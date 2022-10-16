Россия поддержит инициативу Казахстана по продвижению русского языка в СНГ

14:35 17.10.2022

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ высоко оценил предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СНГ организации по продвижению русского языка.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ. Об этом в ходе заседания Совета глав государств СНГ рассказал президент России Владимир Путин.



Он заявил, что Россия окажет максимальное содействие в создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ.



Путин напомнил, что в декабре 2020 года лидеры объединения приняли решение об объявлении 2023 года в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения.



"Символично, что к его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым - президентом Казахстана, о создании под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка. Мы, естественно, окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы", - сказал лидер России.



Также Владимир Путин сообщил, что культурной столицей СНГ станет Санкт-Петербург. Президент России пригласил коллег в следующем году провести там неформальную встречу.



"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал Путин в ходе выступления на саммите глав СНГ.



Напомним, в Астане проходит саммит глав СНГ. С утра президенты собрались в узком составе, после обеда планируется расширенный состав мероприятия.