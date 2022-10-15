Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства нового административного центра Ахалского велаята

14:23 17.10.2022 Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша ознакомился с ходом строительства нового административного центра Ахалского велаята

Опубликовано 15.10.2022



Сегодня Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Почетный старейшина Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, во время которой ознакомился с ходом работ на объектах строительства в новом административном центре региона. Герой-Аркадаг проверил, как идет подготовка к осенней массовой посадке деревьев, ознакомился с проектами сооружений, запланированных к возведению, провел рабочее совещание с участием профильных руководителей.



На территории новостройки Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша встретили председатель Госкомитета по строительству нового центра Ахалского велаята Д.Оразов и хяким нового города Ш.Дурдылыев, которые представили развернутую информацию о ведущихся здесь масштабных строи­тельных работах.



Учитывая, что приближается осенний сезон массовых посадок саженцев, Герой-Аркадаг акцентировал внимание на необходимости всесторонней подготовки к этому значимому мероприятию. Это ­обусловит создание благоприятной экологической среды на территории нового города. Для эффективного решения данного вопроса центр города должен утопать в зеленых насаждениях, сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.



Ознакомившись с эскизами ограждений, Герой-Аркадаг подчеркнул, что они должны отличаться друг от друга, а главное, быть красивыми и долговечными. Все используе­мые в строительстве средства должны отвечать требованиям современности и национальному духу нашего народа.



Затем Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, в котором приняли участие председатель Государственного комитета по строительству нового административного центра Ахалского велаята Д.Оразов и хяким нового современного города Ш.Дурдылыев.



В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением высокого качества строящихся объектов и их своевременной сдачей в эксплуатацию. Прозвучал подробный отчет о работе частных строительных компаний, которые используют передовой опыт и новаторские методы.



Председатель Госкомитета по строи­тельству нового города Д.Оразов доложил, что ожидается приезд представителей Книги рекордов Гиннесса, которые проведут семинар по вопросам сельского хозяйства для 500 специалистов.



Аркадаг с удовлетворением отметил, что в последние годы Туркменистан превратился и сегодня признан центром проведения мероприятий международного значения – конференций и форумов. И то, что представители Книги рекордов Гиннесса намерены организовать здесь семинар, свидетельствует о том, что отношения нашей страны с заинтересованными государствами мира и авторитетными международными организациями выходят на качественно новый уровень. Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша подчеркнул целесообразность участия в этом семинаре ведущих специалистов отрасли, ученых-аграриев и студентов профильных вузов.



Герой-Аркадаг отметил, что в Книгу рекордов Гиннесса внесен ряд современных объектов Туркменистана и масштабные мероприятия. Это подтверждает то, что ведущаяся в стране работа, созданные туркменским народом ценности и особенности национальной архитектуры являются образцом для всего мира.



В продолжение разговора Аркадаг подчеркнул, что в данную Книгу внесен легендарный скакун Акхан, сумевший, встав на дыбы, обновить мировой рекорд. Поэтому в нашей стране к этому скакуну относятся с огромным почтением, а в новом городе в его честь намечено возвести прекрасный монумент.



Председатель Госкомитета по строительству нового административного центра Ахалского велаята Д.Оразов сообщил, что все ведущиеся здесь работы находятся под контролем и поблагодарил Героя-Аркадага и Аркадаглы Сердара за помощь и постоянную поддержку со стороны государства. Д.Оразов заверил, что будут приложены все усилия для успешного выполнения поставленных целей.



Завершая рабочее совещание, Аркадаг сделал акцент на важности решения обозначенных задач, обес­печении высокого качества работ на объектах, запланированных к сдаче в эксплуатацию. В первую очередь для этого необходима слаженная деятельность соответствующих структур.



Затем Аркадагу были представлены проекты строящихся и планируемых к возведению на территории центра объектов, а также чертежи их месторасположения. Как отмечалось, в соответствии с поручением главы государства, при строительстве гармонично сочетаются особенности национального зодчества и передовой мировой опыт.



Герой-Аркадаг заострил внимание на необходимости активного использования при возведении объектов инновационных технологий и цифровой системы. Как отмечалось, важно также придавать особое значение экологическому аспекту, в том числе строгому соблюдению соответствующих требований и благоустройству прилегающих к зданиям территорий.



Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша сказал, что проспекты нового города будут названы в честь великих личностей, оставивших немеркнущий след в национальной культуре, искусстве, литературе и истории. Это решение – дань благодарности им. Будет правильным увековечить имена Б.Кербабаева, К.Курбаннепесова, К.Эзизова, А.Гарлыева, С.Атаевой, М.Кулиевой, М.Гаррыева и других.



Этот вопрос следует обсудить с членами Халк Маслахаты и депутатами Медж­лиса Милли Генгеша, общественных организаций, политических партий, уделив особое внимание юридической стороне.



Кроме того, на рассмотрение Аркадага были представлены типы куполов мечети, запланированной к возведению на территории центра, образцы современных лифтов, устанавливаемых в многоэтажных домах, а также проекты и сопутствующие чертежи, связанные с монументом коню Акхану и благоустройством прилегающей к нему территории. Демонстрировались чертежи различных типов автобусных остановок, которые будут построены вдоль проспектов нового центра, открытых и закрытых авто­мобильных стоянок возле новой мечети, дана информация об особенностях оборудования медицинских учреждений.



Герой-Аркадаг подчеркнул важность обеспечения автобусных остановок системами кондиционирования, а также размещения здесь киосков, что позволит горожанам быть в курсе событий.



Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша заострил внимание на необходимости обустройства нового центра на базе концепции "умный" город, а также использования при строительстве объектов экологически чистых материалов и обеспечения высокого уровня экологии. Все это выступает сегодня главным требованием.



Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность тщательного изучения вопросов, связанных с установкой в строящихся на территории центра объектов лифтов от ведущих мировых производителей Японии и Республики Корея, с оснащением медицинских учреждений современным оборудованием. Рассматривая виды куполов мечети, Аркадаг подчеркнул необходимость их соответствия особенностям национального зодчества и благородным принципам нашего народа.



Далее Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов направился вдоль проспекта Акхан. Аркадаг ознакомился с системой дорожного освещения и остановился на перекрестке, где расположен монумент легендарному коню. Наблюдая за возведением в центре кольцевой дороги постамента памятника, Герой-Аркадаг подчерк­нул, что все стройматериалы должны быть качественными и долговечными.



При строительстве данного объекта высотой 31 метр гармонично сочетаются особенности национальной архитектуры и передовой опыт. Высота статуи скакуна Акхан составляет 9 метров и будет обращена к центру нового города. Говоря о заложенном в этом глубоком смысле, Герой-Аркадаг отметил, что скакун с любовью будет смотреть на горожан.



Председатель Халк Маслахаты Миллии Генгеша отметил, что важным требованием является благо­устройство прилегающей к монументу территории, и на одной из его сторон желательно установить современный фонтан. Стоящий на дыбах конь составит единую композицию с фонтаном, символизируя высокие достижения нашего народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. При этом большое значение следует придавать вопросам освещения кольцевой дороги, в центре которой установлена статуя прекрасного коня, которая в вечернее время должна быть еще более привлекательной.



Герой-Аркадаг отметил, что материалы, используемые на строящихся здесь объектах, должны быть прочными и соответствовать климатическим условиям нашей страны. Как и в других конструкциях, это обеспечит долговечность дорожно-транспортных сооружений. Монумент станет ярким символом почитания туркменским народом коня Акхана, ставшего национальной гордостью.



Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что основной целью проводимых сегодня во всех уголках страны, в том числе в современном административном центре Ахалского велаята, работ является создание благоприятных условий для труда, жизни и отдыха нашего народа. Все это направлено на обеспечение счастливой жизни нашего народа и благополучие Отчизны в соответствии с политикой Президента Туркменистана, главный принцип которой – "Государство – для человека!".



Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша пожелал всем успехов в выполнении поставленных важных задач, связанных с завершением на качественном уровне строительства первой очереди нового современного административного центра Ахалского велаята, и отбыл с места события. Источник - tdh.gov.tm

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