром, чему мы можем сегодня у него научиться? К нему можно лишь повернуться спиной, устроив так, чтобы в нее не всадили нож.



Что с того?



Вот этим, кстати, Россия сейчас на Украине и занимается: не будет нам нормальной и спокойной жизни, пока эта раковая опухоль не иссечена. Потому что эта земля и ее народ – это та же Россия, Южная Русь, которую нужно вначале освободить, а затем "расколдовать", вырвав из лап Запада. Только если это получится, западникам придется делать вид, что они нас уважают и признают наши законные интересы. Источник - Царьград

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