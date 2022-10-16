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КазСуд "зарезал" единственного относительно оппозиционного кандидата в президенты Альтаева
19:09 17.10.2022

Суд признал недействительным протокол о выдвижении экс-депутата Альтаева кандидатом в президенты

Суд района "Байконыр" в Астане признал недействительным протокол заседания РОО "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.
Решение зачитала судья Лаура Суюндикова.

Судом установлено, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК.
Судья Лаура Суюндикова
Это доказывается видеозаписью общего собрания, на которой видно, что за Альтаева проголосовали 6 человек, против - 11.

Иск Омирбековой Газизы Кенесбековны, Аяпбергеновой Анар Сайлаубековны, Абдрахмановой Майры Тулеубековны к РОО "Мұқалмас" о признании недействительным протокола общего собрания удовлетворить. Признать протокол общего собрания РОО Мұқалмас №19-2022 от 6 октября 2022 года недействительным, - указано в постановлении суда.

Нуржан Альтаев может обжаловать решение в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Альтаева.

7 октября бывший вице-министр Нуржан Альтаев подал сомнительные документы в ЦИК. Тогда ЦИК сообщил, что Альтаев предоставил выписку из протокола заседания РОО "Мұқалмас", но вместе с тем в комиссию также поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола.

11 октября стало известно, что Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание госязыка.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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