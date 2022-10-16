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Британскую схему по приему украинских беженцев признали провальной
14:34 17.10.2022

Все меньше британцев готовы принимать гостей с Украины: дело не только в финансах

Разработанная правительством Великобритании схема "Дома для Украины" терпит неудачу как для беженцев, так и для принимающих их британских хозяев. Кризис, с которым столкнулось Соединенное Королевство, – одна из причин провала этой программы.

В рамках схемы размещения беженцев правительства Великобритании Homes for Ukraine на сегодняшний день визы получили более 180 тысяч украинцев, пишет в своей публикации в издании The Conversation лектор по операционному менеджменту из Ланкастерского университета Нонхланхла Дубе.

Но, продолжает автор статьи, после шести месяцев действия схемы стали очевидны проблемы, которые размещение украинских беженцев создало для основной общественной инфраструктуры, включая уход за детьми, здравоохранение и жилье.

Сообщается, что правительство Великобритании теперь просит хозяев, которые изначально согласились только принимать беженцев с Украины на шестимесячный срок, продлить свои обязательства и призывает больше людей рассмотреть возможность размещения. Но недавний опрос, проведенный Управлением национальной статистики (ONS), показал, что только 23% хозяев готовы продолжать принимать беженцев по истечении 12 месяцев, а 42% хозяев вообще не рассматривали бы возможность делать это снова.

В то время как рост стоимости жизни оказался в центре внимания средств массовой информации, опрос ONS показывает, что это не основная причина, которую называют те, кто хочет прекратить принимать украинских беженцев. Скорее, большинство хозяев говорят, что они намеревались предоставить только временное жилье (58%) и/или скучали по собственному дому (50%).

Даже для тех, кто ощутил на себе финансовые последствия, самые непреодолимые проблемы носят нефинансовый характер. Одна из британок призналась, что она финансово истощена и огорчена бременем заботы о двух семьях.

"Я исследовала долгосрочные гуманитарные кризисы, вызванные конфликтами, – пишет автор публикации в The Conversation. – Это исследование показывает, что решения о том, как поддержать беженцев, не должны основываться на мимолетных чувствах, а должны быть тщательно продуманы".

Одним из ключевых условий схемы является срок действия визы беженца не менее трех лет. Однако это не означает, что число беженцев существенно сократится по мере истечения срока действия виз. Кажется маловероятным, что конфликт на Украине скоро закончится, отмечает автор. Но даже если он закончится сегодня, британское правительство будет иметь дело со значительным дополнительным спросом на ключевую общественную инфраструктуру на долгие годы.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, послаедние должны вернуться в свою страну, как только она будет признана безопасной. Исследования показывают, что это случается редко. Возвращение - это вызов. Восстановление домов, экономики и общества требует времени.

Еще один опрос ONS показывает, что только 2% украинских беженцев в настоящее время намерены в конечном итоге покинуть Великобританию.

Также важно отметить, что в домах британских хозяев не так много дополнительных мест, особенно с учетом того, что большинство их украинских гостей – семьи. Ответственность за поиск альтернативных решений лежит на правительстве.

Во-первых, британскому правительству необходимо сделать прием гражданами у себя беженцев менее обременительным и понять его пределы, подчеркивает автор статьи. Ассоциация местного самоуправления призвала удвоить выплаты хозяевам. Это помогло бы, но и этого было бы недостаточно, ведь нагрузка не только финансовая.

Беженцы имеют многогранные потребности, которые включают регистрацию, доступ к здравоохранению и психиатрическим услугам, юридические услуги и образование. Им также нужны возможности трудоустройства, чтобы стать самостоятельными.

В обычных условиях лагерей беженцев существует логистика для эффективного и масштабного удовлетворения этих потребностей. Принимающие украинцев британцы, напротив, являются обычными гражданами, у которых нет ни времени, ни подготовки, чтобы удовлетворить весь спектр потребностей беженцев.

Когда беженцы обслуживаются децентрализованным образом, на котором основана схема "Дома для Украины", возникают серьезные логистические проблемы. Местные органы власти могут быть не в состоянии развивать и распространять знания среди своих сотрудников достаточно быстро или предоставлять услуги в одном месте. Хозяева и их гости теряют время, скитаясь между офисами и не получая никакой помощи.

Во-вторых, считает автор публикации, британскому правительству необходимо активно управлять размещением беженцев по всей стране. Второй опрос ONS показывает, что большинство украинцев оседают в Лондоне (31%), в частности, и в Англии (93%), в более широком смысле. В Англии процесс инициируют принимающие стороны, а затем для облегчения регистрации привлекаются советы. Однако решения о распределении должны основываться на возможностях национальной инфраструктуры.

В-третьих, эксперт полагает, что кризисы беженцев должны надлежащим образом регулироваться с учетом потребностей принимающих общин. В модели лагерей беженцев такие услуги, как снабжение чистой водой и образование, часто предоставляются принимающим сообществам, поскольку лагеря обладают большей вместимостью и эффективностью. Схема "Дома для Украины" работает наоборот: принимающее сообщество делится с беженцами и без того ограниченными ресурсами. Если потребности хозяев игнорируются, это может вызвать общественное несогласие.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666006440


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