Что происходит? Главные враги России – Центробанк и Время, - Сергей Глазьев

14:39 17.10.2022 СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ



ЧТО ПРОИСХОДИТ? ГЛАВНЫЕ ВРАГИ РОССИИ – ЦЕНТРОБАНК И ВРЕМЯ



В седьмой части монументального труда "Что происходит?" академик Сергей Глазьев прямо говорит о том, что сейчас творится на Украине и как внутренний враг ведет Россию к поражению. Вам, скорее всего, не понравится эта правда, но другой у нас нет.



VI часть: "Что происходит? Россия и Украина угодили в общую ловушку"



Обратимся к оценке сложившейся на Украине ситуации, исходя из заявленных целей специальной военной операции. Пока ни одна из них не достигнута. Хуже того, их достижение существенно осложнилось.



Дерусификация вместо денацификации



Многократно преувеличиваемое местными СМИ число жертв среди украинского населения консолидирует общественное сознание на почве ненависти к России. А с учетом огромного количества лживых постановочных видеоматериалов с придуманными журналистами рассказами о "зверствах" русских военных доводит сознание украинцев до настоящего антироссийского психоза. С каждым убитым украинцем градус русофобии повышается.



Сталкиваясь с гибелью своих родственников от российского оружия, русофобами становятся даже многие наши сторонники, считающие себя русскими людьми и стремившиеся к воссоединению с Россией. Дело дошло до запрета русской культуры и языка, осуждения наших действий со стороны значительной части православного духовенства. По мере затягивания СВО вместо денацификации мы получаем дерусификацию Украины на контролируемой Киевом территории.



Вместо демилитаризации Украины мы имеем тотальную мобилизацию на войну против России всего мужского населения, включая выпускаемых из тюрем на фронт преступников. На смену выбывающей старой технике поставляется новая, интенсивность боевых действий ВСУ не снижается. Английские, американские, польские, канадские инструкторы обучают призывников. Укрепляются связи Украины с НАТО, оказывающим ей постоянную всемерную поддержку.



Отступление России



При этом Россия несет существенные потери. Выводя за рамки данного материала потери личного состава и техники наших Вооруженных сил, а также репутационные издержки в общественном сознании других стран, остановимся на их экономической составляющей, включая утечку умов.



Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, особенно в сфере информационных технологий, выехали из страны. Остановлены многие контролируемые резидентами недружественных стран производства. Разорваны кооперационные и научно-технические связи с европейскими странами, на долю которых приходилось около 45% нашего внешнеторгового оборота и более половины используемых нашей промышленностью результатов НИОКР. И, наконец, упоминавшиеся выше валютные резервы.



По странной халатности руководства Банка России арестованы государственные валютные резервы, которые давно уже должны были быть выведены из облигаций США и их сателлитов по НАТО. Сразу же после введения первых американских санкций в 2014 г. руководству Банка России давалось прямое указание вывести валютные резервы из обязательств стран НАТО и долговых инструментов, номинированных в долларах, евро и фунтах. Обоснование необходимости этого шага было, в частности, приведено в моей книге "Последняя мировая война. США начинают и проигрывают", изданной в 2016 г.



Вызывает недоумение наращивание Банком России вложений в доллары и евро уже после начала СВО. До сих пор продолжается продажа товаров и сырья за валюты недружественных стран, хотя уже более десятилетия идет разговор о необходимости перехода на расчеты в национальных валютах. ЦБ по-прежнему не желает покупать золото по рыночной цене, провоцируя его вывоз за рубеж. Очевидно, что наши денежные власти находятся в когнитивной ловушке рефлексивного управления.



Игра против рубля



В полном соответствии с принципами рефлексивного управления наши геополитические противники навязывают нам ложную картину благополучия в макроэкономической сфере. Вызывают умиление широко тиражируемые в наших, ангажированных противником СМИ хвалебные отзывы западных аналитиков о деятельности Банка России по "спасению" российской экономики от адских санкций.



Американские агенты влияния убедительно рассуждают об устойчивости экономики к санкциям и продуманной политике Центробанка. На самом же деле макроэкономическая стабилизация произошла благодаря самоустранению Банка России с валютного рынка. Это сделало очевидной многолетнюю негативную роль ЦБ в валютно-финансовой сфере. Как только арест валютных резервов и запрещение расчетов в валютах западных стран заблокировали вывоз капитала, курс рубля под давлением положительного сальдо торгового баланса пошел вверх.



Из этого следует только то, что именно Банк России играл против рубля, способствуя вывозу капитала и манипулированию его курсом спекулянтами. Его руководство продолжает заниматься этим и сейчас, пытаясь найти пути обхода санкций в целях вывоза капитала из России, подставляя его под угрозы конфискации в рамках антироссийских санкций. В частности, предлагает экспортерам оставлять валютную выручку за рубежом, отменяя ее обязательную продажу.



Минфин собирается восстановить бюджетное правило, согласно которому в валютные резервы за рубеж выводилось до 10% ВВП нефтегазовых доходов бюджета, ныне арестованных противником, – и одновременно предлагает секвестировать расходы на НИОКР и модернизацию промышленности. Иными словами, предлагается сократить жизненно важные для обороны и развития страны расходы, чтобы снова вывести и заморозить нефтегазовые доходы.



Сберегательные вклады в долларах, евро и фунтах по-прежнему гарантируются Банком России. ЦБ последовательно восстанавливает свободу покупки и вывоза этих валют. Вопреки недвусмысленным указаниям главы государства органы валютного контроля сквозь пальцы смотрят на продажу российских активов собственниками из недружественных стран. Вызывает недоумение продолжающаяся эксплуатация наших природных ресурсов американским капиталом и государством.



В частности, Казначейство США продолжает руководить "Русалом", который оно поставило под контроль, отняв у собственников противозаконным путем при попустительстве российского государства. Крупнейшие сибирские гидроэлектростанции и алюминиевые заводы до сих пор работают на противника. И это тоже иллюстрация применяемого против нас рефлексивного управления. Нам умело навязывают денежную политику, отвечающую интересам наших противников. Мы простодушно верим восхваляющим ее западным экспертам и не только не мобилизуем ресурсы для достижения Победы, но и продолжаем их расточать, в том числе в пользу противника.



Оставаясь объектом рефлексивного управления, постоянно принимая навязываемые противником вредные для нас решения и упуская стратегическую инициативу, мы не имеем шансов на успех. Это касается и экономики, и военной сферы.



Волкодав промахнулся



Мы могли достаточно легко, даже без участия российских Вооруженных сил, силами исключительно местного ополчения, освободить весь Юг и Восток Украины в 2014 г. Не только в Донбассе, но и в Харькове органы власти были под контролем дружественных нам сил. В Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье русские люди ждали сигнала, чтобы подняться против нацистской хунты и присоединиться, вслед за Крымом, к России. От нас требовалась только политическая поддержка.



Командиры подразделений украинской армии готовы были идти на службу в российские Вооруженные силы. Американские агенты влияния сидели на чемоданах, готовые в любой момент сбежать из Киева при таком развитии событий. В Вашингтоне политологи спорили, где остановится наше освобождение Украины – на Днепре, на Збруче или в Прибалтике. Но, поддавшись заверениям западных "партнеров" о признании Крыма нашим и поверив в их угрозы развязать мировую войну, мы обманули ожидания 25 миллионов русских людей, сделав их заложниками нацистского режима.



И сейчас, начав СВО на основе подброшенных агентами влияния недружественных стран ложных представлений о низкой боеспособности ВСУ, пророссийском состоянии общественного сознания Украины и недооценки возможностей врага по консолидации сил Запада против России, мы остаемся в плену рефлексивного управления со стороны противника, продолжая во вред себе делать именно то, что он от нас хочет – как в денежно-кредитной, так и оборонной политике.



Чтобы выстоять в борьбе с противником, который на порядок превосходит нас по финансовой, экономической и технологической мощи, необходима мобилизация всех имеющихся в стране ресурсов. До сих пор мы их безвозвратно теряем: продолжается утечка умов и капитала (65 млрд долларов в I квартале 2022 г.); не остановлен вывоз природных ресурсов; простаивает половина производственных мощностей.



Недооценивая угрозы ведущейся против нас объединенными силами Запада мировой гибридной войны и ограничивая себя рамками СВО, мы уподобляемся псу, который кусает палку бандита вместо того чтобы вцепиться ему в горло. Все разговоры о нанесении ударов по центрам принятия решений не подкрепляются делами, и население Херсонской и Запорожской областей обоснованно боится повторения ситуации 2014 г. На фоне чудовищных потерь ВСУ американская агентура в Киеве чувствует себя превосходно, открыто предаваясь развлечениям и подсчитывая барыши.



Время работает против нас



Конечно, наибольшие потери в настоящее время несет Украина, в том числе ее русское население. Но потери Украины – это не наши приобретения, а бессмысленная гибель тысяч людей и уничтожение материальных ценностей в Русском мире. Если исходить из тезиса о том, что русские и украинцы – это один народ, о чем неоднократно говорил наш президент, то эти потери следует приплюсовать к нашим.



Далеко не все убитые украинцы являются убежденными нацистами. Большинство солдат были принудительно мобилизованы из поголовно русских регионов Украины, которые мы не стали освобождать в 2014 г. Разрушаемые ВСУ города нам же придется и восстанавливать.



Глубоко ошибаются те наши комментаторы, которые утверждают, что время работает на нас и противник выбивается из сил. Все обстоит ровно наоборот. Наш главный противник – США – на этой войне покрывает свои расходы за наш счет, получая при этом немалые барыши и укрепляя свои позиции в мире. США от затягивания войны ничего не теряют.



Наоборот, каждый день войны приносит новые прибыли корпорациям американского ВПК за счет размещения новых заказов военной техники, финансируемых за счет кредитов Украине, обеспеченных нашими валютными резервами. За наш счет они модернизируют свои вооруженные силы и военную промышленность. Таким же образом оплачиваются наемники, вербуемые в разных странах мира на войну с Россией.



Потери же Русского мира очень серьезны. Каждый день, судя по сообщениям российских СМИ и оценкам экспертов, в сумме с обеих сторон гибнут или становятся инвалидами около тысячи здоровых мужчин. Около 6 млн женщин и детей выехали с Украины на Запад. Многие из них навсегда останутся там, в том числе осядут на социальном дне, лишившись будущего. Таким образом, если Русский мир каждый день боевых действий несет людские и материальные потери, то США не несут никаких потерь и только зарабатывают на российско-украинском конфликте.



Поэтому они стремятся затянуть его на максимальный срок, в том числе путем сдерживания мобилизации наших сил посредством методов рефлексивного управления. Американские агенты влияния в руководстве ЕС блокируют какие-либо мирные инициативы, требуя от киевских марионеток разобраться с Россией на поле боя. При этом почти все лидеры западных стран заявляют о том, что не допустят победы России.



Наша Победа



А что для нас означает эта Победа? Без четкого ответа на этот вопрос обрести стратегическую инициативу и вырваться из ловушки рефлексивного управления невозможно. Заявленные в начале СВО цели денацификации и демилитаризации Украины не вызвали патриотического подъема в российском обществе. Ежедневные отчеты Минобороны о потерях ВСУ начинают утомлять общественное сознание, ожидавшее быстрой Победы. Ее символом на освобождаемых территориях стал образ Красного знамени, которое взвилось над Рейхстагом 77 лет назад, с которым старенькая бабушка встречала наших воинов-освободителей и которое стал топтать украинский нацист.



Для создания образа новой Победы необходимо полностью восстановить формулу: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами". Но Победа – не выигрыш в игре. Без четкого образа врага, без плана его полного разгрома и безоговорочной капитуляции Победы в войне не бывает – только перемирие. Да и наше "правое дело" требуется описать четко: не просто борьба с нацизмом и русофобией, но освобождение всего Русского мира и других порабощенных "железной пятой" финансовой олигархии народов в Европе, Америке и во всем мире; спасение мира от расчеловечивания и, по сути, разложения человеческой цивилизации.



Претендующий на мировое господство финансовый олигархат не скрывает своей цели уничтожить, стереть Россию. Это не простые угрозы, а экзистенциональный вызов Русскому миру. Помнящие свое колониальное прошлое народы Азии, Африки, Латинской Америки на уровне подсознания поддерживают наши действия на Украине именно потому, что видят в них борьбу за более справедливый мировой порядок и стремление положить конец "праву" сильного грабить слабых.



Что происходит? Россия и Украина угодили в общую ловушку Источник - Царьград

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