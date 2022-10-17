В Азии мощно растет спрос (и цена) на золото

00:00 18.10.2022 Спрос на золото в Азии вырос из-за спецоперации



Интерес покупателей к драгметаллу смещается с Запада на Восток



Ольга Соловьева

17.10.2022



Золото завоевывает всю большую популярность на азиатском рынке, тогда как на европейском интерес к драгметаллу постепенно падает. Одна из причин этой "великой миграции" заключается в подъеме восточных экономик, другая – в конфликте в Украине, объявляют экономисты. Еще один фактор перехода в драгметаллы – прецедент с заморозкой российских активов, уточняют они.



Стоимость золота в понедельник утром росла почти до 1655 долл. за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Утром в ходе цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 5,95 долл., или на 0,36%. При этом в Азии золото продается с премией. По информации Всемирного совета по золоту, в августе полуденная эталонная цена золота в Шанхае, выраженная в юанях, росла на 0,5%.



Между тем, лондонская цена на золото, выраженная в долларах, снижалась на 2,6%. В организации полагали, что увеличившийся спрос на ресурс в Поднебесной является одной из причин более высоких внутренних цен на драгметалл по сравнению с ценой в американской валюте.



Как отмечает китайская газета "Хуаньцю шибао", в последнее время золото пользуется необыкновенной популярностью на азиатском рынке, в то время как западные инвесторы постепенно теряют к нему интерес. "Повышение процентных ставок, которое сделало золото менее привлекательной целью для инвестирования, привело к тому, что большие объемы драгметалла стали перетекать из хранилищ в таких финансовых центрах, как Нью-Йорк, на восточные рынки", – сообщает агентство Bloomberg.



В частности, по данным Чикагской товарной биржи и Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, с конца апреля из их хранилищ, поддерживающих два крупнейших западных рынка, утекло более 527 т золота. В свою очередь, импорт золота в Китай в июле составил 178 т, увеличившись на 111 т в годовом выражении, следует из данных Всемирного совета по золоту. Отмечается, что это стало самым высоким июльским показателем импорта с 2017 года.



И Китай не единственный, кто скупает золото. По данным того же совета, многие азиатские центробанки проявляют высокий интерес к драгметаллу. Резервный банк Индии только в июле приобрел 13 т золота, что стало его крупнейшей среднемесячной покупкой с сентября 2021 года (тогда он приобрел 19 т). Общие запасы золота внутри страны превысили 780 т, что на 27 т больше, чем в начале года. В тот же период ЦБ Турции увеличил свои золотые резервы на 12 т, что в основном соответствует его среднемесячным показателям закупки драгметалла в этом году: с начала года он приобрел 75 т. Его общие официальные резервы в июле составили 469 т, что является двухлетним максимумом. В августе турецкий регулятор приобрел еще 8,9 т драгметалла. Центральный банк Узбекистана закупил в июле столько же, сколько и в июне, – 9 т, в августе – еще 8,7 т. Казахстан сообщил об увеличении золотых запасов на 2 т в августе.



Повышенный интерес к золоту проявляют и обычные потребители. Как считают эксперты, в том числе и потому, что люди расценивают драгметалл как "убежище" от чрезвычайных ситуаций и инфляции на фоне обесценения валют. При этом российско-украинский конфликт стал катализатором этих процессов.



Японское информагентство Jiji сообщает, что розничная цена одного грамма золота (с учетом налогов) в начале этого года составляла около 7500 иен, однако резко выросла после начала кризиса на Украине в феврале, в апреле достигнув 8969 иен, что стало историческим максимумом.



Из-за снижения курса валюты цена на металл, продаваемый компанией Tanaka Kikinzoku, которая в основном занимается сделками по золоту и другими операциями, сохраняется на уровне около 8500 иен. В компании отмечают, что в начале года количество клиентов, продающих золото, составляло 70% от общего числа, но в условиях затяжного конфликта многие снова стали скупать его после продажи. "Начали появляться отдельные инвесторы, которые считают, что иена проигрывает золоту. Инвесторы скорее продадут валюту, чем купят металл", – отмечает глава Японского исследовательского института рыночной стратегии Итиро Камэй. Эксперты подчеркивают: ситуация с продажей иены и покупкой золота отражает беспокойство рынка по поводу девальвации японской валюты.



При этом "миграция золота на Восток" происходит не впервые. Эта рыночная тенденция существует уже несколько десятилетий, и стоит цене на драгметалл упасть, как разговоры заводятся вновь, цитируют китайские СМИ старшего аналитика золотого госреестра КНР Люй Чао. "Круговорот золота во всем мире является частью цикла на рынке драгметалла, который повторяется десятилетиями: когда инвесторы отступают, а цены падают, тогда в Азии растут покупки, и желтый металл перетекает на восток, что помогает установить нижний предел цены на слиток во время кризисов. Затем, когда на рынке золота снова наступает ралли, большая его часть возвращается в банковские хранилища, которые расположены в Нью-Йорке, Лондоне и Цюрихе", – добавляют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.



Аналитики "великую миграцию золота" также связывают с подъемом региональных экономик. "С постепенным подъемом азиатских экономик спрос на него растет день ото дня. Поскольку золото является товаром как с финансовыми, так и с коллекционными свойствами, оно крайне популярно и среди центральных банков стран Азии, и в частном секторе", – указывает Люй Чао.



Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что процесс миграции золота идет недостаточно быстро. "Логистические вопросы вместе с другими особенностями отдельных рынков не дают продавцам возможности получить желаемое ими количество слитков. В результате на некоторых азиатских рынках золото и серебро продаются с необычайно большими премиями по сравнению со средними ценами в мире на данные металлы", – сообщает агентство. В частности, азиатские покупатели отдают предпочтение небольшим слиткам весом всего 1 кг. И для того чтобы заполнить стандартный контейнер, рассчитанный на перевозку 25 кг золота, трейдеры должны принять доставку по нескольким золотым фьючерсным контрактам, часто обеспеченных слитками, которые находятся на разных складах.



"Западные инвесторы находятся в ситуации растущих ставок, что традиционно приводит к продажам драгметаллов, и измениться ситуация может только в том случае, если инфляция выйдет из-под контроля и сценарная вилка между рецессией и стагфляцией окончательно и однозначно развернется в сторону последней", – поясняет начальник управления компании "Ива Партнерс" Дмитрий Александров. Главным скупщиком физического золота в мире был и остается Китай, говорит аналитик компании "Финам" Андрей Маслов. "И тренды не изменялись последние пару десятилетий. Более 50% золота скупают Китай и Индия, при этом 95% золота торгуется в Лондоне. В целом золото в 80% случаев используется как финансовый актив для хэджирования, и особенно это важно для тех стран, где риски кризиса особенно высоки в силу политических факторов, так как развитые страны все же имеют более ценные активы, нежели золотые слитки. Учитывая кризис в Китае на фоне локдаунов, кризиса в сфере строительства и геополитической напряженности между КНР и Тайванем, увеличение скупки золота выглядит логичным решением", – полагает эксперт.



Азия наращивает поставки золота главным образом за счет Китая, который увеличивал в последние месяцы импорт российского золота, соглашается аналитик "БКС Мир инвестиций" Анатолий Клим. Он полагает, что в данном случае бенефициарами будут являться российские золотодобывающие компании, у которых были проблемы с реализацией в текущем году после введенного запрета на поставки металла из России в Европу и США.



Эмбарго на российское золото странами ЕС и Великобритании также могло сместить акцент экспорта в Азию и увеличить на него спрос, так как в данном случае речь может идти о его экспорте с дисконтом, продолжает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Увеличение объемов поставок в Азию для России могло бы означать рост прибылей, но ранее она также продавала все объемы золота, так как мировой спрос на него превышает предложение, поэтому об увеличении прибыли речи пока не идет, сейчас просто меняется конечный покупатель. А если приходится предоставлять дисконт, то переориентация на Восток даже понизит прибыль, тем более что логистика тоже выйдет дороже, чем в страны ЕС", – отмечает он.



В июле импорт золота из РФ в КНР достиг почти 109 млн долл., что в 8,6 раз было больше, чем месяцем ранее, и в 50 раз больше, чем годом ранее.



По мнению портфельного управляющего компании "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, еще одна причина роста спроса на золото со стороны азиатского рынка – прецедент с заморозкой российских валютных резервов. "Глобальные геополитические вызовы дают импульс к более широкой диверсификации ЗВР стран мира в пользу альтернатив основным резервным валютам, в том числе и за счет увеличения доли золота. В странах АТР, как правило, в структуре ЗВР золото составляет менее 10% – это Китай, Япония, Индия. В развитых странах – более 60%, даже в России – порядка 18–20%", – отмечает он. Источник - НГ

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