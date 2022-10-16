Досрочные выборы: кандидаты в президенты Казахстана

14:45 17.10.2022 Марсель Хамитов



Досрочные выборы: кандидаты в президенты Казахстана (часть 1)



11 октября в 18:00 в #Казахстан'е завершился прием заявок на участие в предвыборной гонке. На данный момент документы в #ЦИК РК подали 12 человек, из них пятеро уже утверждены комиссией в качестве кандидатов. О тех, кто вызвался конкурировать на выборах с Касым-Жомартом #Токаев'ым - в серии материалов Ia-centr.ru.



Жигули Дайрабаев – первый кандидат



Избирательная кампания стартовала 23 сентября: ЦИК принимал документы от кандидатов в течение 20 дней. Однако в первые дни после старта кампании никто не заявил об участии в выборах. 26 сентября секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман констатировал: "На сегодня еще никто не предложил свою кандидатуру, ни одно из общественных объединений не провело еще своих съездов или конференций".



Первый претендент на президентский пост появился только 30 сентября. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвинула к участию в выборах Жигули Дайрабаева – председателя Комитета агропромышленного комплекса в объединении предпринимателей "Атамекен" и лидера Ассоциации фермеров Казахстана.



Дайрабаев - почти воплощение "американской мечты" в казахстанских реалиях. Трудовой путь начинал помощником чабана и водителем, позже стал продвигаться по комсомольской партийной линии. Так или иначе, вся его деятельность была сопряжена с аграрной сферой.



Долгое время Дайрабаев строил стандартную партийную карьеру, занимая руководящие должности в сельских исполкомах и колхозах, один из которых продолжал возглавлять даже после распада СССР.С 2001 года Дайрабаев работал в сфере аграрного бизнеса. В 2009 году стал гендиректором ТОО "MOLBAL", с 2015 года занимал должности в крупных фермерских объединениях. Кроме того, Жигули Молдакалыкович – почетный гражданин района имени Турара Рыскулова, где в конце 1990-х работал на госслужбе.



Дайрабаев – один из самых "неприметных" кандидатов на президентский пост. В 2021 году он участвовал в работе Комиссии по земельной реформе, доводя до правительства предложения от фермеров.



Но активной политической деятельности частник-аграрий ни до, ни после не вел. Сам Дайрабаев подчеркивает, что выдвижение по партийному списку оказалось для него неожиданностью, а предвыборную программу ему еще предстоит сформулировать.



Пока что бизнесмен пообещал в случае победы вложить силы в агропромышленный комплекс: "Мы аграрное государство. Первым долгом мы должны решать вопросы продовольственной безопасности".



5 октября бизнесмен подал документы в ЦИК. За два дня до этого стало известно, что несколько членов семьи Дайрабаева сейчас находятся под следствием. По сообщениям казахстанских СМИ, двое из трех сыновей кандидата – Марат Дайрабаев и Дидар Молдакалык – являются фигурантами уголовного дела о хищении сельхозсубсидий. 11 октября в Таразе должен был начаться суд.



Сам Жигули Молдакалыкович данную историю не отрицает. "Мои сыновья не маленькие, у них своя жизнь. Неправда, что их посадили и так далее. Один сын занимается посевами, второй выращивает клубнику. Мы не можем вмешиваться в работу правоохранительных органов и суда. Все покажет время", - заявил кандидат.



Нурлан Ауесбаев: первый в истории кандидат от ОСДП



1 октября в Астане прошел съезд Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) - одной из старейших оппозиционных организаций Казахстана.



Впервые за время своего существования (ОСПД была основана в 2006 году – Ред.) партия выдвинула своего кандидата на президентских выборах.



Им стал 65-летний уроженец Туркестанской области, руководитель столичного филиала организации Нурлан Ауесбаев. За него проголосовали большинство делегатов съезда ОСДП, несмотря на то что "конкурентами" Ауесбаева были известные казахстанские политики и общественники - оппозиционный деятель Жасарал Куанышалин (в апреле 2022 года основал движение "Алға Қазақстан" - Ред.) , адвокат Мустахим Тулеев и экономист Оразалы Сабден.



О кандидате от оппозиции известно немного. У Нурлана Ауесбаева два высших образования - экономическое и юридическое. Председателем столичного филиала ОСДП он стал в 2021 году. Кроме того, кандидат в президенты имеет опыт работы в малом бизнесе. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Астане. Кроме того, ранее он возглавлял охранное агентство "Аристократ" и ТОО "Н-Арка".



7 октября ЦИК принял документы у Ауесбаева. В тот же день кандидат от социал-демократов заявил, что наберет минимум 118 тысяч голосов и намерен выиграть избирательную гонку.



Также Ауесбаев кратко обозначил основные пункты своей предвыборной программы: борьба с коррупцией и олигархами, достижение социальной справедливости. "В странах Европы, Дании, Германии, Нидерландах, все работает на принципах нашей социально-демократической идеологии. Мы тоже будем двигаться в том же направлении", - подчеркнул Ауесбаев.



Мейрам Кажыкен: экономист и управленец со стажем



3 октября кандидата в президенты выдвинуло содружество профсоюзов "Аманат". 61-летний Мейрам Кажыкен числится главой Института экономических исследований Международного научного комплекса "Астана". Тем не менее, сейчас на сайте МНК "Астана" информация про Кажыкена недоступна: возможно, руководство в институте сменилось из-за участия директора в избирательной кампании.



Уроженец Павлодарской области, Кажыкен в 1982 году окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, в 1988-1990 годах прошел аспирантуру в Московском гидромелиоративном институте. В 1997-1998 году обучался по специальности "госуправление" в Национальной высшей школе государственного управления при Президенте РК (ныне Академия государственной службы при Президенте РК, располагается в Астане).



Кроме того, Мейрам Зекешевич имеет ученую степень доктора экономических наук. Он изучал макроэкономику в Йельском университете, а также является автором книги "Теория устойчивости социально-экономической системы".



В 1992 году Кажыкен был принят на госслужбу в качестве главного специалиста Управления экономики Павлодарской области, после чего демонстрировал уверенный карьерный рост. В 1990-е годы работал советником акима Павлодарской области, замначальника областного департамента промышленности, замначальника управления Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).



С конца 1990-х Кажыкен занимал руководящие должности в департаментах Кабмина (в Минэкономики, Минтранспорта, Министерстве индустрии и торговли и т.д.). В 2003-2005 годах работал советником бывшего премьер-министра Даниала Ахметова, в 2013-2014 годах числился внештатным советником главы правительства по экономике. Помимо этого, в разные годы руководил рядом исследовательских центров, был членом совета директоров в нескольких госкорпорациях (среди которых АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "НК "Kazakhstan Engeneering"", АО "KEGOC" и другие).



Мейрам Кажыкен - один из самых "подготовленных" к кампании участников. Еще до выдвижения кандидатом он заявлял, что работает с командой в 50 человек, готовой разрабатывать проекты для всесторонних реформ.



Кроме того, Кажыкен остается лидером инициативной группы организации Yntymaq, тесно связанной с профсоюзами и выступающей за "экономический суверенитет". Новое политическое движение заявило о себе в апреле этого года.



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Досрочные выборы: кандидаты в президенты Казахстана (часть 2)



К 12 октября об участии в предвыборной гонке в #Казахстан'е заявили 12 претендентов. На данный момент #ЦИК РК официально утвердил восемь кандидатов и отказал в регистрации трем. Неопределенным (по состоянию на утро 17 октября) остается статус Нуржана Альтаева. Ia-centr.ru продолжает обзор политических и общественных деятелей Казахстана, решивших баллотироваться на пост президента.



Касым-Жомарт Токаев - народный кандидат



Действующий президент Казахстана - единственный кандидат, об участии которого было известно заранее, - пошел на выборы как выдвиженец общественности.



Первыми проявили инициативу активисты Национальной волонтерской сети. Утром 5 октября собрание волонтерских организаций в Астане объявило Токаева своим кандидатом - об этом стало известно около 11 утра. В течение дня аналогичные предложения поступили от Гражданского альянса Казахстана, Общественного молодежного объединения Qazaqstan Team, Казахстанского союза спортсменов, Объединения депутатов маслихатов всех уровней и других гражданских организаций.



Сам Токаев в этот день находился с рабочим визитом в Павлодарской области, где прокомментировал инициативы о своем выдвижении:



"Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил… Это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", -заявил Токаев.



6 октября в первой половине дня Токаева объявили своим кандидатом все три парламентские партии - "Amanat" (бывшая "Нур Отан"), Народная партия Казахстана и "Ак жол". Последняя из них изначально планировала выдвинуть на выборы кого-то из собственных членов: на роль кандидатов рассматривались журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и предприниматель Аскар Садыков. Однако в итоге "Ак жол" отказались от данной тактики.



В тот же день председатель "Amanat" Ерлан Кошанов объявил, что в РК формируется Народная коалиция в поддержку кандидатуры Токаева. В нее вошли все парламентские партии и около 30 общественных объединений.



Во второй половине дня в Астане прошел форум нового объединения, в котором участвовали более двух тысяч человек. На мероприятии вновь созданной коалиции выступил действующий президент, который согласился баллотироваться на выборах от лица нового общественно-политического объединения.



"Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои" - отметил Токаев.



Создание объединенной политической платформы легитимировало Токаева как "общенародного кандидата". Председатель Объединения депутатов маслихатов РК Тулеубек Мукашев сравнил появление Народной коалиции с работой Общественного штаба на летнем конституционном референдуме, который "тоже объединил всех сторонников политических реформ Токаева. Как и тогда, сейчас мы выступаем единым фронтом". Уже 7 октября вновь созданная Народная коалиция представила необходимые документы в ЦИК.



Каракат Абден – чиновница по вопросам семьи



7 октября об участии в предвыборной гонке заявила Каракат Абден – сотрудница Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и первая женщина среди кандидатов. Кандидатуру Абден выдвинул "Национальный альянс профессиональных социальных работников".



Долгое время Каракат строила карьеру в структурах Кабмина: так, в 1999-2009 годах она работала на различных постах в Налоговом комитете Минфина. Впоследствии Абдензанимала должности в Академии госуправления при Президенте РК, Высшей партийной школе "Нур Отан" и Центральном аппарате той же партии. Сейчас она – член Общественного совета Астаны и внешний советник столичного акима по социальным вопросам.



Кандидат в президенты также известна тем, что в 2019 году издала книгу "Ты казашка. Гордись! 160 лайфхаков для молодой девушки". Издание подавалось как сборник советов для девушек-подростков. Книга вызвала большой резонанс и была раскритикована рядом феминистских организаций Казахстана.



Политические аутсайдеры: Нуржан Альтаев



30 сентября казахстанский политик заявил, что намерен баллотироваться на президентский пост. В прошлом Альтаев был влиятельным госслужащим. Он работал по линии госрегулирования предпринимательской деятельности в Южно-Казахстанской области, входил в советы директоров ряда крупных госкорпораций. В 2014-2017 годах был зампредседателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", а в 2017-2019 годах занимал должности в Кабмине (сперва был вице-министром сельского хозяйства, затем вице-министром труда и социальной защиты населения). В 2019-2020 годах Альтаев стал депутатом Мажилиса от партии "Нур Отан".



Однако в декабре 2020 года политика со скандалом исключили из партии за действия, "наносящие ущерб ее [партии] интересам", а также лишился депутатского мандата. Это произошло после того, как Альтаев заявил об отсутствии в стране реальной оппозиции и о желании создать "реально народную партию".После ухода из "Нур Отана" экс-депутат пробовал зарегистрировать партию "Ел тірегі", однако Министерство юстиции отказало движению в регистрации.



7 октября политик представил в ЦИК документы, согласно которым общественная организация "Мұқалмас" выдвинула его кандидатом. В тот же день ряд представителей объединения заявили в Центризбирком, что протокол заседания о выдвижении Альтаева якобы был сфальсифицирован. По заявлению возбудили проверку. 11 октября суд Байконырского района Астаны приостановил действие протокола РОО "Мұқалмас", согласно которому экс-депутат выдвигался кандидатом в президенты. После этого 12 октября ЦИК РК заявил, что проверка права Альтаева на участие в выборах также приостановлена.



Политические аутсайдеры: Талгат Ергалиев



10 октября документы в ЦИК подал глава "Союза строителей Казахстана" Талгат Ергалиев, утвержденный тем же объединением в качестве кандидата.



Инженер-механик по образованию, в 1990-е Ергалиев работал директором ряда предприятий, а также недолго преподавал в Казахском агротехническом университете. В 2010 году Ергалиев возглавил "Союз строителей Казахстана", в том же году стал секретарем Центрального совета партии "Ак жол" по региональной работе.В 2012 году избирался по партийному списку "Ак жол" депутатом Мажилиса V созыва, участвовал в работе казахстанского Комитета по экономической реформе и региональному развитию.



Ергалиев известен как последователь японской бизнес-философии "Кайдзен" и казахстанский марафонец. В 2015 году он стал первым депутатом за историю Казахстана, пробежавшим марафон на 42 километра.



В апреле 2019 года Ергалиев пытался баллотироваться на пост президента РК. Однако на съезде "Ак жол" единым кандидатом от партии была избрана Дания Еспаева. Ергалиев не согласился с этим решением и подал документы в ЦИК как кандидат "Союза строителей Казахстана". Вскоре политик отозвал свою кандидатуру: лидер "Ак жол" Азат Перуашев убедил Ергалиева отказаться от участия в выборах в пользу Еспаевой.



С именем экс-депутата был связан еще один партийный скандал. В октябре 2020 года Талгат Ергалиев зарегистрировал свою кандидатуру на праймериз "Нур Отан" в Сарыаркинском районе казахстанской столицы. Однако Комитет партийного контроля отменил регистрацию, выявив фальсификации голосов в пользу кандидата. За Ергалиева голосовали люди, не состоявшие в партии и, более того, проживавшие в других регионах страны.



В апреле 2022 года Ергалиев заявил о создании "партии труда" "Еңбек". Политический проект главы "Союза строителей Казахстана" был призван добиться снижения ипотечных ставок и цен на жилье, осуществить реформы в строительстве и промышленности. На данный момент "Еңбек" остался проектом, так и не реализованным на практике.



Новая попытка Ергалиева баллотироваться в президенты также потерпела неудачу. 13 октября ЦИК РК отказал ему в регистрации, сославшись на недостаточный опыт работы Ергалиева как госслужащего. Кроме того, по словам представителя комиссии, "Союз строителей Казахстана" является объединением юридических лиц. Согласно избирательному закону РК, такие организации не имеют права выдвигать своих кандидатов.



Продолжение следует Источник - ia-centr.ru

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