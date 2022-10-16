Россия и страны Центральной Азии перезагрузили отношения, - В.Панфилова

00:30 18.10.2022

16.10.2022



На пространстве СНГ планируют создать новые трансъевразийские маршруты

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Строительство железных дорог в Узбекистане идет полным ходом.

РФ и страны Центральной Азии (ЦА) проходят очередной тест на партнерство. По результатам встречи в формате Центральная Азия – Россия, которая состоялась в Астане, страны региона подтвердили готовность развивать отношения, однако они требуют к себе большего уважения. Наиболее интересными были тезисы о создании новых трансъевразийских коридоров и восстановлении региональной объединенной энергосистемы.



После того как европейское направление для России закрылось, Москва обратилась к ЦА. Отчасти это обращение вынужденное. Но с другой стороны, как сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев, это естественный перенос активности на центральноазиатское направление.



"Рано или поздно это должно было произойти, пусть и при других условиях, необязательно из-за событий на Украине. В данном случае операция на Украине и последующие санкции, изоляция России от Европы – это скорее частность и повод. В мире давно назрела объективная потребность в переформатировании всех геоэкономических связей и конфигураций, что и происходят сегодня", – считает Князев. По его мнению, российский "разворот на Восток" не может заключаться только в продаже углеводородов Китаю и покупке китайских товаров. Внешние связи должны быть дифференцированы, и кроме Востока есть еще Юг, к которому можно отнести и Центральную Азию.



Центральная Азия – это как раз то направление, на котором у России не до конца реализован потенциал и есть простор для сотрудничества. Именно эти аспекты обсудили главы государств в Астане. В частности, глава РФ Владимир Путин отметил, что товарооборот за последние пять лет с государствами региона вырос в два раза – до 37,1 млрд долл. По итогам первого полугодия взаимная торговля увеличилась еще на 16%. "Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии: общий объем наших прямых инвестиций составляет порядка 5 млрд долл.", – отметил Путин. Он предложи странам Центральной Азии подключаться к российским инициативам по импортозамещению.



Для реализации этих планов, по его словам, нужно стимулировать развитие транспортных коридоров на всем пространстве большой Евразии. "Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров Восток-Запад, Север-Юг. Я думаю, что это представляет интерес не только для России, а для всех государств, наших соседей", – сказал Путин.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении говорил об оптимизации шестистороннего формата консультаций и о развитии инфраструктурных проектов, включая и связанные с Афганистаном.



"Оба они, а еще президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, говорят об инфраструктурных трансграничных коммуникациях в направлении Россия – Центральная Азия и далее на Юг. Это то, что сегодня актуально и для России, и для самих стран Центральной Азии. Ведь до настоящего времени большинство внешних связей осуществлялись по старым российским маршрутам", – отметил Александр Князев.



Сегодня создаются транскаспийские коридоры, но они переваривают малые объемы всех этих связей, и это в основном касается только Казахстана и Туркменистана. Что же касается Узбекистана, то эта страна только в последнее время стала проявлять интерес к Транскаспийским проектам.



По мнению эксперта, в то же самое время остаются в недостаточной мере реализованными возможности на иранском направлении, к портам Чабахар и Бандер-аббас. Серая зона – Афганистан. Неопределенная ситуация в сфере безопасности, и даже нет прогнозов, как будет сохраняться существующий уровень стабильности. Не будет ли использоваться территория для дестабилизации региона, для открытия второго фронта в отношении России, а заодно Китая и Ирана западными странами путем поддержки различных антиталибских движений и других террористических группировок? Шавкат Мирзиеев на саммите отмечал не только необходимость "выработать общие, скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана". Он предложил "поручить спецпредставителям по Афганистану в месячный срок провести отдельную встречу и подготовить пакетные предложения по совместным мерам упреждения вызовов и оказанию поддержки афганскому народу". И это и есть та работа, которая может сделать ситуацию в Афганистане более стабильной и предсказуемой, расширяя окна возможностей для проектов, связанных с Афганистаном.



"Тем не менее определенные возможности появляются и там. Есть известные инициативы Ашхабада и Ташкента в реализации проектов строительства железной дороги, газопровода, энергомостов. Это то, что требует внимания с российской стороны, изучения и конкретизации всех возможностей по этим направлениям", – считает Князев. Иранское направление, по мнению Князева, беспроблемное. Существует железная дорога из России через Казахстан, Туркмению в Иран. Есть дорога из Китая через Туркмению в Иран. Есть и автомобильные переходы. Есть Ашхабадское соглашение по развитию коридора Казахстан-Узбекистан-Туркмения-Иран-Оман. Это и многое другое – это то, что требует развития. "Все логистические цепочки во всем мире сейчас меняются. Для стран Центральной Азии транзиты через Россию ограничены, южное направление становится предельно актуальным и для России тоже. Поэтому то, что говорят Путин, Бердымухамедов, Мирзиеев, все это заслуживает внимания", – подчеркнул эксперт.



По его словам, сотрудничество в формате Центральная Азия – Россия можно укреплять на основе развития коммуникаций. Если говорить об экономике в целом, то здесь сотрудничество осуществляется на двусторонних уровнях, в регионе в принципе отсутствуют какие-либо объединяющие экономические проекты. В производственной сфере Россия участвует в подобных проектах постраново, и, наверное, эта ситуация в перспективе таковой и останется. А коммуникации, которых недостаточно и в которых заинтересована российская сторона, это тот самый вектор сотрудничества, который мог бы консолидировать регион и объединить его с Россией. Тогда и шестисторонний формат Центральная Азия – Россия, который предложил оптимизировать Бердымухамедов, будет иметь перед собой конечные цели, понятные и полезные для каждого участника.



И только президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил о проблемах. По его словам, все существующие форматы сотрудничества "США + ЦА", "Южная Корея + ЦА", "Япония + ЦА" и другие неэффективны. Таким же неэффективным может стать и формат Россия плюс Центральная Азия, если не будет уважения к странам региона.



По мнению экс-советника премьер-министра Киргизии, директора центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбека Рахимова, наконец реализовался проект, который помог России прочувствовать свою "азиатскость", и лучше понять, что у нее пока еще есть союзники – страны Центральной Азии. И Закавказье. Это большой плюс. "Таким образом, фактор СНГ заиграл новыми красками. Поэтому те проекты, которые будут направлены во внутрь региона, должны наконец реализоваться. Потенциал России в Центральной Азии не реализован до конца", – сказал "НГ" Рахимов. По мнению эксперта, в регионе начинается перезагрузка, появляются новые возможности, экономическим проектам будет придан импульс, в регион пойдут инвестиции. "Но, как это будет реализовываться на практике, непонятно. Потому что действенных инструментов нет, людей, которые бы за это направление отвечали в структуре российской власти, осталось мало, лица одни и те же", – отметил Рахимов. Эксперт предложил воссоздать министерство по делам СНГ, существовавшее в прежние годы в РФ. "Самое время заниматься Содружеством и наполнять эти проекты реальными инвестициями, реальной силой, а не только обещаниями", – резюмировал он.