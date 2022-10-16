Чем Европа сможет заменить российский газ зимой? - МК

14:40 17.10.2022 Чем Европа сможет заменить российский газ зимой: эксперты назвали альтернативы

Потребителям ЕС придется переплатить за поставки топлива сотни миллиардов евро



Цены на газ в Европе за последние недели резко снизились. Благодарить за это жители Старого Света должны теплую осеннюю погоду, позволившую правительствам европейских стран заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) почти на 90%. Но даже таких запасов странам ЕС не хватит на всю зиму. И это не какой-то пропагандистский тезис Москвы, а данные Международного энергетического агентства, близкого к минэнерго США. Причина грозящего странам ЕС этой зимой топливного кризиса - на поверхности: своими санкциями, а затем и вероятной диверсией против "Северного потока" они сами отрубили себя от поставок дешевого российского газа, который ранее закрывал до 40% суммарного энергобаланса континента. Какие альтернативы российским топливным поставкам существуют в настоящее время для Европы, "МК" выяснял у специалистов - экспертов ТЭК и инвестиционных аналитиков.



- Как за последний год поменялись доли поставщиков газа на европейском рынке? Какую часть рынка потеряла Россия и на сколько нарастили объемы экспорта другие производители энергоресурсов?



Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade:



- По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Европа импортировала из России по трубопроводам около 140 млрд кубометров. Еще 15 млрд "кубов" наша страна поставила в виде сжиженного природного газа (СПГ). До последнего времени доля России в европейском импорте "голубого топлива" составляла 45%: 40% поставлялось по газопроводам, а еще 5% экспортировалось в сжиженном состоянии - посредством танкерных поставок СПГ.



Пока сложно оценить произошедшее изменение удельного веса России в поставках газа в Европу. Многие страны Евросоюза очень заметно снизили зависимость от "Газпрома". Италия, например, предпочитает закупать "голубое топливо" в Алжире, Азербайджане и Катаре. В целом Рим сократил долю импорта газа из России примерно наполовину - до 21% от общих потребностей государства. А Испания и Португалия, которые и ранее не отличались высокой степенью зависимости от газа из России, теперь решили сами выступить в статусе экспортеров "голубого топлива" в другие страны ЕС. Это связано с тем, что на Пиренейском полуострове находятся все основные терминалы по приемке и переработке СПГ. Франция недавно ввела в строй три терминала по регазификации сжиженного топлива. Париж получает большую часть природного газа из Норвегии - по трубопроводу через Ла-Манш в прибрежный порт Дюнкерк. Дания и Швеция в значительной степени сами обеспечивают свои потребности в энергетике. Турция сократила импорт газа из России в июле на 37% и при этом увеличила поставки углеводородов из Ирана и Азербайджана.



Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":



- В 2022 году доля России в общем импорте "голубого топлива" ЕС ощутимо снизилась. По данным "Газпрома", поставки сырья в дальнее зарубежье, большая часть которых приходится на европейских потребителей, за 9 месяцев сократились почти на 60 млрд кубометров. Это более трети от того экспорта, который ушел из нашей страны европейским потребителям в прошлом году. Главной заменой российскому газу в государствах ЕС стало сжиженное природное топливо (СПГ), в основном американского происхождения.



- Как отсутствие российского газа сказывается на европейских потребителях?



Дмитрий Александров, начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс":



- С конца прошлого года европейским потребителям уже и так пришлось включать режим экономии из-за падения физических объемов поставок топлива из России. Как рядовые домохозяйства, так и промышленные предприятия многих стран ЕС получили от своих властей предупреждения, что либо им придется доплачивать за сохранение расхода энергоресурсов на прежнем уровне, либо ограничить объемы потребления энергоресурсов. Большинство участников Евросоюза выбрали второй вариант: началась кампания по сокращению потребления топлива. Еще с начала лета граждане континента неоднократно предупреждались о грядущих зимних заморозках, которые могут сопровождаться потерей давления в частных трубопроводах и снижением температуры в отопительных системах.



- Можно ли говорить о том, что государства ЕС уже нашли, чем заменить российский газ?



Дмитрий Александров:



- На сегодня выпадающие объемы поставок российского газа в Европу отчасти экономятся, отчасти замещаются угольными мощностями в генерации, СПГ и иными трубопроводными поставками. Замещение российского газа Европой полностью теоретически возможно - но не в эту зиму, а в течение как минимум нескольких лет. Да и то лишь при благоприятном сценарии: увеличении добычи в других регионах (США и Австралии), снятии санкций с Ирана, а также в случае резкого снижения потребления главными российскими энергетическими партнерами, список которых уже несколько десятилетий возглавляет Германия.



Игорь Галактионов:



- На горизонте ближайших двух-трех лет это выглядит невыполнимой задачей. В текущий момент цены на газ в Евросоюзе минимум в 6–8 раз превышают нормативные для зимы уровни. Подобные котировки вполне объяснимы. Промышленные страны континента давно собираются снизить долю российских углеводородов в собственном энергобалансе. Первая попытка уже сделана: в середине года Европа сократила потребление российского топлива, однако газовые котировки в ту же секунду оказались на порядок выше обычных сезонных уровней. Но таковы последствия отказа Европы только от части российского газа. При полном же прекращении поставок из нашей страны европейцам может не хватить накопленных на зиму запасов углеводородов, поэтому биржевая стоимость газа может превысить $4000 за тысячу кубометров. Пока европейские потребители не вышли массово на улицы в знак протеста, но зимой это вполне может случиться. И тогда властям стран ЕС придется компенсировать выросшие за счет стоимости энергетических ресурсов затраты своих граждан из европейских бюджетов различного масштаба. Это серьезная нагрузка на экономику стран ЕС, которая потенциально может повлиять на политическое будущее тех лидеров, которые сейчас там находятся у власти.



- С учетом тех цен на газ, что сложились в Европе летом и в первой половине осени, можно ли оценить, насколько больше приходится платить за топливо странам ЕС по сравнению с временами полномасштабных российских поставок?



Дмитрий Александров:



- Сейчас, с учетом уменьшения объемов потребления и скачками биржевых котировок углеводородов, участники Евросоюза тратят на газ на сотни миллиардов евро больше, чем в прежние годы. Точные суммы переплаты за ускоренный отказ от российского газа пока оценить трудно, но порядок цифр именно такой: на сотни миллиардов евро больше!



- Вернемся к возможным альтернативам российскому газу. Где европейцы найдут ему замену?



Марк Гойхман:



- Пока не ясно. Трубопроводные поставки из Норвегии, Алжира и Азербайджана ограничены пропускной способностью газопроводов, проложенных из этих стран, и не могут ощутимо вырасти. На текущий момент количество регазификационных мощностей, в том числе находящихся на морской территории в ЕС, вполне достаточно, чтобы компенсировать уже случившиеся потери российского газа, но при дальнейшем снижении наших поставок возникнут сложности. Эксплуатируемые распределительными компаниями сетевые регазификационные мощности установлены неравномерно, и транспортная инфраструктура внутри ЕС не позволяет пока эффективно распределять "голубое топливо" между странами. В то же время объемы свободного СПГ на рынке очень сильно ограничены, и за него государствам Старого Света приходится конкурировать с Азией. Летом спрос со стороны Китая снизился из-за локдауна, но зимой он может восстановиться и цены на сжиженный газ могут вырасти.



Да, строятся внутриевропейские локальные газопроводы, позволяющие перераспределять топливо между различными странами. Например, газопровод Baltic Pipe с прокачкой с норвежских шельфовых месторождений в Польшу и Данию запускается в октябре на полную мощность. В Болгарии запускают интерконнектор - трубопровод для поставок газа из Греции в Болгарию, и далее в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию. Но это, повторюсь, локальные решения, которые не снимают проблему в целом.



Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:



- На европейском газовом рынке сейчас особо активничают американцы. Рост экспортных поставок американских производителей сжиженного газа в сентябре увеличился более чем на 70% - причем практически все дополнительные объемы поставок пришлись на европейские государства. Впрочем, производство СПГ в Штатах, а именно этим топливом Вашингтон обещает "подогреть" Европу, по-прежнему далеко от максимальных значений. Произошедший в июне пожар на техасском заводе Freeport привел к долговременной остановке крупного терминала, обеспечивающего 20% выпуска сжиженного газа в США. Конкретных прогнозов о начале работы предприятия не могут предоставить ни его владельцы, ни американские власти. Поэтому смогут ли заокеанские производители сжиженного газа найти необходимые ресурсы, чтобы "завалить" ими своих европейских партнеров, пока не ясно.



- А можно назвать европейские страны, которые наверняка пройдут зиму без проблем с отоплением?



Марк Гойхман:



- Да. Например, Венгрия уже может не беспокоиться: в конце августа Будапешт заключил контракт с "Газпромом" на поставку дополнительно с сентября до 5,8 млн кубометров газа в сутки. В начале октября стало известно, что венгерская компания MVM договорилась с российской монополией об отсрочке платежа за газ для оптимизации финансирования в зимний период.



- Кто же из участников глобального газового рынка выиграет в итоге от отсутствия российского газа в Европе: мы, европейцы, китайцы, американцы или кто-то еще?



Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал":



- Руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предупредил, что в следующем году ситуация с газом в мире будет еще сложнее. В первую очередь потому, что Китай собирается отменить ограничения, вызванные новыми вспышками пандемии коронавируса. После чего Пекин уже в скором времени подключится к охоте за "голубым топливом" и еще больше усилит и без того высокую конкуренцию на газовом рынке. В таком случае возникает вопрос: кто в первую очередь заинтересован в обострении обстановки на этом самом рынке: Россия, которой приходится мириться с ущербом от снижения поставок углеводородов, Европа, вынужденная переплачивать за поставляемые посредством третьих стран энергоресурсы, или Вашингтон, для которого энергетические проблемы европейских союзников являются лишь поводом для получения дополнительной прибыли? Ответ очевиден: Россия потеряет серьезные суммы от ограничения газового экспорта, Европе придется доплатить за сложные пути поставок топлива, а сливки соберут за океаном: Америка получает новый огромный рынок сбыта для своего СПГ, плюс их биржевые спекулянты наварят прибыль на аномальном росте котировок топлива.



Действующие экспортные трубопроводы в Европу

(пропускная способность в год, млрд куб. м)

Северный поток-1 55

Магриб-Европа 35

Ямал-Европа 33

Уренгой-Помары-Ужгород (украинская ГТС) 28

Баку-Тбилиси-Эрзурум 25

Голубой поток 16

Турецкий поток 16

Трансанатолийский (TANAP) 16

Трансадриатический (TAP) 10

Medgaz 10



Незавершенные и проектируемые трубопроводы в Европу

(пропускная способность в год, млрд куб. м)

Северный поток-2 55

Барселона-Ливорно 30

Транссахарский 30

Baltic Pipe (Норвегия-Польша) 10

Midcat (Алжир-Испания) 7,5



Николай Макеев Источник - МК

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