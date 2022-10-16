Сближение ОАЭ и Китая на базе искусственного интеллекта, - НГ

19:05 17.10.2022

Абу-Даби не против увеличения инвестиционного присутствия Пекина

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что их не тревожат риски доминирования Китая в национальном высокотехнологичном секторе и что они открыты для партнерства со всеми международными игроками. Подобный сигнал был сделан на фоне сохраняющегося беспокойства администрации президента США Джозефа Байдена по поводу попыток стран Персидского залива выстраивать автономную от нее внешнюю политику. Готовность Вашингтона продолжить многостороннее давление на аравийские столицы может только углубить дистанцию между ними.



Заявление по поводу отношений с КНР сделал государственный министр Эмиратов по вопросам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Омар аль-Олама.



В разговоре с Nikkei Asia он отметил, что его страна по-прежнему открыта для использования китайских технологий, несмотря на соответствующие предупреждения со стороны американского руководства. "Пока это имеет экономический смысл, мы будем их применять", – добавил министр. Из его высказываний следует, что у Абу-Даби нет никаких опасений, что Пекин или какой-либо другой партнер сможет получить доступ к чувствительным данным в критических секторах. Именно такие подозрения год назад стали для Вашингтона контраргументом против поставок ОАЭ продвинутых истребителей F-35.



Ремарки аль-Олама появились в то время, когда партнеры Вашингтона обсуждают последствия введенных им в этом месяце ограничений на продажу КНР сверхмощных чипов для разработок, связанных с ИИ, и других полупроводниковых технологий. Теперь производителям технологий, оказавшихся в радиусе действия этих санкций, будет необходимо получать специальную экспортную лицензию. Официальные лица администрации Байдена открыто говорили, что цель таких рестрикций – помешать Пекину любыми средствами получить чипы, которые могут дать ему возможность для развития сферы ИИ.



Руководство Эмиратов традиционно пытается преуменьшить опасения, что их многостороннее сотрудничество с Китаем препятствует тесным отношениям в сфере безопасности с заокеанским союзником. Но по допандемийным показателям, на которые ссылается британский журнал Economist, Эмираты являлись "воротами" примерно для двух третей китайского экспорта в Европу, Африку и на Ближний Восток. Согласно оценкам китайских официальных лиц на конец 2021 года, прямые нефинансовые инвестиции их страны в Эмираты достигли доли почти в 50% от общего объема китайских инвестиций в арабский мир.



Как заметил в разговоре с "НГ" адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) Гай Бертон, власти США хотели бы, чтобы и Эмираты, и Саудовская Аравия были в одной с ними лодке, когда речь заходит о роли КНР. "США рассматривают Китай как своего основного долгосрочного соперника, даже если его присутствие ограничено и ориентировано на Ближний Восток главным образом экономически", – пояснил эксперт. Именно поэтому, по его словам, Вашингтону становится крайне некомфортно, когда его союзники и ближайшие партнеры начинают взаимодействовать с азиатской державой в таких областях, которые могут оказаться очень уязвимыми с точки зрения безопасности.



При этом, обращает внимание собеседник "НГ", у стран Ближнего Востока есть собственные интересы, которые не всегда совпадают с интересами Америки. "Они считают, что США либо находятся в состоянии упадка, либо не так привержены региону, как раньше", – рассуждает Бертон. По его словам, у ближневосточных игроков существуют свои собственные планы экономической диверсификации, которые требуют реализации, инвестиций и торговли. "Китай важен в этом отношении, потому что он представляет собой такого крупного партнера с точки зрения торговли и бизнеса на Ближнем Востоке", – подчеркивает собеседник "НГ".



США пытаются применить к ОАЭ метод кнута и пряника, когда дело доходит до Китая, отмечает эксперт. "С одной стороны, администрация Трампа дала согласие продать ОАЭ самолеты F-35, – напоминает Бертон. – Но затем пришедшая к власти администрация Байдена потребовала гарантий, что ОАЭ не будут делиться американскими военно-технологическими ноу-хау с китайцами или подрывать качественное преимущество Израиля. Это привело к тому, что ОАЭ приостановили саму сделку". Точно так же США были заинтересованы, чтобы соглашения о нормализации между Израилем и арабским миром не только способствовали восстановлению официальных контактов и объединению американских партнеров, но и заслонили влияние КНР, отмечает собеседник "НГ".



"Тем не менее, с точки зрения Китая, более тесное сотрудничество между этими государствами могло быть полезным для их собственных целей – вопреки тому, на что рассчитывали американцы, – заявил Бертон. – В конечном счете США мало что могут сделать, чтобы противостоять взаимодействию Саудовской Аравии и Эмиратов с Китаем. Демонстрация своего отвращения, похоже, не способствует интересам Америки, как продемонстрировала недавняя ссора между США и Саудовской Аравией по поводу решения ОПЕК+ о сокращении добычи". Похоже, что у Вашингтона не так уж много рычагов воздействия, когда речь заходит о том, чтобы отговорить своих союзников от сотрудничества с китайцами, заметил аналитик.



"Переход от риторики к таким действиям, как бойкот и санкции, может оказаться слишком большим шагом и усугубить неприязнь, – допустил собеседник "НГ". – Возможно, американцы могли бы переориентировать свою позицию в регионе и отношения с другими государствами, но это более длительный и постепенный процесс, который не даст немедленных результатов. И точно так же это может вызвать антипатию со стороны саудовцев и эмиратцев".