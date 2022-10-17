Какой мир будет строить "Си 2.0", - Константин Ольшанский

00:24 18.10.2022

"Народный лидер" Китая продолжает курс КНР

Константин Ольшанский



17 окт. 22



Съезд компартии Китая - эпохальное историческое событие. Сюрпризов он принести не должен и завершится переизбранием Си Цзиньпина на очередной пятилетний срок.



Си сохранит пост председателя государства, а также почетное звание "народный лидер". Ранее чести носить этот титул в китайской истории удостаивались только Хуа Гофэн и Мао Цзэдун.



Си, как ожидается, может занять пост председателя Компартии Китая, который остается вакантным с 1982 года. Укрепление власти 69-летнего Си тем более важно, что на съезде, как ожидается, будет объявлено о поэтапном возвращении к пожизненной системе пребывания в должности, отмененной в 1980-е годы при Дэн Сяопине.



Социализм с китайской спецификой: новые железные дороги, электростанции и порты



На партийный съезд в Пекин съехались почти 2300 делегата, а также специально приглашенные гости от компартии крупнейших стран мира. Китайских товарищей поздравили с началом съезда коммунисты из КНДР, Вьетнама, Лаоса и Кубы.



На церемонии открытия съезда председательствовали глава государства Си Цзиньпин и председатель правительства Ли Кэцян. Си выступил перед делегатами с программной речью под названием "Высоко держать великое знамя социализма с китайской спецификой и вместе работать над всесторонним строительством социалистической современной страны".



В своем выступлении Си назвал важнейшие события для Китая за последнее десятилетие. Социализм с китайской спецификой вступил в новую фазу развития. Китай выполнил историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества.



Также в Китае были реализованы несколько крупных инвестиционных проектов национального значения. На южном берегу пролива Цюнчжоу, на острове Хайнань строится порт свободной торговли с китайской спецификой. Вода в притоках Янцзы и Хуанхэ перенаправляется с юга на север. Построена Сычуаньско-Тибетская железная дорога. Строятся новые энергетические объекты в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в дельте реки Янцзы и в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.



За великим десятилетием последует "критический период"



Си Цзиньпин в своем выступлении на съезде заявил: "Модернизация моей страны - это модернизация, при которой все люди процветают, развивается материальное и духовное, человек и природа сосуществуют в гармонии".



За десятилетие пребывания Си во главе государства политическая и экономическая роль Китая выросла. Общий объем экономики Китая увеличился с 54 до 114 трлн юаней, а ее доля в мировой экономике увеличилась с 11,4% до более чем 18%.



Располагаемый доход жителей Китая на душу населения увеличится почти на 80%, а средняя продолжительность жизни перевалила за 78 лет, построена крупнейшая в мире система социального обеспечения.



Китайские инвестиции в НИОКР, по словам Си Цзиньпина, за десятилетий увеличились с 1 трлн до 2,8 трлн юаней.



Ближайшие пять лет Си обозначил как "критический период" для начала всестороннего строительства современной социалистической страны, после которых все почти 1,5 миллиарда граждан Китая станут жить в высокоразвитом обществе.



Важнейшими экономическими задачами Си обозначил создание современного сельского хозяйства. Глава государства привел пример нескольких китайских сел, которые должны стать образцовыми для всего Китая.



Среди них, например, деревня Шэньшань в провинции Цзянси, которая когда-то была закрытой и обедневшей. Однако затем власти деревни начали заниматься сельским туризмом, в фермерских домах сейчас живут туристы, а жители зарабатывают немалые деньги.



Или другой пример - деревня Сяцзян в провинции Чжэцзян, где при Си Цзиньпине доход на душу населения увеличивался на более чем 10% в годовом исчислении.



Китаю нужны мирный Тайвань и процветающий Гонконг



Китаю также обещают серьезные политические реформы, которые Си назвал "модернизацией в китайском стиле": обещают демократизацию центральной и местной властей и гражданского общества.



Волновали всех, конечно, заявления Си Цзиньпина не об экономическом росте Китая, а о том, что будет с Тайванем, Гонконгом и Макао. Глава государства пообещал неукоснительно придерживаться внешнеполитического курса "Одна страна - две системы". И заверил, что будет придерживаться перспективы мирного воссоединения с Тайванем.



Однако и не отказывается от принципа "обоснованного применения силы", если мятежный полуостров продолжат поддерживать внешние силы - враждебные к Китаю.



В гонконгском разделе своей речи Си Цзиньпин заверил: "Ситуация в Гонконге достигла разворота от хаоса к управлению. Мы эффективно использовали полномочия всестороннего контроля в соответствии с Конституцией и Основным законом".



Си пообещал, что Китай всегда будет придерживаться "внешнеполитической цели поддержания мира во всем мире и содействия общему развитию". При этом Китай будет чужд любых форм гегемонизма и силовой экспансии. Не мог китайский лидер не бросить камень в американский огород, вспомнив, что Пекин "выступает против менталитета холодной войны". Эти слова национального лидера вызвали бурные продолжительные аплодисменты в переполненном зале Дома народных собраний.