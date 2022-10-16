Террористами на полигоне оказались два таджика-джихадиста

18:59 17.10.2022 Раскрыты имена террористов-среднеазиатов, убивших 11 добровольцев в Белгородской области

Алексей Иванов



Убийцами действительно оказались выходцы из Таджикистана - 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Эхсон Аминзода (Эхсони Тоджиддин). Последний до этого работал в одном из московских ресторанов, если верить его родственничкам.



Оба прибыли на полигон Солоти в Валуйском районе 11 октября.



В руках у них были автоматы, а не пулемет.



"Утром 15 октября, они открыли стрельбу из автоматов по своим сослуживцам. Ответным огнем русского офицера нападавшие были уничтожены. Террористы были гражданами Таджикистана, по информации из разных источников они были радикальными исламистами и изначально планировали устроить теракт в военной части, это не было следствием какого-то конфликта. Т.е. это одна из сотен, а может тысяч спящих ячеек радикалов, которые просочились в нашу страну из-за политики открытых границ и ждут своего часа", - сообщает ТГ-канал "Многонационал".



Военкор Дмитрий Стешин: "Одиннадцать бойцов погибло, просто вдумайтесь в эту цифру. Стреляли с двух точек, знали как положить как можно больше людей. Как неофициально рассказал очевидец трагедии, никаких конфликтов с таджиками не было, "нормально общались": - Они тихие были, молились три раза в день. Одного застрелил инструктор, второго парень-спецназер, они как раз рядом стрелковкой занимались. Еще раз подчеркну, никаких конфликтов с ними не было. Вот эту фразу, "тихие были и молились", я слышал много раз. Сначала в Чечне, когда "горячая фаза" конфликта перешла в минно-диверсионную войну, а потом превратилась в череду терактов. По заданию "КП" я объезжал родственников шахидок и беседовал с ними, чтобы понять мотивы и среду в которой они выросли. Потом, уже в 2010 году, что-то подобное мне рассказывали в ваххабитском семействе в дагестанском селе Балахни, через несколько дней после терактов в московском метро. Наконец, в очередной раз я услышал эти слова от продавщицы на махачкалинском рынке в 2016 году. Дословно цитирую ее речь: "Мальчик мой тихий был, ни с кем не общался, сказал, что на мавлид (поминальная молитва) в горы уехал, потом фото прислал из Сирии, у бассейна, а потом его ВАШИ разбомбили". Вот слово "ваши" в этой речи очень ценно. Потому что человек, ушедший в радикальные исламистские секты, моментально отделяет себя от всех неверных - они для него теперь враги, в статусе животных. И обрубает социальные контакты. Любой психолог скажет, что, если человек в социуме "тихий и молится", тут стоит обеспокоиться, хотя бы заинтересоваться. Может быть, человек вибрирует в ожидании войны, а может… И вот тут мы подошли к самой неприятной теме, которую киевские пропагандисты будут сегодня использовать на всю катушку: неконтролируемая массовая миграция людей, лояльность которых весьма сомнительна. То же самое мне говорили змагары, во время несостоявшегося белорусского майдана - "у вас не страна, а проходной двор для всей Средней Азии". Я не знал, что им ответить, честно. Теперь враги, уже реальные, военные враги, будут использовать нашу корявую и безумную миграционную политику на всю катушку. А зная, как аффилированны радикальные исламистские структуры с западными разведками, не удивлюсь, если нам сейчас выпустят "троянского коня", набитого мигрантами, исповедующими салафизм, например. Зачастую, им даже одобрения ЦРУ и Ми-6 не нужно, к России у них много претензий, за Сирию, за несостоявшийся "Имамат Кавказ"* и прочее. И на саму Россию у исламистов большие планы, если кто забыл. Что можно сделать? Перестать жить в лицемерных иллюзиях. СССР нет уже 31 год. Сменились поколения. Раздавать нынешним мигрантам гражданство России в упрощенном порядке - зачем? Вот, двум уже выдали. Нормально получилось? Надеяться, что какие-то мигранты или свежеиспеченные сограждане, исторически не проживавшие на территории РФ, будут воевать за Россию, Донбасс и Русский мир, по меньшей мере странно. Они не из любви к России эти гражданства получали, а чисто из прагматических целей, "пролить кровь за новую Родину" точно нет в этом списке. Возможно, стоит отказаться от идеи мобилизации новых сограждан. Только если добровольцы. В "Востоке", например, в минометной батарее есть парни-таджики, видел, как они работали на штурме Мариуполя. Добровольцев проверять пристально - поверьте, у нас это умеют. Хотя, риски есть. Большинство свежеиспеченных ваххабитов не проходят ни по каким базам, а проповедь "чистого ислама" давно уже ведется через мессенджеры. Даже очные контакты не отследить толком. Они даже в мечети не ходят, считая их "кафирскими". Ситуация почти что патовая. Убрать из планов мобилизации целый сегмент призывников? Наверное, можно. Тогда возникает сразу же второй вопрос: зачем нам изначально нужны были такие сограждане? В тот же Дубай едут гастарбайтеры сотнями тысяч, но никто им гражданство не выдает. Даже в голову такое не приходит. Но, Россия - добрая душа, через что и претерпевает постоянно. Только сейчас не самое лучшее время претерпевать".



Публицист Роман Антоновский: "Сюда едут в массе кишлачные диковатые мамбеты, сбивающиеся в ОПГ, которые почему-то называют диаспорами, и культурно обогащающие нашу страну ростом уличной преступности. Стоит отметить, что, согласно докладам МВД, кратно увеличился рост радикальных исламистских в среде мигрантов из Средней Азии. [...] Среднеазиаты, которые воевали в Великую Отечественную - это были граждане одной с нами страны. Страны, где была сильная коммунистическая идеология, которая заменяла народам СССР их религии и худо-бедно склеивала народы СССР в подобие единой общности. Современные среднеазиаты - граждане других стран, у которых нет с нами ничего общего. И, все что их привлекает в России - возможность заработать денег и более высокий уровень жизни, чем у них на Родине. И пропаганда ваххабитов находит в их сердцах намного больший отклик, нежели аморфная многонациональная РФ. Я не раз писал, что нам нужны на фронте Интербригады, но формировать их надо не из гастарбайтеров, а из идейных людей других наций. Интербригады в Испании формировались из коммунистов и анархистов, которые ехали воевать против правых. Воевать на Украину массово едут американские и европейские ультраправые, привлеченные тем, что украинские нацисты имеют много вольностей, и пропагандой, что Россия - новый СССР. При этом русским симпатизируют антиглобалисты со всего мира, которые видят СВО, как восстание России против глобалистского Запада и правые консерваторы, которые видят нас, как возможную традиционалистскую альтернативу западному левому либерализму. Вот из этих идейных людей и надо формировать Интербригады: из иранцев и сирийцев, которые воевали с нами против ИГИЛ*, латиноамериканских левых антиглобалистов и европейских правых антиглобалистов. А не из гастарбайтеров. Просто для того, чтобы делать Интербригады по идеологическому принципу, надо уметь в пропаганду, ну и вообще поработать мозгами и руками. А призвать толпу гастарбайтеров и раздать им оружие - много ума не надо. Только вот, чем это может аукнуться, мы увидели в Белгороде".



GREY ZONE: "Глава ФСБ России Александр Бортников заявлял, что трудовые мигранты из стран СНГ составляют костяк террористических группировок на территории страны. Ряд государственных журналистов также отмечали существующие от них угрозы, в частности Дмитрий Стешин рассказал, что приток мигрантов из стран Средней Азии в РФ создает среду, в которой действуют ваххабитские структуры. На современном этапе они ставят перед собой задачу не столько совершать теракты, сколько проникать в органы власти и силовые структуры. Государственные врачи отмечали плохую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в странах Средней Азии и возможности ввоза оттуда в Россию болезней и паразитов, так была зафиксирована заболеваемость педикулезом в возросшая в 5-6 раз. Статистики структур МВД регулярно "кричали" о большом проценте совершенных средних и тяжких (насильственных и зачастую против несовершеннолетних) преступлений на фоне среднестатистического процента среди российского населения. Когда, если не в такое сложное для страны время закрыть наши священные государственные границы от кого попало, и начать предметно заниматься русскими за рубежом, чтобы вернуть их "в родную гавань"?"



Не подтвердилась информация о том, что погибшие - добровольцы с Брянщины. Еще вчера губернатор региона Александр Богомаз уточнил: "Среди погибших на военном полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области".



Тем временем либерда уже поспешила оправдать террористов. Например, одиознейший "полицай информационной войны" Марина Литвинович (создатель подрывного ресурса по распространению фейков "Правда Беслана", экс-преподаватель ВШЭ, экс-политсоветник иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, экс-замруководителя федерального штаба "Союза правых сил", экс-руководитель избирательного штаба Ирины Хакамады и один из руководителей избирательного штаба Ксении Собчак, кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии "Яблоко" на последних по счету парламентских выборах) объявила, что не было никакого теракта, что таджики якобы "просто защищали свою веру и свое право совершать намаз. При этом они не являлись никакими "религиозными фанатиками", просто дебилизм и солдафонство военного руководства полигона + полное отсутствие толерантности, терпимости к другим у массы мобилизованных дало свой результат". По словам Литвинович, виноваты не террористы, а "атмосфера ненависти" ("Воспитываемая официальными телеканалами, пропагандистами и властью в гражданах нетерпимость, нетолерантность, агрессия, ненависть - приводит вот к таким печальным результатам"). "Примерно в таком же ключе она оправдывала теракты в Беслане", - напоминает ТГ-канал "Многонационал".



Почему против данной особи - Литвинович - до сих пор не заведено уголовное дело?



Литвинович

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16 октября ответственность за теракт взяло на себя движение "Атеш", объединяющее крымскотатарских экстремистов и украинских нацистов: "Мы берем на себя полную ответственность за инцидент с военнослужащими в Белгороде". Впрочем, ноль доказательств. Добавим: на канале группировки присутствует видеообращение, в котором утверждается, что ее участники якобы мобилизуются в российскую армию, чтобы "разрушать ее изнутри". "Ранее же группировка была замечена за созданием фейковых сообщений о якобы убийствах солдат в Военно-морском клиническом госпитале", - отмечает Readovka.



* террористическая организация, запрещенная в России Источник - завтра

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